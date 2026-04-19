Nghỉ lễ 30/4: Khách Việt chuộng đi gần, Vũng Tàu bất ngờ dẫn đầu

Vũng Tàu - điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ 30/4

Năm nay, chuỗi ngày nghỉ gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 rơi vào cùng một tuần. Điều này giúp nhiều người dễ dàng kéo dài kỳ nghỉ nếu xin thêm vài ngày giữa tuần, tạo thành một trong những kỳ nghỉ dài nhất trong năm.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu du lịch nội địa tăng mạnh. Lượng tìm kiếm lưu trú tăng cao cho thấy du khách Việt đang tận dụng cơ hội để đi chơi, nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng thẳng.

Vũng Tàu trở thành điểm đến được nhiều du khách quan tâm dịp lễ 30/4 năm nay (Ảnh: Anh Đào).

Theo dữ liệu tìm kiếm và đặt phòng từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú trong nước dịp cuối tháng 4 kéo dài sang đầu tháng 5 tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng Vũng Tàu ghi nhận mức tăng 101%, đứng đầu danh sách các điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất.

Với lợi thế khoảng cách gần, từ TPHCM, du khách chỉ mất khoảng 2-3 tiếng di chuyển để đến Vũng Tàu. Không cần đặt vé máy bay hay lên kế hoạch phức tạp, đây là lựa chọn phù hợp cho các chuyến đi ngắn 2-3 ngày.

Bên cạnh đó, nhu cầu “trốn nóng” của du khách tăng cao khi nhiều địa phương trên cả nước bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi lên gần 40 độ C. Những điểm đến có biển, dễ tiếp cận như Vũng Tàu trở thành lựa chọn lý tưởng để nghỉ dưỡng, giải nhiệt.

Ngoài ra, du khách hiện nay cũng ưu tiên sự tiện lợi khi đi du lịch. Thay vì tìm kiếm những điểm đến mới lạ, họ ngày càng chuộng những nơi quen thuộc, dễ di chuyển và linh hoạt về lịch trình. Vũng Tàu đáp ứng tốt các tiêu chí này, từ hệ thống lưu trú đa dạng đến dịch vụ du lịch phát triển.

Không chỉ hưởng lợi từ xu hướng du lịch gần, Vũng Tàu năm nay còn thu hút sự chú ý khi xuất hiện thêm sản phẩm trải nghiệm mới là tour trực thăng ngắm cảnh từ trên cao - một loại hình du lịch vừa được khai thác trở lại tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - đại diện đơn vị phát triển tour trực thăng tại TPHCM (Vina Group) - cho biết các hành trình bay trải nghiệm đang nhận được sự quan tâm lớn từ du khách.

Hiện doanh nghiệp phát triển 4 hành trình với thời lượng từ 15 đến 60 phút, xuất phát từ khu vực Vũng Tàu, bay qua biển, rừng ngập mặn Cần Giờ và khu trung tâm TPHCM, với giá dao động từ 2,9 triệu đồng đến hơn 18 triệu đồng.

Các chuyến bay hiện chủ yếu khai thác vào cuối tuần, với tần suất 1-2 chuyến mỗi tuần và dự kiến sẽ tăng dần trong mùa cao điểm du lịch.

Tour trực thăng ngắm cảnh trở thành một trong những yếu tố thu hút du khách đến Vũng Tàu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc bổ sung thêm trải nghiệm “ngắm biển từ trên cao” không chỉ tạo cảm giác mới lạ cho du khách mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến. Trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt, yếu tố này được xem là một trong những điểm cộng giúp Vũng Tàu trở nên hấp dẫn hơn trong dịp lễ năm nay.

Một số đơn vị lữ hành cho rằng việc Vũng Tàu bất ngờ vươn lên dẫn đầu không chỉ là hiện tượng nhất thời mà còn phản ánh rõ sự thay đổi trong cách người Việt lựa chọn điểm đến: Đi gần hơn, linh hoạt hơn và thực tế hơn.

Các đơn vị lữ hành cho rằng xu hướng lựa chọn các chuyến đi ngắn, chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ đang ngày càng phổ biến trong dịp lễ.

Đi gần, đi ngắn ngày trở thành xu hướng

Không chỉ riêng Vũng Tàu, dữ liệu cũng cho thấy các điểm đến biển khác đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng tìm kiếm.

Trong đó, đứng vị trí thứ 2 là Nha Trang (Khánh Hòa, tăng 96%), tiếp theo là Đà Nẵng (tăng 89%) và Phan Thiết (Lâm Đồng, tăng 72%). Đây đều là những điểm đến quen thuộc, có lợi thế về khoảng cách di chuyển và hệ thống lưu trú đa dạng.

Đà Lạt với khí hậu mát mẻ cũng thu hút du khách quan tâm dịp lễ 30/4 năm nay (Ảnh: Hồng Diễm).

Trong khi đó, Đà Lạt là điểm đến không có biển duy nhất góp mặt trong top 5, nhờ khí hậu mát mẻ, phù hợp cho nhu cầu nghỉ ngơi ngắn ngày.

Trước đó, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026 cũng cho thấy xu hướng du lịch gần, linh hoạt đang ngày càng rõ nét. Đại diện Vietluxtour cho biết các sản phẩm nghỉ dưỡng biển 3-4 ngày chiếm tỷ trọng lớn, trong khi nhu cầu mua combo (vé máy bay - khách sạn) tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm khách trẻ.

Bên cạnh đó, việc vé máy bay, chi phí di chuyển tăng cũng ảnh hưởng đến lựa chọn của khách. Theo các doanh nghiệp lữ hành, thay vì các hành trình xa và tốn kém, nhiều người chuyển sang lựa chọn điểm đến gần, có thể di chuyển bằng ô tô hoặc các chặng bay ngắn, phù hợp với kỳ nghỉ 2-3 ngày.

Thống kê của nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka mới đây cũng cho thấy du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần, thuận tiện di chuyển. Lượng tìm kiếm các chặng bay nội địa ngắn ghi nhận mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các tuyến như Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM - Phú Quốc (An Giang), Hà Nội - Huế thu hút sự quan tâm lớn.

Ninh Bình ghi nhận lượng tìm kiếm tăng gần gấp 3 lần, trong khi các điểm nghỉ dưỡng ven biển như Nha Trang và Vũng Tàu tăng hơn 40%.