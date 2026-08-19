Né cảnh đông nghẹt ở Cồn Thới Sơn, du khách đi đâu để ngồi xuồng ba lá?

Thời gian qua, cồn Thới Sơn thu hút đông đảo du khách. Có thời điểm, xuồng nối thành hàng dài trên con rạch, khiến nhiều người phải chờ 1-2 tiếng mới đến lượt trải nghiệm.

Với những người muốn ngồi xuồng, khám phá sông nước miền Tây nhưng ngại cảnh chen chúc, chờ đợi lâu hoặc không muốn đi quá xa, vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Dưới đây là một số điểm có thể tham khảo.

Hàng dài xuồng nối đuôi nhau trên rạch tại cồn Thới Sơn vào thời điểm đông khách (Ảnh: Tấn Đức).

Chợ nổi Cái Răng

Muốn ngắm cảnh mua bán trên sông thay vì ngồi xuồng len qua những con rạch nhỏ, du khách có thể bắt đầu ngày mới tại Chợ nổi Cái Răng (phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Chợ họp từ sáng sớm, khoảng 5-8h là thời điểm thích hợp để tham quan. Trên sông, những ghe lớn chở đầy nông sản neo đậu, xen giữa là các ghe nhỏ đi lại mua bán, giao hàng, phục vụ đồ ăn, thức uống.

Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp nhất vào sáng sớm, khi ghe thuyền tập trung mua bán trên sông (Ảnh: Bảo Trân).

Du khách có thể thuê ghe từ trung tâm Cần Thơ, xuất phát khi trời còn chưa sáng hẳn để vừa ngắm bình minh, vừa theo dòng ghe đến chợ. Một trong những trải nghiệm được nhiều người thích thú là gọi tô hủ tiếu, ổ bánh mì hay ly cà phê từ ghe bán hàng rồi ăn sáng ngay trên sông.

Trên nhiều ghe còn dựng những cây bẹo, treo các loại nông sản lên cao để người mua từ xa nhận biết mặt hàng đang bán. Hình thức mua bán này từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của chợ nổi miền Tây.

Du khách ngồi ghe trên Chợ nổi Cái Răng vào sáng sớm (Ảnh: Ngọc Đan Thanh).

Đi Chợ nổi Cái Răng vì thế không đơn thuần là một chuyến ngồi ghe ngắm cảnh. Điều thú vị nằm ở việc được dậy thật sớm, ra sông và quan sát nhịp mua bán bắt đầu một ngày của người địa phương.

Chợ nổi không thu vé tham quan, du khách chủ yếu trả tiền thuê ghe, tàu. Ghe nhỏ từ Bến Ninh Kiều có giá khoảng 300.000-600.000 đồng/chuyến. Nếu xuất phát từ bến gần chợ, giá từ khoảng 300.000 đồng/chuyến. Mức giá thay đổi theo loại phương tiện, số khách và hành trình.

Cồn Sơn

Cũng tại Cần Thơ, Cồn Sơn (phường Bình Thủy) mang đến một trải nghiệm khác. Thay vì cảnh ghe thuyền mua bán tấp nập, nơi đây phù hợp với những người thích không gian nhà vườn và muốn dành nhiều thời gian trải nghiệm cuộc sống của người dân trên cồn.

Cồn Sơn rộng khoảng 70ha, nằm giữa sông Hậu. Từ đất liền, du khách đi đò qua sông rồi tiếp tục khám phá những con đường nhỏ chạy giữa các vườn cây và nhà dân.

Cồn Sơn hấp dẫn du khách bởi những khu vườn cây ăn trái và các trải nghiệm gắn với đời sống người dân (Ảnh: Ngọc Đan Thanh).

Các hoạt động du lịch ở đây chủ yếu do người dân địa phương tổ chức ngay tại nhà và vườn của mình. Khách có thể ghé vườn trái cây, xem bè nuôi cá, thử làm bánh dân gian hoặc thưởng thức những món ăn miền Tây do chủ nhà chuẩn bị.

Một trải nghiệm khá nổi tiếng ở Cồn Sơn là xem "cá lóc bay". Khi được cho ăn, đàn cá đồng loạt phóng khỏi mặt nước để đớp mồi, tạo nên cảnh tượng lạ mắt.

Khoảng tháng 4 đến tháng 7 cũng là thời gian nhiều loại trái cây vào mùa. Tùy thời điểm và từng nhà vườn, khách có thể bắt gặp chôm chôm, măng cụt, sầu riêng đang cho trái và thưởng thức ngay tại vườn. Địa điểm này là nơi có nhiều nét tương đồng với cồn Thới Sơn nhất.

Cồn Sơn không có một mức vé trọn gói cố định cho toàn bộ điểm đến. Khách thường trả tiền đò và lựa chọn dịch vụ tại từng nhà vườn. Các tour trọn gói được chào bán từ khoảng 400.000 đồng/người cho hành trình một ngày, đã gồm nhiều dịch vụ.

Khu di tích Xẻo Quýt

Khu di tích Xẻo Quýt nằm tại xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Nếu ở Cồn Sơn là những khu vườn cây ăn trái thì chuyến xuồng tại Xẻo Quýt lại đưa khách vào sâu trong rừng tràm.

