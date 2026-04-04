Nữ hành khách đột ngột ngưng thở trên máy bay được nhóm bác sỹ Hàn Quốc cứu

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 3/4, vụ việc xảy ra trên một chuyến bay đi từ Incheon (Hàn Quốc) đi Manila (Philippines) hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Khi đó, chuyến bay chở nhóm 8 bác sỹ thuộc Hiệp hội Y học Gia đình Hàn Quốc, bao gồm Giáo sư Kim Jung-hwan (Trung tâm Y tế Gangnam Eulji) và Giám đốc Hiệp hội Kim Cheol-min, đang trên đường đến Philippines tham dự Hội nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội Y học Gia đình Thế giới (WONCA).

Các bác sỹ thay phiên nhau túc trực chăm sóc bệnh nhân suốt hơn 3,5 tiếng trên máy bay (Ảnh: Kim Jung Hwan).

Ngay sau khi máy bay cất cánh không lâu, hệ thống loa phát đi thông báo khẩn “doctor call” (kêu gọi nhân viên y tế trên chuyến bay hỗ trợ).

Kể lại tình huống lúc đó, Giáo sư Kim Jung-hwan cho biết, ông đang do dự khoảng 2 giây xem có nên đứng dậy hay không thì Chủ tịch Kim Cheol-min, người ngồi ở phía trước, lập tức đứng lên.

Khi nhóm các bác sỹ tiến lại gần, một nữ hành khách ở độ tuổi trung niên với sắc mặt tái nhợt đang nằm trước cửa nhà vệ sinh. Xung quanh người phụ nữ, các tiếp viên lúng túng chưa biết xử lý thế nào.

Tiếp cận với bệnh nhân, các bác sỹ kiểm tra thấy nhịp thở của hành khách yếu dần. Huyết áp bệnh nhân tụt xuống dưới 80 mmHg, đe dọa ngưng tim.

Nhóm bác sỹ không thể chẩn đoán chính xác bệnh tình do thiếu thiết bị chuyên dụng. Họ cũng đối mặt với áp lực phải quyết định việc máy bay hạ cánh khẩn cấp hay không.

Ngay lập tức, các bác sỹ vội tiến hành sơ cứu. Bác sỹ Kim Cheol-min cố gắng đặt ống nội khí quản để đảm bảo đường thở cho bệnh nhân. Tuy nhiên thao tác này gặp khó khăn do lưỡi bệnh nhân co lại. Việc đặt ống bằng thiết bị soi thanh quản bằng nhựa không hiệu quả.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, nữ hành khách đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: Kim Jung Hwan).

Do trên máy bay có sẵn mặt nạ thanh quản (LMA), bác sỹ Kim nhanh chóng sử dụng phương án này thay thế cho đặt nội khí quản. Đồng thời, Giáo sư Kim Jung-hwan dùng ống nghe có sẵn trên máy bay để kiểm tra nhịp thở và hỗ trợ thông khí bằng bóng Ambu (thiết bị bóp bóng hỗ trợ hô hấp).

“Âm thanh hô hấp của bệnh nhân rất yếu. Tôi có cảm giác như hơi thở sắp ngừng lại. Nhịp thở tự nhiên dần suy giảm nên tôi phải chuyển sang bóp bóng hỗ trợ. Khi huyết áp tâm thu giảm xuống dưới 80. Tôi lo ngại tình trạng sẽ nhanh chóng dẫn đến ngừng tim”, Giáo sư Kim nhớ lại.

Dựa trên biểu hiện yếu một bên tay, vị Giáo sư nghi ngờ bệnh nhân có thể bị nhồi máu não phải, tuy nhiên việc chẩn đoán chính xác là rất khó do thiếu thiết bị y tế trên máy bay.

Khi các bác sỹ khác ngồi rải rác trên máy bay lần lượt tập trung lại hỗ trợ, tình trạng bệnh nhân bắt đầu có cải thiện. Một lúc sau, sắc mặt vị khách dần hồng trở lại. Nhịp thở tự nhiên phục hồi, huyết áp tâm thu tăng lên mức 190-200.

“Ý thức của bệnh nhân dần hồi phục. Bà có thể đáp lại những câu hỏi đơn giản bằng cách gật đầu hoặc chớp mắt. Khi đó, tôi tin rằng chúng tôi có thể cứu được bệnh nhân”, Giáo sư Kim chia sẻ.

Tiếp đó, nhóm bác sỹ thay phiên nhau theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân suốt 3,5 tiếng cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Manila ở Philippines.

Ngay khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân được bàn giao cho đội ngũ y tế địa phương đang chờ sẵn. Các tiếp viên hàng không cũng gửi lời cảm ơn tới nhóm bác sỹ vì đã nỗ lực cứu chữa bệnh nhân đến phút cuối.

Chia sẻ về tình huống hy hữu xảy ra trên máy bay, Giáo sư Kim Jung-hwan cho biết, thỉnh thoảng ông vẫn gặp những cuộc gọi hỗ trợ y tế trên máy bay. Tuy nhiên, việc gặp một bệnh nhân nguy kịch như trường hợp kể trên rất hiếm.

"Càng hiếm hơn khi có nhiều bác sỹ cùng có mặt trên chuyến bay để tham dự hỗ trợ bệnh nhân trong tình huống này. Rất may mắn, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch", Giáo sư nói.