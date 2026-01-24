Nhóm phụ nữ Việt tự lái ô tô qua 25 quốc gia trong một năm

Đến hiện tại, mỗi khi nhớ lại hành trình đã đi qua trong năm 2025, chị Nguyễn Thị Khánh Dương (46 tuổi, giáo viên ngữ văn, sống tại TPHCM) vẫn lâng lâng với cảm giác ngồi sau vô lăng trên những cung đường xa lạ.

Không đặt ra mục tiêu cụ thể, nhưng năm qua, chị Dương cùng chị Nguyễn Thị Khánh Di (42 tuổi, sống tại Mỹ), chị Lê Nguyễn Linh Phượng (51 tuổi, sống tại Mỹ) và chị Nguyễn Thị Tuyết Trang (44 tuổi, sống tại TPHCM) đã hoàn thành hành trình dài, thuê ô tô tự lái băng qua 25 quốc gia, trải dài từ châu Á sang châu Mỹ rồi châu Âu.

Hành trình tự lái ô tô đưa nhóm 4 phụ nữ khám phá nhiều điểm đến thú vị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những chuyến đi qua 25 quốc gia của 4 người phụ nữ Việt

Trong chuyến đi tháng 8/2025, nhóm di chuyển từ châu Á sang châu Mỹ, qua khoảng 10 quốc gia, vùng lãnh thổ, như Mông Cổ, Bahamas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua... Nhiều nơi trong số đó là những điểm đến còn xa lạ với phần đông du khách Việt Nam.

Đến tháng 11, họ tiếp tục chuyến đi thứ hai tại châu Âu, băng qua 15 quốc gia, tập trung chủ yếu ở khu vực Balkan và Nam Âu. Cả hai hành trình đều kéo dài từ 3 đến 4 tuần. Phần lớn thời gian, cả nhóm thuê ô tô để tự lái.

Đằng sau những cung đường tưởng chừng ngẫu hứng là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước mỗi chuyến đi, chị Dương dành khoảng hai tháng để tìm hiểu thông tin, thiết kế lộ trình.

Từ điểm đến, điểm dừng, thời gian nghỉ, thuê và trả xe, cho đến cách nối chuyến bay sao cho tiết kiệm sức lực nhất, tất cả đều được tính toán rõ ràng. Từ đó, các thành viên cùng đặt vé, thuê xe, tìm chỗ ở.

Chị Dương (bên trái) cùng em gái check-in tại Thánh địa Fatima, Bồ Đào Nha (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành trình băng qua 25 quốc gia đã để lại trong chị Dương và các bạn đồng hành nhiều dấu ấn đẹp, những khoảnh khắc mà chỉ cần nhắc lại, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu chạm tới.

Đó là “tiếng đàn của biển” tại Sea Organ ở thành phố Zadar (Croatia), nơi những con sóng vỗ vào bờ đá, âm thanh được tạo nên bởi hệ thống ống ngầm dưới chân người.

Hang động Postojna (Slovenia) mở ra thế giới kỳ ảo dưới lòng đất. Ngồi trên chuyến tàu điện đưa du khách đi sâu vào khối đá vôi khổng lồ, chị Dương choáng ngợp trước những thạch nhũ trắng muốt hình thành qua hàng chục nghìn năm.

Cảm xúc ấy tiếp tục nối dài ở hồ Ohrid (North Macedonia) - một trong những hồ cổ và sâu nhất châu Âu, được UNESCO công nhận Di sản thế giới, với làn nước trong xanh soi bóng những nhà thờ cổ ven bờ.

Nhóm phụ nữ Việt gặp gỡ những du khách tự lái khác tại Wadi Rum - sa mạc nổi tiếng của Jordan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những bước chân của 4 người phụ nữ cũng tìm đến Hallstatt (Áo) vào thời điểm yên bình nhất trong ngày, khi làng hồ đẹp như tranh vẽ này vắng dần khách du lịch. Trong khi đó, Prague (Séc) lại mang dáng vẻ cổ tích suốt cả ngày lẫn đêm, với những mái nhà cổ, cây cầu đá và ánh đèn vàng phản chiếu trên sông Vltava.

Với chị Dương, mỗi vùng đất đi qua còn là một lát cắt văn hóa riêng biệt. Fátima (Bồ Đào Nha) để lại dư âm thiêng liêng qua lễ rước kiệu đêm đầy xúc động. Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) lại hiện lên rõ nét với sự giao thoa Đông - Tây trong từng con phố, thánh đường và khu chợ cổ.

