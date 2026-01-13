Người Việt tiêu thụ 4,6 tỷ lít bia, trong nhóm uống bia nhiều nhất thế giới

Theo thống kê mới nhất đăng tải vào ngày 10/1 của Kirin Holdings - một trong những tập đoàn đồ uống lớn nhất Nhật Bản và thế giới, tổng lượng bia tiêu thụ trên toàn cầu trong năm 2024 đạt khoảng 194 tỷ lít, tăng nhẹ 0,5% so với năm trước. Chỉ riêng Trung Quốc đã chiếm hơn 1/5 tổng nhu cầu của toàn thế giới.

Tuy vậy, lượng bia tiêu thụ tại Trung Quốc giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ đứng thứ hai với 22,3 tỷ lít, chiếm 11,5% thị phần toàn cầu.

Việt Nam nằm trong nhóm các nước tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới (Ảnh minh họa: Jonathan Lin).

Tương tự Trung Quốc, mức tiêu thụ bia tại Mỹ cũng sụt nhẹ, nối dài xu hướng tiết chế đồ uống có cồn và chuyển sang các loại thức uống thay thế trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi ghi nhận mức tăng đáng kể về tiêu thụ bia. Đơn cử như Ấn Độ trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm các thị trường lớn với mức tăng 14,6% nhờ thu nhập cải thiện và bia ngày càng được giới trẻ ưa chuộng.

Mexico và Nga cũng gây chú ý khi lượng tiêu thụ bia lần lượt tăng 5,4% và 9%.

Theo đánh giá từ Kirin Holdings, bia vẫn là một trong những loại đồ uống có cồn phổ biến nhất toàn cầu. Nếu mức tiêu thụ bình quân đầu người thường được chú ý, thì tổng lượng bia tiêu thụ lại phản ánh một bức tranh khác, chịu tác động lớn từ quy mô dân số, tăng trưởng kinh tế và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng.

Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 8 thế giới, ngang bằng Nam Phi, với 4,6 tỉ lít bia được tiêu thụ trong năm 2024, chiếm 2,4% thị phần toàn cầu. So với năm 2023, lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam tăng 0,6%, cho thấy thị trường vẫn duy trì sức tiêu thụ ổn định.

Dù không nằm trong nhóm các nước uống bia nhiều nhất tính theo đầu người, Việt Nam vẫn giữ vị trí cao trên bản đồ bia thế giới nhờ dân số đông và thị trường tiêu dùng lớn.

Trên thực tế, không ít khách nước ngoài khi tới Việt Nam du lịch cũng bày tỏ việc thích thú với văn hóa uống bia vỉa hè theo kiểu người địa phương. Anh Matthew Pike, du khách người Canada, từng chia sẻ những kinh nghiệm trong văn hóa uống bia của người Việt được anh đúc kết lại sau một thời gian quan sát, trải nghiệm.

Vị khách Canada nhận xét, bia là thức uống được nhiều người Việt lựa chọn. Uống bia được coi là câu chuyện kết nối mang tính cộng đồng vì hầu như chẳng ai đi uống một mình.

Anh Pike nhận thấy các nhóm sẽ ngồi cùng nhau quanh chiếc bàn đặt ngoài trời, nhâm nhi vài món ăn nhẹ như lạc rang, ốc, kèm theo vài cốc bia lạnh.

Khách nước ngoài được những người lạ ở Hà Nội mời ăn nhậu (Ảnh: Evan).

Nếu như ở nhiều nước trên thế giới, bia được phục vụ lạnh, thì tại Việt Nam "bia phải uống kèm đá mới đúng điệu". Cũng theo quan sát của Matthew, đa phần các quán bia đều có nhân viên túc trực, thêm đá miễn phí nếu thấy đá trong cốc bia bị tan.

Chàng trai Canada nhận thấy, khi uống bia, khách Việt sẽ nghĩ ra mọi tình huống, lý do để nâng cốc. Đó có thể là chuyện hài hước, đều chung mục đích cùng nâng cốc.

"Nếu ai đó đề nghị uống trăm phần trăm nghĩa là họ muốn bạn uống hết và dốc ngược cốc lên chứng tỏ chẳng còn giọt bia nào. Nhưng nếu không thể uống được, bạn có thể đưa ra các đề nghị như uống năm mươi phần trăm chẳng hạn", anh nói.

Ngoài những câu hô "Dô" nhỏ (giống như "cheers" trong tiếng Anh), tiếp đến là lần hô cực lớn. Lúc này, du khách Canada khuyên mọi người cùng hét thật to không nên dừng lại: "Một, hai, ba, dô".