Phớt lờ biển cấm, du khách cho khỉ ở Sơn Trà ăn uống

Dọc tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà và khu vực chùa Linh Ứng, không khó bắt gặp những đàn khỉ hoang dã xuất hiện sát đường. Nhiều thời điểm, khỉ ngồi trên các mỏm đá, taluy hoặc ven đường, thu hút du khách dừng lại quan sát, quay phim, chụp ảnh.

Dù khu vực này có biển cảnh báo không cho động vật hoang dã ăn nhưng một số du khách vẫn tiến sát, đưa thức ăn cho khỉ.

Biển cảnh báo không cho động vật hoang dã ăn bằng nhiều ngôn ngữ tại khu vực có đàn khỉ (Ảnh: Bảo Trâm - Khánh Linh).

Đáng chú ý, các biển cảnh báo được đặt tại nhiều vị trí, nội dung thể hiện bằng 4 thứ tiếng gồm Việt, Anh, Nhật và Hàn, trong đó nêu rõ “Không cho động vật hoang dã ăn”.

Tuy nhiên, ngay bên cạnh những biển cấm này, cảnh du khách đưa thức ăn cho khỉ vẫn diễn ra.

Những gói bim bim tẩm gia vị, đồ ăn... được đưa tận tay các cá thể khỉ. Có trường hợp du khách đưa cả chai nước suối hoặc nước ngọt để khỉ cầm uống.

Khi thấy thức ăn, những con khỉ nhanh chóng tiến sát, một số cá thể chủ động chìa tay hoặc tiếp cận sát du khách để chờ nhận.

Không chỉ nhận đồ ăn được đưa tận tay, một số con còn chủ động giật lấy thức ăn khi du khách đang cầm trên tay. Tại một số khu vực, vỏ bánh, bao bì thực phẩm cũng xuất hiện ven đường, trên bãi cỏ hoặc gần các vị trí đàn khỉ thường tập trung.

Tình trạng khỉ tiếp cận con người còn xuất hiện tại khu vực có vòi nước. Một số cá thể tìm đến tự mở vòi và chen nhau uống nước.

Một con khỉ uống chai nước của du khách đưa (Ảnh: Bảo Trâm - Khánh Linh).

Theo quan sát của phóng viên, việc khỉ thường xuyên tiếp cận du khách không chỉ ảnh hưởng đến không gian tham quan mà còn có thể dẫn tới những tình huống mất an toàn nếu con người tiếp cận quá gần hoặc cố tình chạm vào, trêu chọc, cho ăn.

Một du khách từ Australia lần đầu tham quan bán đảo Sơn Trà khá bất ngờ khi chứng kiến cảnh khỉ tiến sát du khách để xin thức ăn.

“Tôi nhìn thấy biển cảnh báo không cho động vật hoang dã ăn nhưng vẫn có người đưa đồ ăn cho khỉ. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một cách để họ chụp được những bức ảnh thú vị. Sau đó, tôi thấy những con khỉ chủ động tiến đến và giật thức ăn từ tay du khách”, vị khách nói.

Lãnh đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết gần đây tình trạng du khách, người dân dừng xe và cho khỉ ăn dọc các tuyến đường ở bán đảo Sơn Trà vẫn tiếp diễn, dù đã có nhiều khuyến cáo từ đơn vị quản lý.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết hành động tưởng chừng như đang thể hiện sự yêu thương này thực chất đang gây hại nghiêm trọng cho khỉ và chính du khách.

Du khách đưa đồ ăn cho khỉ tại khuôn viên chùa Linh Ứng (Ảnh: Bảo Trâm - Khánh Linh).

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khi nhận thức ăn từ con người, khỉ sẽ mất đi tập tính tự nhiên, không tự đi kiếm ăn, thay vào đó là thói quen chờ đợi thức ăn từ con người.

Đơn vị này cũng khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không cho khỉ ăn dưới mọi hình thức, giữ khoảng cách an toàn, tiếp xúc gần với động vật hoang dã và dừng xe giữa đường để quay phim, chụp ảnh với khỉ…

“Cái khó nhất hiện nay là cơ quan chức năng chưa có quy định về xử phạt hay chế tài việc cho khỉ và động vật hoang dã ăn, chúng tôi chỉ cắm bảng khuyến cáo người dân và du khách”, lãnh đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết.

Bảo Trâm - Khánh Linh