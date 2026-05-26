Ngôi chùa trong hẻm nhỏ ở TPHCM gây chú ý vì... đi đâu cũng thấy rồng

Chùa "trăm rồng"

Đó là chùa Phật Bảo (phường Minh Phụng, TPHCM) - nơi nổi bật với kiến trúc khác lạ, đi đâu cũng bắt gặp hình rồng xuất hiện trên các mảng tường, cột trụ hay lan can.

Ngôi chùa hiện có 2 vị tăng trú ngụ, chuyên tu và chăm sóc chùa, là Hòa thượng Thượng Minh Hạ Chơn - Thành viên Hội đồng Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM - cùng sư thầy Minh Thành.

Chùa Phật Bảo được xây dựng từ năm 2008 (Ảnh: Mộc Khải).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, sư thầy Minh Thành cho biết chùa Phật Bảo hiện nay được xây dựng trên nền chùa Tứ Phước cũ - một ngôi chùa có từ năm 1886, từng nằm trên khu đất rộng hơn 10.000m2.

Theo lời sư thầy, sau khi các đời trụ trì trước viên tịch mà không có người kế thừa, ngôi chùa Tứ Phước dần xuống cấp theo thời gian. Nhiều hạng mục bị hư hỏng, chỉ còn lại nền đất cùng những cây cổ thụ lớn trước sân. Qua nhiều năm, diện tích đất của chùa cũng dần thu hẹp. Hiện phần diện tích được công nhận chỉ còn hơn 1.000m2.

Đến năm 2008, Hòa thượng Thượng Minh Hạ Chơn về tiếp quản và bắt đầu xây lại ngôi chùa. Sau khi hoàn thiện, chùa được đổi tên thành Phật Bảo.

Ngôi chùa lấy màu vàng và trắng làm chủ đạo (Ảnh: Mộc Khải).

Khác với nhiều ngôi chùa truyền thống thường mang gam màu trầm và kiến trúc cổ điển, chùa Phật Bảo mang dáng vẻ khá khác biệt. Công trình gồm 3 tầng, xây dựng bằng bê tông kiên cố với hai gam màu chủ đạo là vàng và trắng.

Từ ngoài con hẻm nhỏ nhìn vào, những mảng tường vàng của chùa đã dễ dàng thu hút ánh nhìn. Bên trong khuôn viên, hình tượng rồng xuất hiện gần như ở mọi nơi, từ cột trụ, lối đi cho tới các mảng phù điêu lớn nhỏ.

Dưới ánh nắng, nhiều chi tiết phản chiếu sắc vàng óng khiến tổng thể công trình càng trở nên nổi bật giữa khu dân cư đông đúc.

Theo sư thầy Minh Thành, số lượng rồng trong chùa lên tới hàng trăm con với đủ kích thước khác nhau.

Nơi thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Ảnh: Mộc Khải).

Nhiều hình rồng được tạo hình uốn quanh các cột, phần đầu nhô ra khỏi mảng phù điêu, thân kéo dài dọc theo lan can hoặc ôm sát các bức tường. Có khu vực chỉ trong một khoảng không gian nhỏ nhưng xuất hiện dày đặc các lớp họa tiết chồng lên nhau.

Theo sư thầy Minh Thành, phần lớn kiến trúc của chùa do chính Hòa thượng Thượng Minh Hạ Chơn lên ý tưởng.

Không gian yên bình tách bạch đường phố ồn ào

Tầng 2 của chùa là chánh điện, nơi thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Đề Đạt Ma với hai pho tượng được đặt đối diện nhau. Ngoài khu chánh điện, chùa còn có tháp thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, giảng đường sức chứa khoảng 300 người cùng khu nhà khách dành cho các Phật tử từ xa về tu học.

Loại sơn vàng dùng cho chùa được nhập từ Thái Lan. Ý tưởng này xuất phát từ việc Hòa thượng Thượng Minh Hạ Chơn từng thấy nhiều ngôi chùa ở nước bạn có màu vàng đẹp, bền màu nên muốn áp dụng cho chùa Phật Bảo.

“Các loại sơn vàng trong nước thường đậm hơn, còn loại này cho màu sáng và giữ màu lâu dưới nắng nên sư phụ chọn dùng”, thầy nói.

Dưới nắng, các chi tiết rồng phản chiếu vàng óng (Ảnh: Mộc Khải).

Đến nay, phần lớn các mảng sơn chính của chùa vẫn giữ màu khá tốt, chỉ một số ít vị trí thấp, thường xuyên có người chạm vào mới được sơn lại. Dù sở hữu kiến trúc nổi bật và thường xuyên có người ghé tham quan, chùa vẫn giữ được không khí khá yên tĩnh.

Vào ngày thường, khuôn viên chùa khá vắng lặng. Không gian bên trong chủ yếu vang tiếng chim và mùi nhang thoang thoảng từ chánh điện. Bên ngoài con hẻm, xe cộ và hàng quán vẫn tấp nập, nhưng khi bước qua cổng chùa, nhịp sống dường như chậm lại.

"Trước đây, chùa từng nấu các suất ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo và tổ chức dùng cơm chay cho Phật tử. Tuy nhiên về sau, các hoạt động này dần hạn chế vì thiếu người phụ chăm sóc, dọn dẹp", sư thầy chia sẻ.

Ở chùa Phật Bảo, đi đâu cũng thấy hình tượng rồng (Ảnh: Mộc Khải).

Hiện chùa chủ yếu có hòa thượng trụ trì và sư thầy Minh Thành thường trực quản lý, chăm sóc khuôn viên. Trước đây có khoảng 4 thầy cùng sinh hoạt, nhưng nhiều người sau đó được phân công về nơi khác hoặc quản lý chùa riêng.

Phần lớn thời gian trong ngày, các thầy tự lau dọn chánh điện, chăm sóc cây cối, nhang án và tiếp khách thập phương ghé thăm.

Sư thầy Minh Thành đang tu tập tại chùa Phật Bảo (Ảnh: Mộc Khải).

Vào cuối tuần, các Phật tử thường tập trung về đây tụng kinh từ sáng đến chiều rồi ra về. Không ít người lần đầu ghé chùa đều bất ngờ trước kiến trúc khác biệt của công trình.

Giữa khu dân cư đông đúc ở TPHCM, ngôi chùa với hàng trăm hình rồng phủ khắp tường và cột tạo nên vẻ ngoài khá đặc biệt. Tuy vậy, phía sau vẻ ngoài nổi bật ấy, chùa Phật Bảo vẫn giữ nhịp sinh hoạt giản dị của một nơi tu tập, lặng lẽ tồn tại như một khoảng không gian chậm và yên tĩnh giữa nhịp sống phố thị.