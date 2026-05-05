Người trẻ kể chuyện văn hóa Việt Nam - Nhật Bản bằng ngôn ngữ du lịch

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Trong dòng chảy hợp tác đó, văn hóa và du lịch được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần kết nối bền chặt giữa hai dân tộc.

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu điểm đến hay sản phẩm du lịch, hợp tác văn hóa - du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản còn đặt ra yêu cầu mới: Làm thế nào để mỗi trải nghiệm du lịch trở thành một cuộc đối thoại văn hóa, nơi du khách không chỉ “đến và xem”, mà còn hiểu, cảm nhận và kết nối.

Từ tinh thần đó, “Sắc màu Việt - Nhật” được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết về những giá trị văn hóa đặc trưng của hai quốc gia. Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng tới việc góp phần hiện thực hóa các định hướng hợp tác du lịch song phương theo hướng bền vững, sáng tạo, lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm.

Tại vòng chung kết, mỗi đội thi có 7 phút thuyết trình theo một trong hai chủ đề: “Khám phá Nhật Bản” hoặc “Đón tiếp bạn bè Nhật Bản”. Sau phần thuyết trình, 5 đội có điểm cao nhất bước vào vòng hỏi - đáp với Ban giám khảo.

Hội đồng Ban giám khảo gồm các chuyên gia, nhà quản lý uy tín trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục, truyền thông, cùng đại diện doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong đó có bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM; ông Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam; ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội; bà Lại Thị Thúy Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Nhà báo Du lịch Việt Nam...

Các tiêu chí chấm điểm được xây dựng theo hai nhóm. Với phần thuyết trình, Ban giám khảo đánh giá tính logic, chiều sâu lập luận, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn và kỹ năng trình bày.

Với phần hỏi - đáp, trọng tâm là khả năng phân tích, kiến thức chuyên môn về văn hóa - du lịch Việt Nam và Nhật Bản, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, phong thái và khả năng xử lý tình huống.

Ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh cuộc thi “Sắc màu Việt - Nhật” không chỉ là sân chơi sáng tạo dành cho giới trẻ, mà còn là không gian giao thoa văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết và củng cố sự gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

“Ban tổ chức kỳ vọng khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh thần chủ động tìm hiểu, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời hình thành tư duy hội nhập, năng lực thích ứng trong môi trường quốc tế” đại diện Ban tổ chức chương trình chia sẻ.