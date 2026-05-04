Quán lẩu Trung Quốc xin khách đừng tới: Bán gói gia vị thu về 6,1 tỷ đồng

Sau khi món lẩu gà hầm thuốc bắc gây sốt suốt thời gian qua, ông Mạc - chủ quán ở thành phố Phật Sơn (Trung Quốc) - tiếp tục mở thêm chi nhánh, đồng thời đẩy mạnh bán hàng qua livestream.

Trước đó, chủ quán lẩu này từng nổi tiếng với câu nói "mong khách đừng tới" vì sợ quá tải sẽ không đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Ông Mạc (chủ quán lẩu gà) và con trai (Ảnh: News).

Trước đó, đầu tháng 4, khi món ăn này bắt đầu nổi tiếng, nhiều người từ các địa phương khác đã hỏi mua công thức nước dùng. Không lâu sau, ông Mạc công khai chia sẻ các gia vị để nấu lẩu.

Sau đó, hàng loạt sàn thương mại điện tử xuất hiện sản phẩm “gói gia vị giống lẩu gà ông Mạc”. Thậm chí, có người bán được hàng nghìn đơn chỉ trong 2 ngày.

Nhận thấy điều này, gia đình ông Mạc lên tiếng cho biết sẽ tung ra sản phẩm chính hãng.

Cuối tháng 4, thương hiệu chính thức công bố nền tảng duy nhất phân phối trực tuyến tại Trung Quốc. Trong các buổi livestream, sản phẩm thường cháy hàng ngay khi vừa mở bán.

Tối 3/5, trong buổi phát sóng trực tiếp, chủ quán lẩu và con trai liên tục chốt đơn thành công với các sản phẩm như gói gia vị, combo "gà trọn vị". Chỉ chưa đầy 5 phút, hơn 4.000 gói gia vị đều bán hết sạch. Trong đó, chỉ riêng mặt hàng gói gia vị lẩu gà đạt doanh thu tích lũy hơn 1,6 triệu tệ (6,1 tỷ đồng).

Theo thông tin, loại gia vị lần này là phiên bản mùa hè, giá 38,8 tệ/gói (khoảng 150.000 đồng), gồm các thành phần như ngũ chỉ mao đào, phục linh, vỏ quýt khô, táo đỏ, ý dĩ, đậu nành.

Ông tự tay chế biến các gia vị để làm món ăn (Ảnh: News).

Để nhiều người có cơ hội mua, sản phẩm được chia thành nhiều đợt mở bán trong livestream. Tổng lượng tiêu thụ hiện đã vượt 40.000 gói.

Không chỉ gói gia vị, combo “gà trọn vị” mới ra mắt cũng hút khách mạnh. Sản phẩm có giá 258 tệ (khoảng 1 triệu đồng), trong đó bao gồm một con gà ta hơn 2kg, gói gia vị riêng và nguyên liệu đi kèm.

Mặt hàng này cũng nhanh chóng bán hết, với hơn 890 sản phẩm đã được tiêu thụ, mang về doanh thu hơn 200.000 tệ (khoảng 770 triệu đồng). Có thời điểm, lượng người xem đạt khoảng 20.000 người. Phiên phát sóng đứng đầu bảng xếp hạng ngành gia vị thực phẩm tại Trung Quốc.

Khi trò chuyện với người xem, chủ quán lẩu bày tỏ mong muốn góp phần phát triển kinh tế quê hương bằng món lẩu gia truyền.

Chủ quán và nhân viên tranh thủ ăn khi quán bớt đông khách (Ảnh: News).

Được biết vào dịp nghỉ lễ 1/5 vừa qua, do lượng khách quá tải nên chủ quán quyết định mở thêm chi nhánh mới nằm ở trung tâm thương mại cũng thuộc quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn.

Khu vực này gần điểm tham quan nổi tiếng có tên Vườn Thanh Huy - một trong những khu vườn danh tiếng bậc nhất ở Trung Quốc, nổi bật với không gian hoài cổ.

Không gian bên trong quán có khoảng 47 bàn, không phát số thứ tự, có thể đặt trước. Diện tích quán rộng rãi, sạch sẽ, trên tường vẫn treo các biển khuyên "khách đừng đến” mang tính hài hước.

Nhiều thực khách đánh giá cao chất lượng món ăn tại chi nhánh này. Nhóm khách đến từ Chiết Giang nhận xét, gà hầm thuốc bắc có hương vị đặc trưng, không quá nồng, phù hợp cả trẻ nhỏ.

Ông Mạc khẳng định, chất lượng món ăn tại chi nhánh hoàn toàn giống với cửa hàng đầu tiên. Nước dùng, gia vị và gà tươi đều được vận chuyển tới hàng ngày.

Quán lẩu gà ông Mạc lần đầu được biết tới từ cuối tháng 3 khi một blogger ẩm thực tình cờ quay lại cảnh ông vừa chặt gà vừa xua tay: “Đừng quay rõ quá, tôi không làm kịp đâu". Ít ai ngờ, câu nói mộc mạc này nhanh chóng lan truyền khiến video đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ sau 48 tiếng.

Nhằm hỗ trợ gia đình ông Mạc, mới đây Cơ quan Văn hóa Du lịch Thuận Đức đã tìm phương án "giải cứu" quán, khẳng định không ép cơ sở này phải mở cửa. Hiệp hội ẩm thực địa phương cũng cử đầu bếp lành nghề tới giúp sức, phối hợp cùng sinh viên trường dạy nghề nấu ăn.