Nhóm chị em tại nhà thờ Hagia Irene (Aya İrini), một trong những công trình cổ nổi tiếng của thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù vậy, không phải lúc nào kế hoạch cũng diễn ra trơn tru. Những sự cố bất ngờ vẫn xuất hiện, trở thành những ký ức “thót tim nhưng không thể quên”.

Nguy hiểm, thử thách và nguyên tắc an toàn

Một trong những trải nghiệm ám ảnh nhất là khi nhóm lái xe xuyên Trung Mỹ. Tại Honduras, do xem định vị nhầm, họ rẽ vào con đường rừng dốc cao, hẹp và quanh co. Khi xe vừa leo dốc, chị Linh Phượng - người cầm lái cứng của cả nhóm - phát hiện xe mất phanh, bắt đầu trôi ngược xuống, bên phải là vực sâu.

Hai bánh trước trượt xuống mép vực, chiếc xe chỉ dừng lại khi hai bánh sau mắc vào hàng rào nhà dân. Người dân trong làng chạy ra rất đông, bình tĩnh hỗ trợ từng người ra khỏi xe, rồi dùng xe tải và dây thừng kéo chiếc ô tô lên.

“30 phút ở Honduras, với tôi, đúng nghĩa là ngàn cân treo sợi tóc”, chị Dương nói.

Nhóm nữ du khách Việt giao lưu, trò chuyện cùng phụ nữ địa phương tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Dương, đi du lịch dài ngày không hề lãng mạn như trên ảnh. Với phụ nữ, khó khăn đầu tiên là thể lực.

Những chuyến đi đầu, chỉ một đến hai ngày đã thấy đuối. Nhưng khi đi nhiều, sức bền được cải thiện rõ rệt, dù vẫn có những ngày phải lái xe 7-8 tiếng liên tục rồi mệt rã rời. “Những lúc như vậy, tụi tôi buộc phải cho nghỉ sớm, không cố. An toàn luôn quan trọng hơn lịch trình”, chị nói.

Khó khăn tiếp theo là hành lý và sinh hoạt cá nhân. Đi 3-4 tuần liên tục nhưng mỗi người chỉ mang một vali xách tay để ưu tiên sự gọn nhẹ, thuận tiện cho việc di chuyển liên tục. Họ xoay vòng quần áo, chia sẻ với nhau và cứ vài ngày lại tìm chỗ có máy giặt.

Nhưng thử thách lớn nhất lại đến từ tâm lý. Những tin nhắn từ gia đình, từ con cái khiến người đi xa dễ yếu lòng.

“Bản thân tôi không có gia đình riêng nên ít vướng bận, nhưng mỗi khi cháu gái nhắn tin nói nhớ mẹ, em gái tôi chỉ muốn bay về nhà ôm con ngay. Hoặc bản thân tôi thấy bạn bè ở Việt Nam đăng ảnh ăn ốc, cũng thèm quay về”, chị cười.

Chị Dương cho biết, nhóm ưu tiên hành lý gọn nhẹ, quần áo có thể dùng chung, thậm chí mua mới rồi bỏ bớt để tiết kiệm chi phí ký gửi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, những chuyến đi dài ngày rất dễ phát sinh bất đồng như người thích ngủ riêng, người quen ngủ chung; người mê lịch sử, người thích thiên nhiên; người muốn ăn đồ địa phương, người chỉ quen món Việt.

“Nếu không dung hòa, rất dễ căng thẳng. Nhóm phải có người cầm trịch, hiểu từng thành viên để đưa ra quyết định trung hòa được mọi người”, chị nói.

Vì vậy, nhóm thống nhất phân vai rõ ràng: Chị Phượng lái xe, còn chị Dương phụ trách lên lịch trình - linh hoạt, hai người còn lại lo hậu cần, xem bản đồ.

Kinh nghiệm và những sai lầm khiến du khách “mất tiền oan” khi lái xe ở nước ngoài

Về chi phí, chị Dương cho biết mỗi chuyến tốn khoảng 5.000 USD/người (khoảng 130 triệu). Trong đó, khoản tốn kém nhất là vé máy bay, nhưng khi đã đến châu Âu hoặc châu Mỹ, việc di chuyển bằng xe buýt hoặc tự lái xe lại khá tiết kiệm.

