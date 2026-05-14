Một ngày cuối tuần, giữa tiếng nhạc du dương bỗng được thay bằng bản nhạc êm dịu, một nữ vũ công trong bộ đồ trang phục cổ trang uyển chuyển như tiên nữ xuất hiện.

Nhiều khách đang ngồi tại quán cà phê ở Bắc Ninh bỗng ồ lên thích thú.

Quán cà phê ở Bắc Ninh gây chú ý nhờ màn múa tiên nữ phục vụ khách (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Những chiếc điện thoại nhanh chóng được rút ra, hướng về phía nữ vũ công đang liên tục thay đổi các điệu múa uyển chuyển.

Với chiếc khăn voan mỏng, cô gái vừa dùng để che mặt, đôi lúc lại sử dụng món đạo cụ để "trêu ghẹo" khách. Đôi lúc với những vị khách là nữ giới, các vũ công lại có màn tương tác khéo léo, tặng kẹo cho một cô gái trong bàn.

Quỳnh Thu (20 tuổi) đến từ Hà Nội cho biết, trong lần về nhà bạn ở Bắc Ninh dịp cuối tuần qua, cô tranh thủ tới quán để trải nghiệm sau khi xem những video về màn múa cổ trang gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

"Đồ uống tại quán chỉ là những món thông thường như cà phê, sinh tố, không quá đặc biệt. Tôi tới chỉ vì tò mò muốn được xem múa trực tiếp", cô gái trẻ nói.

Theo tìm hiểu, quán cà phê đang gây chú ý nằm tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đức Anh, quản lý quán cho biết, ý tưởng múa cổ trang xuất phát từ mong muốn tạo điểm nhấn riêng để khách Việt Nam và quốc tế có thể tới trải nghiệm mới lạ.

Khoảnh khắc các vũ công hóa trang thành tiên nữ, có màn tương tác với khách (Ảnh cắt từ video).

Hoạt động múa cổ trang hiện triển khai vào 2 ngày cuối tuần, trong khung giờ từ 20h tới 22h. Khác với các chương trình biểu diễn sân khấu cố định, các tiết mục múa tại đây diễn ra ở nhiều vị trí trong quán.

Tùy không gian và lượng khách, các vũ công sẽ di chuyển biểu diễn giữa các khu vực để tăng tính tương tác.

Diện tích quán khoảng 350m2, có không gian thiết kế theo phong cách kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thông thường sẽ có một diễn viên múa phục vụ khách trong từng khung giờ. Mỗi tiết mục kéo dài khoảng 30 phút và được tổ chức luân phiên tại nhiều khu vực khác nhau trong quán.

Ngoài biểu diễn, các vũ công còn tương tác trực tiếp với khách bằng cách tặng đồ ăn vặt hoặc giao lưu tại bàn. Sau thời gian triển khai, hiện quán thu hút lượng khách ổn định hơn, đặc biệt vào thời điểm cuối tuần.

Trong đó, đa phần nhóm khách là giới trẻ muốn trải nghiệm không gian mới lạ và quay video, chụp hình. Theo tìm hiểu, mức giá đồ uống tại đây dao động từ 40.000 đồng.

Du khách trong trang phục cổ trang chụp hình tại quán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết thời gian qua, xu hướng các màn biểu diễn múa cổ trang tại nhà hàng, quán cà phê đang nở rộ, nhận sự quan tâm lớn của thực khách. Đặc biệt, sau khi một số video ghi lại khoảnh khắc của các vũ công thực hiện động tác múa uyển chuyển, có màn tương tác với khách được chia sẻ trên nhiều nền tảng, nhận về lượng tương tác lớn.

Trước đó một số cơ sở kinh doanh từng thành công với mô hình này. Đơn cử như một quán cà phê tại Đà Lạt mở cửa từ năm 2017, ban đầu là mô hình kết hợp phim trường, tận dụng cảnh quan tự nhiên quanh khu vực hồ Tuyền Lâm.

Sau đó, từ giữa tháng 10/2025, chủ quán đã thay đổi phong cách bằng việc mặc trang phục cổ trang, trò chuyện với khách theo phong cách lồng tiếng của phim kiếm hiệp thập niên 90, tạo hiệu ứng tốt. Với sức lan tỏa này, chủ quán cho biết có thời điểm lượng khách tới đây tăng mạnh, thậm chí có thời điểm cao gấp 3 so với năm trước.

Du khách mặc đồ cổ trang, chụp ảnh tại một quán cà phê ở Hà Nội (Ảnh: Tiến Bùi).

Trong khi đó, một số quán cà phê tại Hà Nội cũng trở thành điểm đến của khách trẻ nhờ thiết kế theo phong cách kiếm hiệp, cổ xưa.

Quán cũng tung ra các gói combo để khách tự chọn, bán chạy nhất là combo gồm một đồ uống kèm một bộ trang phục giá 99.000 đồng. Khách được chụp ảnh trong 45 phút.