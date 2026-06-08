Quán phở gà gây tranh cãi đắt nhất Hà Nội lần đầu lọt top Michelin

Ngay sau khi danh sách Michelin Guide Việt Nam 2026 công bố, trên nhiều diễn đàn ẩm thực đã nổ ra những cuộc tranh cãi liên quan đến các địa chỉ nhà hàng, cơ sở ăn uống xuất hiện trong danh sách này.

Các bình luận xoay quanh nội dung về chất lượng món ăn, giá cả và các tiêu chí để lựa chọn.

Trong đó, câu chuyện về giá cả thu hút nhiều tranh cãi. Phở 10 Lý Quốc Sư tiếp tục xuất hiện hạng mục Bib Gourmand - giải thưởng của Michelin Guide dành tặng các nhà hàng và quán ăn cung cấp món ăn chất lượng cao với mức giá phải chăng. Tuy nhiên, quán phở này thường được thực khách nhắc đến khi bàn luận về mức giá so với mặt bằng chung.

Góp mặt trong danh sách Michelin Selected, phở gà Huyền Hương cũng khiến nhiều người bất ngờ. Cách đây không lâu, quán từng gây chú ý với hóa đơn 900.000 đồng cho một bữa ăn của 2 vị khách.

Nhiều người cho rằng, với mức giá từ 90.000 đồng đến 160.000 đồng một bát phở gà, nước cam 80.000 đồng/cốc, 500.000 một đĩa gà thêm, quán phở gà này thuộc top đắt nhất Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, anh Hải Anh, đại diện quán cho hay, bản thân cũng biết đến những tranh cãi về giá cả. Song theo anh, mức giá này tương xứng với chất lượng món ăn của quán. Quán dùng loại gà nuôi đủ năm, chăn thả tự nhiên. Mỗi con khi chưa làm lông có trọng lượng từ 3kg đến 3,5kg.

Phần nước dùng được ninh liên tục từ 17-18 tiếng cùng gừng nướng, hành nướng, hành tây và các loại gia vị như nước mắm, muối, đường để tạo nên vị ngọt thanh đặc trưng.

Phở có giá cao song theo anh Hải Anh, lượng thịt gà nhiều, được thái dày, chứ không ít như một số nơi khác.

Giá mỗi bát phở dao động từ 90.000 đồng đến 160.000 đồng (Ảnh: FBNV).

Trên nhiều diễn đàn, quán phở gà Huyền Hương cũng thường được nhắc đến trong các bài viết chia sẻ về ẩm thực, chất lượng món ăn, thậm chí từng gây ra tranh cãi về mức giá bán.

Trên nền tảng Tripadvisor, quán nhận đánh giá 4,4 trên 5 sao. Ở nền tảng Google, quán thu hút gần 5.000 lượt đánh giá, nhận 4,7 trên 5 sao.

Thực khách có tài khoản Bro nhận định: “Nước phở ổn, thịt gà rất ngon, không gian lịch sự, sạch sẽ. Giá cao so với mặt bằng chung song chất lượng tương đương”.

Một vị khách quốc tế thì chia sẻ đã đến quán lần thứ hai và cả hai lần đều có trải nghiệm tốt. Vị khách gợi ý món phở gà thập cẩm đặc biệt dùng kèm trứng chần.

Quán sử dụng gà nuôi đủ năm, thịt mềm, ngọt (Ảnh: FBNV).

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, một số thực khách cũng góp ý rằng món cơm gà chưa thực sự đậm đà và chưa đáp ứng được kỳ vọng của họ.

Chia sẻ thêm về việc, quán lần đầu góp mặt trong danh sách Michelin Selected (Michelin đề xuất), anh Hải Anh cho biết anh và gia đình cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Trước đó, quán không hề biết được việc lọt top Michelin Guide năm nay cho tới khi có một phóng viên gọi điện thông báo, chúc mừng.

Theo vị đại diện quán, sau khi quán được xướng tên trong danh sách Michelin Selected, lượng khách vẫn ổn định.