Quán lẩu ở Trung Quốc: Gần 6.000 chỗ ngồi, 888 bàn xếp như ruộng bậc thang

Với quy mô khổng lồ cùng thiết kế trải dài theo triền đồi, địa điểm này liên tục xuất hiện trong các video lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của du khách quốc tế.

Tầm nhìn siêu thực của tiệm lẩu lớn nhất thế giới ở Trung Quốc (Video: Instagram/@turismocity_co, @clint_k73, @altqyshaa).

Theo Guinness World Records, nhà hàng này được công nhận là nhà hàng lẩu lớn nhất thế giới theo sức chứa, với tổng cộng 5.851 chỗ ngồi vào tháng 7/2022. Đây là con số vượt xa quy mô của các nhà hàng thông thường, đưa lẩu Tỳ Bà Viên trở thành một trong những địa điểm ẩm thực có sức chứa lớn nhất từng được ghi nhận.

Nhà hàng lẩu Tỳ Bà Viên tọa lạc trên sườn núi Nam Sơn, thuộc quận Nam An, thành phố Trùng Khánh, cách trung tâm đô thị khoảng 10-15km.

Nhà hàng có tới 888 bàn ăn được bố trí theo dạng bậc thang trên sườn núi, tạo nên cảnh tượng độc đáo hiếm thấy.

Từ xa nhìn lại, hàng trăm bàn ăn xếp tầng lớp giống ruộng bậc thang, mỗi bàn đều nghi ngút khói lẩu, khiến nhiều người ví von nơi đây như một “công viên lẩu” ngoài trời.

Nhà hàng lẩu Tỳ Bà Viên có diện tích rộng lớn, được thắp sáng rực rỡ về đêm (Ảnh: Hk01).

Tạp chí du lịch Islands nhận định, trải nghiệm tại đây giống như tham gia một “lễ hội ẩm thực quy mô lớn”, nơi hàng nghìn thực khách có thể cùng ăn uống trong một không gian mở rộng lớn.

Thực khách có thể mất tới 30 phút đi bộ từ cổng vào để tìm đúng vị trí bàn ăn của mình. Do diện tích rộng và số lượng bàn lớn, nhiều người phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên để xác định vị trí. Vào giờ cao điểm, việc chờ đợi hoặc di chuyển trong khu vực nhà hàng cũng trở thành một phần của trải nghiệm, thay vì chỉ đơn thuần là dùng bữa.

Theo các trang du lịch, thực khách thường không bắt buộc phải đặt bàn trước, có thể đến trực tiếp và chờ sắp xếp chỗ, dù vào khung giờ cao điểm buổi tối hoặc cuối tuần thường phải xếp hàng một lúc.

Về thực đơn, nhà hàng phục vụ lẩu Trùng Khánh theo hình thức gọi món riêng lẻ (à la carte), thực khách tự chọn các loại thịt, hải sản, rau và nước lẩu, phổ biến nhất là loại cay truyền thống hoặc nồi hai ngăn.

Nồi lẩu tại Tỳ Bà Viên (Ảnh: Instagram/@randymulyanto).

Giá cả được đánh giá ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung. Theo Let’s Travel to China, chi phí dao động khoảng 100-200 nhân dân tệ/người (tương đương 390.000-770.000 đồng), tùy lượng món gọi, trong đó nước lẩu và từng đĩa nguyên liệu được tính tiền riêng.

Tổng thể, trải nghiệm tại đây mang tính “ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu”, không có phí dịch vụ hay tiền boa.

Một trong những yếu tố khiến Lẩu Tỳ Bà Viên trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội là khung cảnh về đêm. Toàn bộ khu vực được thắp sáng bằng hệ thống đèn lồng và ánh sáng trang trí, khiến sườn núi biến thành một “cung điện ánh sáng” rực rỡ.

Hiệu ứng thị giác này, kết hợp với làn khói bốc lên từ hàng trăm nồi lẩu, tạo nên khung cảnh ấn tượng, thường xuyên xuất hiện trong các video thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Tỳ Bà Viên được mệnh danh là nhà hàng lẩu lớn nhất thế giới (Ảnh: Shibanovel).

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, nhà hàng còn góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương. Theo chương trình tài liệu nổi tiếng A bite of China, lẩu Trùng Khánh là một trong những đại diện tiêu biểu của ẩm thực Tứ Xuyên, nổi bật với vị cay nồng và hương vị đậm đà.

Giới chuyên gia nhận định, sự kết hợp giữa quy mô kỷ lục, kiến trúc độc đáo và trải nghiệm ẩm thực đặc trưng đã giúp lẩu Tỳ Bà Viên trở thành biểu tượng du lịch - ẩm thực của Trùng Khánh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Địa điểm: Tỳ Bà Viên (Loquat Garden), quận Nam Ngạn, Trùng Khánh, Trung Quốc.

Bạn nên đi taxi hoặc ô tô riêng đến chân đồi và đi bộ thêm khoảng 30 phút để lên đỉnh. Nhà hàng rất rộng, thường phải nhờ nhân viên dẫn đường đến bàn, để tránh hết chỗ, nên đặt bàn trước khi đến.