Ngắm trọn phố biển Quy Nhơn ở độ cao 600m

Nằm ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, núi Vũng Chua đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh phố biển Quy Nhơn từ độ cao lý tưởng. Từ khu vực gần đỉnh núi, tầm nhìn bao quát mở ra một bức tranh tuyệt đẹp với đô thị Quy Nhơn sầm uất, đường bờ biển uốn cong mềm mại và bán đảo Phương Mai hùng vĩ phía xa.

Với những triền núi xanh mướt, con đường dốc quanh co và không gian thoáng đãng, Vũng Chua được ví như "Đà Lạt của Quy Nhơn". Nơi đây mang đến một cảm giác bình yên, khác biệt hoàn toàn so với nhịp sống sôi động của khu vực đô thị ven biển.

Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, núi Vũng Chua thu hút đông đảo người dân và du khách đến rèn luyện sức khỏe, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ giữa không gian núi rừng.

Những hàng thông cổ thụ hàng chục năm tuổi phủ bóng mát trên sườn núi Vũng Chua, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, khiến người leo núi có cảm giác như đang dạo bước giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ.

Một người leo núi đã ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống trên núi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Như (30 tuổi, trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), một người thường xuyên đi bộ lên núi Vũng Chua, chia sẻ: "Buổi sáng chạy bộ lên núi, ngắm phố biển Quy Nhơn trong ánh bình minh rất đẹp. Không khí ở đây mát mẻ, nhiều người cũng lên núi đi bộ, rèn luyện sức khỏe".

Nhiều nhóm sinh viên, như nhóm sinh viên năm 3 Trường Đại học Quy Nhơn, cũng chọn núi Vũng Chua làm điểm đến để rèn luyện sức khỏe và thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Từ trên cao, những tòa nhà cao tầng trải dài bên bờ biển hình trăng khuyết hiện ra giữa màu xanh của mặt nước và núi rừng, tạo nên nét đặc trưng quyến rũ của Quy Nhơn.

Bên cạnh vẻ đẹp cảnh quan, khu vực Vũng Chua còn thu hút sự chú ý với dự án khu đô thị nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua quy mô gần 2.900ha. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đô thị và du lịch của tỉnh Gia Lai.

Vị trí núi Vũng Chua thuộc phường Quy Nhơn Nam, một trong những khu vực vừa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt quy hoạch phân khu Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển quy mô gần 2.900ha (Ảnh: Google Maps).