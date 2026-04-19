Ngủ cạnh hổ giá 650.000 đồng/đêm: Trải nghiệm lạ đời gây sốt ở Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, vườn thú rừng Hesheng tại thành phố Khánh Dương (Trung Quốc) đã đưa vào vận hành khoảng 30 phòng nghỉ ngắm hổ. Các phòng này được bố trí ngay trong khu vực quan sát, nơi đồng thời cũng là không gian sinh sống của nhiều loài hổ như hổ Siberia, hổ Bengal vàng và hổ trắng.

Từ trong phòng, du khách có thể nhìn thấy từ 2 đến 3 con hổ thông qua lớp kính trong suốt. Theo giới thiệu, đây là các phòng tiêu chuẩn 2 giường, diện tích khoảng 25-35m², giá 168 tệ/đêm (khoảng 650.000 đồng), đã bao gồm 2 vé vào cổng vườn thú.

Ý tưởng lưu trú độc lạ này nhanh chóng gây sốt. Nhiều người tò mò, thậm chí kêu gọi những du khách từng trải nghiệm chia sẻ cảm nhận. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại nghi ngờ về chất lượng phòng với mức giá khá rẻ, cũng như đặt câu hỏi về mức độ an toàn khi ngủ cạnh thú dữ.

Phòng khách sạn ngắm hổ ở Trung Quốc (Ảnh: Global Times).

Trước những lo ngại này, phía vườn thú khẳng định khu quan sát và khu nuôi nhốt được ngăn cách bằng ba lớp kính chuyên dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Cơ quan quản lý văn hóa, phát thanh, truyền hình và du lịch thành phố Khánh Dương cũng cho biết mô hình phòng nghỉ ngắm hổ đã đạt tiêu chuẩn an toàn và vượt qua kiểm định.

Dù vậy, một số cư dân mạng tiếp tục đặt vấn đề về tác động của mô hình này đối với đời sống tự nhiên của các cá thể hổ.

Ông Zhang Minghai - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu họ Mèo thuộc Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Quốc gia, đồng thời là giáo sư tại Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc - nhận định, việc hổ có bị ảnh hưởng hay không phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố, là không gian hoạt động của chúng có bị hạn chế hay không và vật liệu của các công trình ngăn cách có gây hại cho động vật hay không.

“Nếu cả hai yếu tố này đều đáp ứng tiêu chuẩn, mô hình phòng khách sạn ngắm hổ nhìn chung sẽ không gây thêm tác động tiêu cực đáng kể đến các cá thể hổ”, ông Zhang nói.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng bảo tồn và khai thác động vật hoang dã cần đi đôi với nhau, trong đó bảo tồn là điều kiện tiên quyết. “Sẽ rất lý tưởng nếu nguồn thu từ mô hình này được sử dụng để cải thiện phúc lợi cho hổ, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực”, ông cho biết.