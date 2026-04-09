Quán cà phê Hà Nội cho khách nhập vai phù thuỷ, khách Tây check-in liên tục

Quán cà phê phù thủy hút khách Tây mê Harry Potter (Video: Nhật Hà - Lê Na).

“Học viện Hogwarts” giữa lòng phố cổ

15h chiều, trái ngược với bên ngoài phố cổ nhộn nhịp, bước qua cánh cửa gỗ của một tiệm cà phê nằm trên phố Hàng Tre (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), thực khách như lạc vào thế giới huyền bí với bức tường gạch cổ, cờ bốn nhà Hogwarts và vật phẩm trang trí mang đậm dấu ấn của thế giới phép thuật.

Trong không gian ấm cúng, chị Kirti (SN 1999) và anh Vinod (SN 1997, cùng là du khách Ấn Độ) hào hứng khoác lên mình bộ áo choàng đen, tay cầm đũa phép để chụp ảnh lưu niệm.

Khách quốc tế trải nghiệm làm phù thủy, khám phá các món đồ lưu niệm độc đáo tại quán cà phê “phù thủy” (Ảnh: Lê Na).

Kirti chia sẻ chị biết đến quán qua nền tảng mạng xã hội khi tìm kiếm những địa điểm liên quan đến Harry Potter tại Hà Nội. Chị đánh giá không gian mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc, gợi nhớ đến Đại Sảnh Đường, nơi vốn là “thánh địa” của những người hâm mộ bộ truyện này.

“Ngay khi bước vào, tôi cảm giác như đang lạc vào Hogwarts vậy. Tôi từng đến một quán cà phê chủ đề tương tự ở TPHCM, nhưng nơi này lại đúng gu tôi hơn”, chị Kirti kể lại khi quan sát các ngóc ngách trong tiệm.

Không gian được bài trí tạo cảm giác bí ẩn (Ảnh: Nhật Hà).

Ra đời từ năm 2016, tiệm cà phê này có tên gọi Always’ Cafe, được đặt dựa theo lời thoại kinh điển của thầy Severus Snape khi diễn tả tình yêu bất diệt dành cho Lily Potter. Sự độc đáo nhờ việc tái hiện tỉ mỉ nhiều chi tiết bước ra từ trang sách của J.K. Rowling giúp tiệm vẫn tồn tại bền bỉ sau hơn một thập kỷ.

Sức hút của quán không chỉ đến từ cộng đồng người hâm mộ mà còn lan tỏa đến cả những du khách tình cờ đi qua. Vừa kết thúc chuyến du lịch Hạ Long, anh Laurens (SN 1999, du khách Đức) cho biết anh tìm thấy quán khi đang chọn chỗ để dừng chân nghỉ ngơi trước khi ra sân bay.

“Tôi không hẳn là người hâm mộ Harry Potter nhưng rất ấn tượng vì không gian ở đây lột tả được đúng không khí của truyện, nơi này rất thú vị”, anh Laurens bày tỏ.

Sự hấp dẫn từ trải nghiệm khác biệt

Không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ đồ uống, tiệm cà phê này thu hút khách nhờ mô hình trải nghiệm kết hợp giải trí.

Bia bơ (Butterbeer) là đồ uống biểu tượng trong thế giới phù thủy được tái hiện với lớp bọt kem béo (Ảnh: Nhật Hà).

Đồ uống nổi bật nhất là “bia bơ”, một loại thức uống lấy cảm hứng từ chính bộ truyện Harry Potter, nhưng được biến tấu để phù hợp với khẩu vị thực tế. Ngoài ra, thực đơn còn có nhiều món mang tên gọi đặc trưng, tạo cảm giác mới lạ cho khách lần đầu trải nghiệm.

Theo ghi nhận, mức giá dao động từ 80.000 đến 250.000 đồng mỗi món. Anh Tom (SN 2000, du khách Đức) đánh giá hương vị đồ uống ở mức dễ uống, điểm cộng lớn nằm ở hình thức trình bày và không gian trải nghiệm đi kèm.

“Bia bơ khá ngon, tôi biết món này qua phim nên muốn nếm thử. Với một loại đồ uống khó tìm thấy ở nơi khác thì mức giá này không hề đắt, tôi thấy ổn”, anh nhận xét.

Khi được hỏi về khả năng quay lại hoặc giới thiệu quán cho người khác, du khách này còn hóm hỉnh cho biết vẫn muốn giữ địa điểm này cho riêng mình. “Tôi cũng định giới thiệu, nhưng lại sợ quán sẽ quá đông khách. Có lẽ tôi sẽ chỉ giới thiệu cho gia đình và bạn bè thân thiết thôi”, anh Tom chia sẻ.

Chứng kiến dòng người ra vào mỗi ngày, nhân viên tại quán là chị Thu An (SN 2000, Hà Nội) thừa nhận rằng phần lớn thực khách ban đầu tìm đến chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ về một không gian bước ra từ phim ảnh.

“Nhưng khi đã yêu thích bối cảnh và các hoạt động nhập vai của tiệm, khách thường quay lại nhiều hơn”, chị An khẳng định.

Lý giải về điều này, nữ nhân viên tiết lộ rằng thực khách có thể tự do sử dụng các đạo cụ như áo choàng, mũ hay đũa phép để chụp ảnh kỷ niệm. Ngoài ra, quán còn tổ chức các hoạt động như hội thảo pha chế, trò chơi bàn cờ theo chủ đề và nhiều hình thức giải trí khác, góp phần kéo dài thời gian dừng chân của khách.

Kệ sách trưng bày hàng loạt bộ trò chơi bàn cờ phiên bản giới hạn chủ đề Harry Potter (Ảnh: Lê Na).

Để có cái nhìn khách quan, phóng viên trực tiếp trải nghiệm tại tiệm vào khung giờ từ 14h đến 15h, là thời điểm quán đông khách nhất, chủ yếu là khách du lịch.

Không gian quán sử dụng ánh sáng vàng tông trầm để tạo cảm giác cổ điển, phù hợp với không khí huyền bí nhưng có thể chưa phù hợp với những người cần nơi làm việc hoặc học tập yên tĩnh.

Chất lượng đồ uống ở mức ổn định, tuy nhiên mức giá khoảng 130.000 đồng cho một ly bia bơ là con số cần cân nhắc đối với đối tượng học sinh và sinh viên.

Lớp bơ kem sánh mịn hòa quyện cùng caramel (đường thắng) ngọt ngào, tan nhanh nơi đầu lưỡi và mang đến vị ngậy béo đặc trưng.

Hương vị này được cân bằng bởi độ ngọt thanh của soda, nhưng nếu thực khách không phải là người hâm mộ của bộ truyện, trải nghiệm có thể thiên về yếu tố hình thức hơn là chất lượng đồ uống.

Yếu tố giữ chân khách không nằm hoàn toàn ở hương vị mà ở tổng thể không gian và hoạt động đi kèm (Ảnh: Nhật Hà).

Dù tồn tại một số hạn chế về không gian và ánh sáng, mô hình cà phê theo chủ đề với trải nghiệm nhập vai đang cho thấy sức hút riêng, góp phần làm đa dạng thêm các sản phẩm du lịch và dịch vụ tại khu vực phố cổ Hà Nội.

Always’ Cafe Địa chỉ: 8B Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 9h-23h Giá tham khảo: 80.000-250.000 đồng/món

Nội dung: Lê Na - Nhật Hà