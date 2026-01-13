Ổ dịch xuất hiện trên tàu du lịch, 90 khách bị tiêu chảy nôn mửa

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xác nhận một đợt bùng phát Norovirus trên tàu du lịch. Đây là đợt đầu tiên được ghi nhận trong năm nay.

Được biết, vụ việc xảy ra trên tàu du lịch Rotterdam của hãng du thuyền Holland America Line, trong hành trình kéo dài từ ngày 28/12 đến 9/1.

90 hành khách và đội ngũ thủy thủ đoàn trên du thuyền mắc Norovirus, nôn mửa và tiêu chảy (Ảnh: Holland America).

Đợt bùng phát ổ dịch bệnh lần này khiến 90 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đều mắc bệnh. Theo báo cáo của CDC Mỹ, hãng du thuyền đã thông báo về ổ dịch vào ngày 8/1.

Trước đó, du thuyền khởi hành từ Fort Lauderdale (bang Florida, Mỹ), ghé qua Curaçao, Colombia, Costa Rica, Jamaica và một số điểm đến khác.

Những người nhiễm bệnh đều có chung triệu chứng tiêu chảy và nôn mửa kéo dài.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 2.593 hành khách cùng 1.005 thành viên thủy thủ đoàn.

Trước tình trạng này, mới đây đại diện hãng du thuyền cho biết, các bệnh nhân đều gặp triệu chứng chung của bệnh đường tiêu hóa. Phần lớn các ca nhiễm bệnh đều nhẹ và sớm phục hồi.

Hãng tàu nhấn mạnh, sức khỏe của hành khách và thủy thủ đoàn được ưu tiên hàng đầu, phù hợp với quy trình của CDC Mỹ. Hãng đã tiến hành khử trùng toàn bộ du thuyền sau khi chuyến đi kết thúc tại Fort Lauderdale.

Ngoài ra, hãng cũng tăng cường các biện pháp vệ sinh, khử trùng, phù hợp với kế hoạch phòng ngừa và ứng phó dịch bệnh. Bên cạnh đó, hãng tàu đã thu thập mẫu phân từ các ca nhiễm bệnh để tiến hành xét nghiệm, cách ly những người mắc bệnh nhằm không lây lan với người khác.

Bác sĩ Scott Weisenber thuộc chuyên ngành bệnh truyền nhiễm cho biết, Norovirus có khả năng lây lan rất cao và có thể lan nhanh trong môi trường đông người như trên tàu du lịch.

“Nếu ai đó bị nôn mửa cấp tính cần sớm tránh các khu vực công cộng. Ngay cả khi không chạm vào bề mặt nào, virus vẫn có thể lây lan qua không khí", bác sĩ nói.

Ngoài ra, bác sĩ Weisenberg cũng nhấn mạnh, vệ sinh cá nhân đúng cách đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn sự lây truyền. Các bề mặt dùng chung rất dễ bị nhiễm bẩn, khiến bất kỳ ai chạm vào cũng có nguy cơ bị lây nhiễm.

Theo số liệu thống kê từ CDC Mỹ, hiện trên đất liền lưu hành một chủng Norovirus mới chiếm ưu thế. Tàu biển trở thành môi trường lý tưởng của chúng vì đông người.

Đợt dịch lần này nối tiếp nhiều vụ việc tương tự xảy ra trong năm qua. Hồi tháng 7/2025, 134 hành khách và 7 thủy thủ trên tàu Navigator of the Seas đã nhiễm bệnh. Tháng 2/2025, 160 hành khách và 8 thủy thủ trên Radiance of the Seas cũng gặp tình trạng tương tự.

Norovirus được NHS (Cơ quan Y tế Quốc gia Anh) mô tả là "một loại virus dạ dày cực kỳ dễ lây, gây nôn mửa và tiêu chảy". Các triệu chứng phổ biến gồm buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy kèm theo sốt, đau đầu, đau bụng và đau nhức cơ thể.