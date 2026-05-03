Quán cà phê treo lơ lửng trên vách đá cao 200m ở Trung Quốc hút khách

Quán cà phê treo vách đá 200m ở Trung Quốc, muốn uống phải leo 30 phút (Video: GZS TV).

Không có cửa kính, không có bàn ghế sang trọng, quán cà phê này chỉ có một vài sàn gỗ gắn trực tiếp vào vách núi dựng đứng, nơi khách có thể buông chân lơ lửng giữa không trung và nhâm nhi một ly cà phê trong cảm giác vừa choáng ngợp vừa phấn khích.

Để đặt chân tới quán, hành trình không hề dễ dàng. Du khách phải băng qua quãng đường rừng dài hơn 1,5km trước khi bắt đầu leo vách đá có dây cáp và móc bảo hộ cố định.

Trong suốt quá trình, tiếng kim loại va vào dây cáp vang lên liên hồi, phía dưới là tán rừng xanh thẳm, tạo cảm giác như đang treo mình giữa không trung. Sau khoảng 30 phút leo, chặng cuối cùng là đoạn thang dây dài khoảng 20m đưa du khách xuống khu vực sàn gỗ của quán.

Tại đây, trải nghiệm uống cà phê hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ không gian nào. Không có thực đơn phong phú hay các loại đồ uống cầu kỳ, quán chỉ phục vụ một loại cà phê đơn giản, thường là cà phê lạnh pha sẵn.

Tuy nhiên, điều khiến du khách tìm đến không nằm ở hương vị, mà là cảm giác được ngồi giữa không trung, trước mắt là những dãy núi đá vôi trùng điệp trải dài bất tận. Nhiều người thừa nhận, họ đến đây không phải để uống cà phê, mà để thử thách bản thân và ghi lại khoảnh khắc “thót tim”.

Mức giá cho trải nghiệm này vào khoảng 398 nhân dân tệ mỗi người, tương đương hơn 1,5 triệu đồng. Con số này không chỉ bao gồm một ly cà phê, mà còn là chi phí cho toàn bộ hành trình từ thuê thiết bị bảo hộ, bảo hiểm, hướng dẫn viên đến thời gian trải nghiệm kéo dài khoảng một giờ trên vách đá.

Trên thực tế, du khách gần như không thể tiếp cận quán theo cách tự do mà phải đăng ký theo tour có tổ chức để đảm bảo an toàn.

Quy định tại đây cũng khá nghiêm ngặt. Người tham gia cần có thể lực tốt, không sợ độ cao và tuân thủ đầy đủ hướng dẫn an toàn. Một số giới hạn về cân nặng cũng được áp dụng nhằm đảm bảo hệ thống dây và thiết bị hoạt động hiệu quả. Mỗi lượt chỉ phục vụ số lượng khách hạn chế để kiểm soát rủi ro.

Quán cà phê này được đưa vào hoạt động từ năm 2019, ban đầu chỉ là điểm dừng chân dành cho một nhóm nhỏ người yêu leo núi. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh “ngồi uống cà phê giữa vách đá” lan truyền trên mạng xã hội, nơi đây nhanh chóng trở thành hiện tượng.

Hiện mỗi ngày, quán có thể đón khoảng 150 lượt khách, với sức chứa tối đa khoảng 25 người mỗi lượt.

Để đến được địa điểm này, du khách thường phải di chuyển tới thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, sau đó tiếp tục đi ô tô tới huyện Lệ Ba. Từ khu du lịch sinh thái, hành trình trekking và leo núi bắt đầu dưới sự hướng dẫn của nhân viên chuyên nghiệp.

Việc đặt chỗ trước gần như là bắt buộc, bởi toàn bộ trải nghiệm được vận hành theo hình thức tour nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Tân Hoa Xã, đây là một trong những quán có mô hình "cà phê plus" tại Trung Quốc, tức kết hợp cà phê với một yếu tố cộng thêm đặc biệt để tạo ra giá trị khác biệt.

Sự phát triển của các mô hình “cà phê plus” diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc tăng trưởng mạnh, trung bình hơn 15% mỗi năm từ 2010.

