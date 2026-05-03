Quảng Ninh đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong 2 kỳ nghỉ lễ

Du lịch Quảng Ninh ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Toàn tỉnh đón khoảng 1.345.000 lượt du khách, trong đó khách nội địa đạt khoảng 1.275.000 lượt, khách quốc tế khoảng 70.000 lượt. Lượng khách lưu trú ước đạt khoảng 530.000 lượt.

Không gian lễ hội sôi động tại Carnaval Hạ Long 2026 (Ảnh: QMG).

Tổng doanh thu du lịch của Quảng Ninh trong hai kỳ nghỉ lễ ước đạt khoảng 4.165 tỷ đồng. Riêng 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, từ ngày 30/4 đến 3/5, tỉnh đón khoảng 910.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 2.820 tỷ đồng.

Nhiều điểm đến nổi tiếng của Quảng Ninh thu hút đông du khách. Vịnh Hạ Long đón khoảng 70.300 lượt khách; Công viên Sun World Hạ Long khoảng 52.000 lượt; Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử khoảng 41.600 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh gần 24.700 lượt.

Các địa phương, khu du lịch biển đảo tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ. Đặc khu Vân Đồn đón khoảng 115.000 lượt khách; phường Móng Cái 1 đón trên 60.700 lượt; đặc khu Cô Tô gần 20.600 lượt khách.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chào hè 2026, nhiều hoạt động được tổ chức liên tục từ ngày 25/4 đến 3/5 như tuần phim, triển lãm văn học nghệ thuật Vùng Mỏ, thi đấu thể thao và vũ hội đường phố. Chuỗi sự kiện góp phần đa dạng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Lợi thế biển đảo, hạ tầng giao thông đồng bộ cùng các hoạt động văn hóa, lễ hội sôi động tiếp tục giúp Quảng Ninh duy trì sức hút với du khách trong nước và quốc tế trong dịp cao điểm nghỉ lễ.