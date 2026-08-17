Phở chay Việt Nam lọt top món chay ngon nhất châu Á

Theo danh sách được chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas cập nhật đến ngày 15/8, phở chay nhận 4/5 sao và đứng thứ 60 trong top 100 món chay ngon nhất châu Á. Bảng xếp hạng được tổng hợp từ hơn 21.000 lượt đánh giá của người dùng được hệ thống xác định là hợp lệ.

Không phổ biến với du khách quốc tế như phở bò hay phở gà, phở chay vẫn giữ những nét quen thuộc của món phở Việt Nam, từ sợi bánh phở đến nước dùng thơm. Điểm khác biệt của món này chính là các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật được sử dụng thay cho thịt và xương.

Phở chay là món Việt duy nhất góp mặt trong top 100 món chay ngon nhất châu Á (Ảnh: Taste Atlas).

Theo Taste Atlas, nước dùng phở chay có thể được nấu từ nấm, gừng, hành tây, kết hợp nước tương cùng các loại gia vị như quế, đinh hương, hạt rau mùi và thảo quả đen.

Một tô phở chay thường gồm bánh phở, đậu phụ, nấm, giá đỗ và ớt thái lát. Tùy công thức, người nấu có thể thêm tỏi tây, cà rốt, cải thìa hoặc táo để tạo vị ngọt tự nhiên cho nước dùng.

Khi thưởng thức, phở chay thường được thêm rau thơm và có thể dùng cùng nước mắm chay. Dù không sử dụng thịt, sự kết hợp giữa bánh phở, nước dùng và các loại gia vị đặc trưng vẫn tạo nên hương vị quen thuộc của món phở.

Phở vốn là một trong những món ăn Việt Nam được biết đến rộng rãi trên thế giới, với nhiều cách chế biến khác nhau. Bên cạnh phở bò hay phở gà quen thuộc, phở chay là một lựa chọn dành cho người ăn chay hoặc muốn thưởng thức phở theo cách khác.

Việc góp mặt trong top 100 món chay ngon nhất châu Á cũng giúp phiên bản phở này được chú ý hơn bên cạnh những loại phở vốn đã quen thuộc với thực khách quốc tế.

Karantika được TasteAtlas chấm điểm cao nhất trong danh sách các món chay của châu Á (Ảnh: Taste Atlas).

Đứng đầu bảng xếp hạng của Taste Atlas là karantika, món ăn đường phố phổ biến tại Algeria và Morocco. Món này chủ yếu được làm từ bột đậu gà, nước, dầu cùng gia vị, sau đó đem nướng đến khi mặt trên vàng nhẹ, bên trong vẫn mềm.

Karantika thường được cắt miếng, kẹp vào bánh mì và ăn cùng harissa (loại tương ớt cay phổ biến ở Bắc Phi) hoặc mù tạt. Ban đầu là món ăn bình dân, karantika dần trở thành món đường phố quen thuộc tại khu vực này.

Xếp thứ hai là taameya, món chả đậu chiên truyền thống của Ai Cập và là một dạng falafel - món chả đậu phổ biến ở Trung Đông. Thay vì sử dụng đậu gà như nhiều loại falafel khác, taameya chủ yếu được làm từ đậu tằm xay cùng hành, rau thơm và gia vị, sau đó phủ mè rồi chiên.

Taameya của Ai Cập gây ấn tượng với lớp vỏ chiên bên ngoài và phần nhân làm chủ yếu từ đậu (Ảnh: Taste Atlas).

Taameya thường được kẹp trong bánh pita (một loại bánh mì dẹt phổ biến ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải), ăn cùng rau củ, cà tím chiên và các loại sốt làm từ đậu hoặc mè. Đây là món ăn đường phố quen thuộc tại Ai Cập và đặc biệt phổ biến trong tháng Ramadan (tháng ăn chay và cầu nguyện quan trọng của người Hồi giáo).

Taste Atlas cho biết các bảng xếp hạng của nền tảng dựa trên đánh giá của cộng đồng, áp dụng cơ chế nhận diện người dùng thật, hạn chế những đánh giá mang tính thiên vị từ người dùng địa phương.

Theo Taste Atlas, các bảng xếp hạng không nhằm đưa ra kết luận cuối cùng về món ăn nào ngon hơn. Thay vào đó, nền tảng muốn giới thiệu những món ăn đặc trưng của từng địa phương, góp phần quảng bá ẩm thực truyền thống và giúp thực khách biết thêm những món ăn mới.