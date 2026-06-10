Quán phở 4 đời ở Hà Nội có nước dùng đục ngầu, bị Michelin loại năm nay

Michelin Guide chính thức công bố danh sách tuyển chọn các cơ sở ăn uống tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng trong năm nay. Bước sang năm thứ 4 tại Việt Nam, Michelin Guide 2026 vinh danh 193 cơ sở ăn uống.

Trong đó bao gồm 11 nhà hàng một sao Michelin, 72 Bib Gourmand (nhà hàng ngon, giá phải chăng), 110 Michelin Selected (có chất lượng xuất sắc) và 3 nhà hàng đạt Michelin Green Star (ngôi sao xanh cho hoạt động kinh doanh ẩm thực bền vững).

Quán phở bò gia truyền 4 đời trên phố Ấu Triệu không có trong danh sách Michelin năm nay (Ảnh: Toàn Vũ).

Bên cạnh những tên mới được bổ sung, danh sách năm nay cũng ghi nhận sự vắng mặt của một số nhà hàng từng xuất hiện trên hệ thống Michelin 2025 và những năm trước đó.

Đáng chú ý trong danh sách, thực khách nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của quán phở Tư Lùn nằm trên phố Ấu Triệu, Hà Nội.

Trước đó trong 3 năm liên tiếp từ 2023 đến 2025, quán phở này từng được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand.

Michelin không công bố lý do cụ thể của từng trường hợp, tuy nhiên không ít người cho rằng việc không xuất hiện trong danh sách không đồng nghĩa với chất lượng của nhà hàng đi xuống, mà đơn giản cơ sở kinh doanh chưa phù hợp với tiêu chí đánh giá tại thời điểm khảo sát.

Quán nổi tiếng với phần nước dùng đục ngầu, béo ngậy (Ảnh: Toàn Vũ).

Từ lâu, quán phở ở Ấu Triệu vốn nổi tiếng bởi nước dùng "đục ngầu" nhưng đậm đà và béo ngậy, khác hẳn nước phở vị thanh, màu trong đặc trưng của nhiều quán phở tại Thủ đô.

Loại nước dùng khác biệt này đã tồn tại hơn 80 năm, truyền đến đời thứ 4 trong gia đình, góp phần tạo thương hiệu riêng, thu hút thực khách.

Chủ quán phở hiện tại là bà Ngô Thị Phi Nga, 67 tuổi. Bà Nga là cháu nội của ông chủ quán phở Tư Lùn nức tiếng một thời trên phố Hai Bà Trưng. Năm 1994, sau khi lấy chồng, bà Nga mang công thức gia truyền của gia đình về mở quán tại phố Ấu Triệu cho tới nay.

"Tôi là đời thứ 3 giữ nghề phở gia truyền. Ông và bố dạy thế nào, tôi giữ nguyên công thức không thay đổi. Bây giờ, gia đình có thế hệ thứ 4 nối tiếp làm nghề", bà Nga từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Quán thường xuyên trong tình trạng đông kín khách (Ảnh: Toàn Vũ).

Quán phở nằm sát cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội nên thường xuyên trong tình trạng kín khách. Giờ cao điểm, khách phải xếp hàng chờ 5-10 phút là chuyện bình thường.

Bên ngoài quán, bà Nga đặt nồi nước dùng luôn sôi sục, đục ngầu, béo ngậy và nồi nước chần bánh phở. Theo chủ quán, làm nước dùng trong không khó, nhưng để nước đục và béo, nổi rõ hương vị đậm đà cần đòi hỏi kỹ năng, công thức gia truyền riêng.

Đáng chú ý, quán phở bò không dùng quế, hồi mà thêm gừng nướng, nước mắm nguyên chất.

Quán phục vụ thịt bò tái và gầu bò. Phần gầu được chủ quán thái hoàn toàn bằng tay với kích thước đều tăm tắp. Riêng phần bò tái được thái bằng máy. Khi có khách gọi, bà Nga bốc phần thịt đặt lên thớt, vung dao đập bẹt, dàn mỏng rồi đặt mảng thịt lên phần bánh phở được chần sơ trước đó. Muôi nước dùng nóng hổi béo ngậy được dội thẳng xuống bát để thịt tái dần.

Hiện giá một bát phở chín tại quán khoảng 55.000 đồng, phở tái 65.000 đồng. Thực đơn của quán gồm phở tái, phở chín, nạm gầu và sốt vang.

Sau khi nằm trong danh sách được Michelin giới thiệu, quán cũng thu hút lượng lớn thực khách nước ngoài. Tuy nhiên năm nay, tên quán không còn xuất hiện trong danh sách.

Quán cơm Mậu Dịch Số 37 cũng không được Michelin xướng tên năm nay vì đã dừng hoạt động (Ảnh: Mậu Dịch Số 37).

Bên cạnh đó, một quán ăn khác vốn khá quen thuộc với thực khách ở Thủ đô, cũng vắng bóng trong danh sách năm nay. Đó là quán Mậu Dịch Số 37 nằm ở phường Ba Đình.

Quán được thiết kế lấy cảm hứng từ thời bao cấp, đưa thực khách quay trở về Hà Nội những năm 1980. Các món ăn tại đây mang hương vị của món ăn truyền thống miền Bắc, sắp xếp trong không gian hoài cổ.

Một số món đưa thực khách hoài niệm những năm tháng cũ như bánh đúc, cơm cháy, cơm độn, dưa cà muối đựng trong bát đĩa sắt tráng men. Năm 2025, quán được Michelin Guide xếp vào danh sách Bib Gourmand.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, quán đã đóng cửa, không còn duy trì hoạt động. Có thể đây là lý do khiến cơ sở kinh doanh ăn uống này không còn góp mặt trong hệ thống Michelin Guide năm nay.