"Nữ du khách lên nhầm chuyến xe gây sốt mạng" và cách Huế chiều du khách

Du khách lên nhầm xe, nhận về điều bất ngờ

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục đăng tải những hình ảnh, câu chuyện đẹp, trải nghiệm thú vị của du khách khắp mọi miền khi đến Huế trong dịp nghỉ lễ.

Trong đó, câu chuyện hy hữu của du khách Trần Như Ánh (27 tuổi, làm việc tại TPHCM) thu hút sự chú ý. Lên nhầm chuyến xe nhưng cô bất ngờ nhận về lòng tốt, sự hiếu khách của người dân địa phương dành cho mình.

Cô gái Trần Như Ánh lần đầu đến Huế và nhận được sự giúp đỡ tận tình của người dân cố đô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Như Ánh cho biết trong dịp lễ 30/4 và 1/5, cô di chuyển từ TPHCM ra Đà Nẵng, sau đó lên chuyến tàu kết nối di sản miền Trung để tới Huế.

Chiều 1/5, sau khi tham quan lăng vua Tự Đức, cô đặt xe công nghệ để trở về trung tâm thành phố Huế. Tuy nhiên, khi xe đã di chuyển được khoảng 1km, nữ du khách mới phát hiện mình lên nhầm.

Nữ du khách chụp ảnh cùng bà Nguyễn Mận (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi đã chủ động xuống xe để tài xế quay lại chở khách, còn mình đứng tại khu vực đầu đường Sử Huy Nhan (phường Thủy Xuân) để chờ phương tiện khác tới đón", Như Ánh kể.

Thấy cô gái trẻ đứng bơ vơ bên đường, bà Nguyễn Mận (cán bộ công an về hưu) đã mời Như Ánh vào nhà chơi, trò truyện.

Nữ du khách cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của chủ quán nước đối diện là chị Hà Thị Hồng Hạnh.

Dù nữ du khách không sử dụng dịch vụ, chị Hạnh vẫn nhiệt tình chụp ảnh, mời vào nghỉ ngơi, thậm chí đặt mua giúp đặc sản địa phương... Đích thân chủ quán nước còn xuống chợ Bến Ngự (cách khoảng 6km) mua thùng xốp đem về đóng hộp, gọi người giao hàng tận nơi cho Như Ánh.

"Sự giúp đỡ chân tình của người Huế khiến tôi rất xúc động và biết ơn. Tôi tin chắc rằng Huế sẽ là điểm sáng du lịch và để lại ấn tượng trong lòng du khách khi đến đây”, nữ du khách chia sẻ.

Lăng vua Tự Đức, một điểm tham quan được rất nhiều người lựa chọn khi đến Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Sự hài lòng của du khách là thước đo

Câu chuyện của nữ du khách Trần Như Ánh và sự ví von “một nửa Việt Nam đang ở Huế” là minh chứng về sức hấp dẫn của Huế.

Trong 2 đợt nghỉ lễ lớn vừa qua, tổng lượng khách du lịch đến địa phương này ước đạt hơn 1 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 2.300 tỷ đồng.

Đặc biệt, chỉ trong hai ngày 30/4 và 1/5, lượng khách đến Huế tăng đột biến. Riêng doanh thu từ bán vé vào cửa di tích trong ngày 1/5 đã đạt hơn 4,2 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Du khách thưởng thức "Dạ yến Hoàng cung" tại khu vực Đại nội Huế trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Ảnh: Xuân Đạt).

Bà Châu Thể Liễu Trang, chủ chuỗi khách sạn, biệt thự, nhà hàng trên địa bàn thành phố Huế, cho biết trong đợt nghỉ lễ vừa qua, các cơ sở của bà đều đạt công suất phòng 100%.

Bà Trang đánh giá thời gian qua chính quyền thành phố Huế đã làm rất tốt công tác bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện, qua đó thu hút du khách đến với cố đô.

Không gian xanh mát dọc bờ sông Hương trở thành điểm thu hút du khách trong thời gian vừa qua (Ảnh: Đình Hoàng).

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, cho biết bên cạnh phát triển các sản phẩm mới, hấp dẫn, thành phố mạnh tay chấn chỉnh môi trường du lịch, xử lý kịp thời các sự cố, phản ánh về chất lượng dịch vụ, nạn ép giá, chèo kéo du khách.

Nhờ sự quyết liệt đó, thời gian qua Huế trở thành điểm đến được nhiều người tin tưởng lựa chọn, nhất là du khách từ các nước phát triển ở Bắc Mỹ, Úc, châu Âu. Theo số liệu thống kê, tính từ đầu năm đến nay, Huế đón hơn 2,67 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,1 triệu lượt.

Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 6.234 tỷ đồng.

Huế mạnh tay chấn chỉnh, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện (Ảnh: Vi Thảo).

Mới đây, trong thư gửi tri ân du khách, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cam kết tiếp tục xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo cho chất lượng điểm đến.

Lãnh đạo địa phương luôn lắng nghe và đồng hành cùng du khách nhằm mang đến những trải nghiệm tích cực, chất lượng và đáng nhớ.

Theo ông Toàn, Huế tự hào là vùng đất xinh đẹp với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, hệ thống di sản phong phú, trong đó có 8 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận.

Với tiềm năng và thế mạnh lớn, thành phố Huế đã không ngừng đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện đặc sắc. Địa phương tập trung phát triển các sản phẩm du lịch, trải nghiệm mới gắn với di sản, ẩm thực, danh lam thắng cảnh và đời sống cộng đồng.

Cố đô Huế đã đẩy mạnh các dịch vụ du lịch xanh, thân thiện với môi trường, tiêu biểu là chương trình nghệ thuật tại khu vực Đại nội về đêm gắn với không gian di sản, mở rộng khai thác dịch vụ về hướng biển, đầm phá. Những nỗ lực này đã và đang góp phần thu hút du khách lựa chọn Huế là điểm đến để nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm.

Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế và hai bờ sông Hương.