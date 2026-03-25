Sự việc xảy ra hôm 16/3, khi Nick Ruiz (21 tuổi, đến từ Connecticut, Mỹ) tình cờ bắt gặp một nhân viên bốc xếp đang dỡ hành lý từ xe đẩy tại sân bay quốc tế Los Angeles. Ban đầu mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng chỉ ít giây sau, anh sững lại trước cách người này xử lý hành lý.

Thay vì nhẹ tay với những món đồ dễ vỡ, nam nhân viên lại liên tục ném hơn chục cây đàn guitar xuống nền bê tông. Đây đều là nhạc cụ khá “mong manh”, chỉ cần va đập mạnh là có thể hư hỏng.

“Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi thực sự thấy khó hiểu và không ổn chút nào”, Ruiz kể lại.

Nhân viên sân bay thô bạo khi bốc hành lý của hành khách (Video: Daily Mail).

Đoạn video cho thấy các cây đàn rơi xuống, va vào nhau rồi nằm chồng chất trên mặt đất, trong khi nhân viên này vẫn tiếp tục thao tác một cách cẩu thả. Đáng chú ý, một nhân viên khác đứng gần đó cũng không có bất kỳ động thái nhắc nhở hay can thiệp.

Ruiz cho biết anh đang trên đường ra cửa lên máy bay thì vô tình chứng kiến sự việc và theo phản xạ đã rút điện thoại quay lại. Thời điểm đó, chiếc máy bay gần nhất vừa hạ cánh là chuyến bay từ New York đến Los Angeles, sử dụng dòng Boeing 777.

Trùng hợp là sau đó, chính Ruiz cũng lên chuyến bay này để trở về nhà sau kỳ nghỉ ngắn.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 4 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt thích. Ruiz chỉ để lại lời nhắn: “Hy vọng những cây đàn đó vẫn ổn”.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bức xúc. Không ít ý kiến cho rằng hành động này là thiếu trách nhiệm và khó chấp nhận.

“Chừng đó là đủ để mất việc rồi, quá đáng thật”, một tài khoản viết.

Những chiếc đàn guitar bị ném, có chiếc văng ra xa (Ảnh: Cắt từ clip).

Một người khác lại ước tính giá trị số nhạc cụ có thể lên tới khoảng 3.000 USD (khoảng gần 80 triệu đồng), đồng nghĩa với nguy cơ thiệt hại không hề nhỏ nếu chúng bị hư hỏng. Một số người cũng thẳng thắn cho rằng công việc này nên được giao cho những người cẩn thận và có ý thức hơn với tài sản của hành khách.

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, mỗi hãng hàng không đều có quy định riêng về việc vận chuyển nhạc cụ trong “Hợp đồng vận chuyển”. Với các chuyến bay nội địa, một số hãng thậm chí có thể từ chối chịu trách nhiệm nếu nhạc cụ bị hư hỏng hoặc thất lạc.

Trong khi đó, ở các chuyến bay quốc tế, các hãng thường không được phép né tránh trách nhiệm đối với hành lý mà họ đã nhận vận chuyển theo các điều ước quốc tế.

Sân bay quốc tế Los Angeles hiện là sân bay bận rộn bậc nhất bang California, phục vụ hơn 5 triệu lượt khách mỗi tháng. Đến nay, phía sân bay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến đoạn video đang gây tranh cãi này.