“Thuê một chiếc xe khoảng 400 USD (hơn 10 triệu đồng), đi 7-8 ngày qua 3-4 quốc gia, chia ra cho 4 người, nhưng đi được rất nhiều nơi”, chị tính toán.

Ngoài bữa sáng tại khách sạn, nhóm vẫn xen kẽ những bữa ăn thịnh soạn để đảm bảo sức lực cho hành trình dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhà ở và ăn uống cũng được tính toán phù hợp. Họ vẫn ưu tiên khách sạn từ 3 sao. Ở những nước nhỏ, có nơi chỉ 30-50 USD/đêm (khoảng 780.000-1,3 triệu đồng) cho hai người. Họ thường ăn sáng tại khách sạn và xen kẽ vài ngày lại có một bữa ăn thịnh soạn, thay vì chi tiêu quá dè dặt trong suốt hành trình.

Từ những chuyến đi tự lái ở nhiều quốc gia, chị Dương cho rằng du lịch bằng ô tô mang lại sự tự do rất lớn, nhưng chỉ thực sự an toàn khi người đi chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều đầu tiên là bằng lái quốc tế.

Bên cạnh những chặng đường tự lái ô tô, nhóm cũng linh hoạt sử dụng phương tiện công cộng ở các quãng đường phù hợp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị cho rằng, thủ tục hiện nay không quá phức tạp, song cần phân biệt rõ các loại bằng và làm đúng chuẩn được công nhận tại nhiều quốc gia, tránh tình trạng có giấy tờ nhưng vẫn không được phép lái xe.

Bên cạnh đó, kỹ năng lái trong những điều kiện khác biệt cũng vô cùng quan trọng. Không chỉ quen đường đô thị, người lái cần tập xử lý các tình huống khó như lái trên tuyết hay di chuyển ở vùng đồi núi, đường tối, đèn xe yếu và địa hình phức tạp. Những trải nghiệm này giúp người lái bình tĩnh hơn khi gặp sự cố.

Với người chưa nhiều kinh nghiệm, chị khuyên nên thuê loại xe quen tay và có chất lượng tốt. Hệ thống thắng, đèn chiếu sáng, camera lùi phải được kiểm tra kỹ để đảm bảo an toàn.

Sai lầm phổ biến khác là mua bảo hiểm không đúng cách. Theo chị, nên mua bảo hiểm trực tiếp tại quầy ở sân bay, nhưng phải kiểm tra kỹ hóa đơn và hỏi rõ từng khoản phí, bởi chỉ sơ suất nhỏ cũng có thể khiến chi phí đội lên gấp nhiều lần.

Không gian liên tục thay đổi, những câu chuyện từ các chuyến đi đã khiến bài giảng của chị Dương trở nên sinh động, cuốn hút hơn, đồng thời truyền cảm hứng học tập và khát vọng khám phá cho học trò (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, việc đậu xe ở nước ngoài cần được chú ý tuyệt đối. Nhiều bãi đậu có quy định riêng, bảng hướng dẫn đặt ở vị trí khuất hoặc ghi bằng tiếng địa phương. Chỉ một lần chủ quan cũng có thể bị phạt hàng chục triệu đồng.

Riêng với phụ nữ đi du lịch xa, chị Dương nhấn mạnh yếu tố an toàn cá nhân. Khi cần dừng xe, chỉ nên chọn nơi đông người, nếu hỏi thăm, nên “cố thủ” trong xe, hạ kính để trao đổi vì không gian này vẫn an toàn hơn.

Quan trọng không kém là giữ thần thái mạnh mẽ, quyết đoán và ăn mặc phù hợp, bởi sự tự tin đôi khi chính là “lá chắn” đầu tiên trong những hành trình dài.

Là giáo viên ngữ văn, chị Dương tranh thủ dạy online (trực tuyến) trong suốt hành trình, chủ yếu vào buổi tối hoặc cuối tuần, đúng khung giờ cố định như khi ở nhà.

Có những buổi lên lớp, chị mở camera từ một quốc gia xa lạ, phía sau là khung cảnh hoàn toàn khác với phòng học quen thuộc. Chính điều đó lại khiến học trò hào hứng.

“Nhiều học trò còn tâm sự với tôi, bảo rằng con đang chán, con không biết mình học để làm gì. Nhưng khi nhìn thấy thế giới rộng lớn như vậy, các em tự nhận ra rằng cuộc sống không chỉ gói gọn trong những áp lực hiện tại và việc mình đang cố gắng hôm nay là để có một ngày mai rực rỡ hơn”, chị Dương kể.