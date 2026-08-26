Ngôi làng đặc biệt ở miền Trung trồng trái cây Nam Bộ

Đại Bình, xã Nông Sơn, Đà Nẵng còn có tên khác là Đại Bường, một ngôi làng trù phú và có vị trí đắc địa, cách phố cổ Hội An 60km, cách khu đền tháp Mỹ Sơn 25km.

Du khách có 2 con đường để vào làng, một là đường bộ men theo ven chân núi bằng phương tiện xe máy hoặc ô tô, hai là đường thủy.

Làng Đại Bình lưng tựa dãy Trường Sơn, mặt hướng ra thượng nguồn sông Thu Bồn (Ảnh: Tuấn Trần).

Theo lời kể của các cụ cao niên, trong chiến tranh, nhiều ngôi làng xung quanh bị tàn phá nhưng Đại Bình là một trường hợp đặc biệt, làng không bị ảnh hưởng bởi bom đạn. Con em Đại Bình tham gia kháng chiến khắp các chiến trường đều trở về lành lặn. Vì vậy, ngôi làng mới có tên Đại Bình, nghĩa là bình an vô sự.

Nép mình bên dòng thượng nguồn sông Thu Bồn, ngôi làng cổ có lịch sử hơn 300 năm này vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết đặc trưng của một làng quê miền trung du. Từ đầu đến cuối làng, nhà nào cũng có vườn với đầy đủ các loại trái cây trĩu quả.

Mỗi hộ gia đình ở Đại Bình đều trồng từ các loại cây ăn quả mang đặc trưng địa phương như bưởi trụ, bòn bon, mít, mận… đến cây chuyên trồng ở miền Nam như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm… Hàng năm cứ đến độ thu về, làng trái cây lại tất bật vào mùa thu hoạch, thu hút rất đông du khách tham quan và thưởng thức.

Cứ đến độ thu về, làng Đại Bình lại rộn ràng mùa thu hoạch trái cây (Ảnh: Bình An).

Theo thống kê của UBND xã Nông Sơn, cả làng có hơn 150 hộ sở hữu vườn trên 1.000m2 trồng các loại cây ăn quả. Nhà vườn nào cũng được chăm chút, hàng chè tàu cắt tỉa gọn gàng tạo cảnh quan. Tận dụng lợi thế này, chính quyền địa phương khuyến khích người dân phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch xanh.

Bà Trần Thị Như (63 tuổi, làng Đại Bình) cho biết gia đình bà trồng hơn 20 gốc bưởi trụ vốn là trái cây đặc trưng địa phương, mỗi gốc cho 30-40 quả/năm, mang về thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, gia đình còn trồng sầu riêng, măng cụt quanh vườn nhà.

“Mỗi dịp trái cây vào mùa thu hoạch, địa phương đều tổ chức lễ hội để thu hút du khách, giúp nông dân tiêu thụ nông sản. Nhiều gia đình ở Đại Bình còn tổ chức cho khách tham quan vườn, hái quả và thưởng thức ẩm thực đặc trưng. Người dân rất vui mừng, phấn khởi vì vừa bán được hàng cho du khách và góp phần quảng bá quê hương”, bà Như nói.

Du khách tham quan làng Đại Bình (Ảnh: Bình An).

Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn, cho biết sức hút của làng Đại Bình không chỉ đến từ cảnh quan, sản vật mà còn con người chân chất, thuần hậu, giàu tình nghĩa và hiếu khách.

Thời gian qua, dưới sự hỗ trợ và giúp đỡ của chính quyền các cấp, nhân dân Đại Bình từng bước bắt tay phát triển du lịch, nhờ đó mà thu nhập người dân tăng lên đáng kể.

Theo ông Phong, bên cạnh làng cổ Đại Bình, xã Nông Sơn còn sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, độc đáo như suối khoáng nóng Tây Viên, di tích căn cứ Tân Tỉnh - Trung Lộc gắn với phong trào Cần Vương, các làng nghề làm trầm hương truyền thống… Nếu được đầu tư và quy hoạch bài bản, các điểm đến này sẽ kết nối thành một tuyến du lịch trải nghiệm hấp dẫn.