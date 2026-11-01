Ninh Bình đón nhận Bằng Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Trần Huy Liệu

Ngày 31/10, tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình diễn ra lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu (5/11/1901-5/11/2026), 60 năm thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và công bố, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Nhà lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia cho lãnh đạo địa phương (Ảnh: Minh Tuyến).

Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu sinh tại thôn Vân Cát, xã Vụ Bản. Ông là nhà cách mạng tiền bối, từng giữ nhiều trọng trách trong Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, ông có đóng góp quan trọng trong việc đặt nền móng cho nền sử học cách mạng Việt Nam.

Năm 1953, ông được giao làm Trưởng ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa; năm 1960 là Viện trưởng đầu tiên của Viện Sử học và năm 1966 giữ cương vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ông là tác giả, chủ biên nhiều công trình nghiên cứu lịch sử, tiêu biểu là bộ sách "Lịch sử 80 năm chống Pháp", được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vụ Bản, nhấn mạnh Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu là người con ưu tú của quê hương, có cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung và những đóng góp to lớn cho nền sử học nước nhà. Việc Nhà lưu niệm được công nhận Di tích quốc gia là dấu mốc có ý nghĩa đối với địa phương, đồng thời đặt ra trách nhiệm trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản.

Người dân dâng hương tại nhà Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu (Ảnh: Minh Tuyến).

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho rằng việc xếp hạng Di tích quốc gia là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của một trí thức lớn, nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối đối với đất nước.

Nhà lưu niệm không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp của ông mà còn là địa chỉ có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần hiếu học.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Minh Tuyến).

Lãnh đạo tỉnh đề nghị địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ di tích, bảo đảm giữ gìn các yếu tố gốc, kiến trúc và cảnh quan. Đồng thời, phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, các nhà nghiên cứu và gia đình sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu, hiện vật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mã QR và thuyết minh điện tử để phục vụ người dân, du khách.

Việc kết nối Nhà lưu niệm với các hoạt động tham quan, giáo dục lịch sử và hành trình về nguồn được kỳ vọng sẽ phát huy giá trị di tích, đưa nơi đây trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống có ý nghĩa đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.