Xuồng ba lá đưa du khách len qua những con rạch nhỏ dưới tán rừng tại Xẻo Quýt (Ảnh: Ngọc Ngân).

Xuồng ba lá chở khách theo những con rạch nhỏ, có đoạn chỉ vừa đủ để một chiếc xuồng đi qua. Hai bên là cây cối mọc sát mép nước, người chèo liên tục đổi hướng theo những khúc quanh. Càng vào sâu bên trong, không gian càng yên tĩnh, phần lớn chỉ còn tiếng mái chèo và âm thanh của rừng.

Điểm đặc biệt của Xẻo Quýt là cảnh quan thiên nhiên gắn với những dấu tích lịch sử. Khu vực này từng là căn cứ cách mạng, nhiều công trình và dấu tích phục vụ hoạt động, chiến đấu vẫn được gìn giữ giữa rừng.

Hành trình bằng xuồng tại Xẻo Quýt kết hợp khám phá thiên nhiên và tìm hiểu các dấu tích lịch sử (Ảnh: Ngọc Ngân).

Sau chuyến xuồng, du khách có thể tiếp tục đi bộ tham quan, tìm hiểu về căn cứ và hệ sinh thái đất ngập nước. Vì vậy, Xẻo Quýt phù hợp với những gia đình hoặc nhóm khách muốn kết hợp chuyến đi thiên nhiên với tìm hiểu lịch sử.

Chi phí tham quan tại đây khá dễ chịu, với vé vào cửa 20.000 đồng/người. Nếu muốn ngồi xuồng khám phá sâu bên trong rừng tràm, khách trả thêm 30.000 đồng/chuyến, tối đa 4 người. Tiền ăn uống có thể dự trù khoảng 100.000-150.000 đồng/người.

Làng nổi Tân Lập

Làng nổi Tân Lập nằm tại xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh, cách TPHCM khoảng 100km. Với quãng đường hơn 2 giờ di chuyển, đây là một trong những lựa chọn phù hợp cho chuyến đi về trong ngày từ TPHCM.

Con đường xuyên rừng tràm là một trong những điểm đặc trưng của Làng nổi Tân Lập (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Phần lớn diện tích nơi đây là rừng tràm và vùng đất ngập nước. Du khách có thể đi xuồng theo những con kênh đi sâu vào rừng, ngắm cảnh từ mặt nước trước khi chuyển sang hành trình đi bộ.

Một trong những điểm được nhiều người biết đến tại Tân Lập là con đường dài khoảng 5km xuyên rừng tràm. Hai bên đường là những hàng tràm mọc cao, càng đi sâu càng tách khỏi tiếng xe cộ bên ngoài.

Làng nổi Tân Lập cách TPHCM khoảng 100km, phù hợp cho chuyến đi về trong ngày (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cảnh quan Làng nổi Tân Lập cũng thay đổi rõ rệt theo mùa. Khi nước từ thượng nguồn Mê Kông đổ về Đồng Tháp Mười, các vùng trũng bắt đầu ngập nước, sen, súng và nhiều loài thực vật thủy sinh xuất hiện nhiều hơn.

Ngoài vé tham quan khoảng 85.000 đồng/người, khách có thể trả thêm 70.000-80.000 đồng/người cho một số dịch vụ đi xuồng, tàu. Ăn trưa có thể dự trù khoảng 100.000-200.000 đồng/người.

Cánh đồng bất tận

Cách Làng nổi Tân Lập khoảng 13km, Cánh đồng bất tận là lựa chọn có thể kết hợp trong cùng hành trình nếu du khách muốn dành trọn một ngày khám phá vùng Đồng Tháp Mười.

Nơi đây từng được chọn làm bối cảnh cho phim điện ảnh Cánh đồng bất tận, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Sau bộ phim, cái tên Cánh đồng bất tận cũng dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách.

Khác với cảnh nhà vườn ở Cồn Sơn hay ghe thuyền tấp nập tại Cái Răng, nơi đây chủ yếu là rừng tràm, đồng cỏ bàng, kênh rạch và những khoảng không rộng. Du khách có thể đi xuồng đi dọc các con kênh, len qua rừng tràm và quan sát hệ sinh thái của vùng đất ngập nước.

Khu vực này còn có nhiều loại cây dược liệu, trong đó tràm gió là một trong những loài cây đặc trưng. Vì vậy, ngoài đi xuồng ngắm cảnh, khách có thể tìm hiểu thêm về hệ thực vật và những sản phẩm gắn với nguồn dược liệu địa phương.

Cánh đồng bất tận rực rỡ khi hoa súng nở rộ, điểm thêm sắc màu giữa vùng sông nước (Ảnh: Khu du lịch Cánh đồng bất tận).

Nếu muốn kết hợp nhiều điểm trong một ngày, du khách có thể đi Làng nổi Tân Lập và Cánh đồng bất tận do hai nơi cách nhau không xa.

Nếu dành khoảng nửa ngày tại đây, mức chi khoảng 200.000-400.000 đồng/người là tương đối thoải mái. Nếu mua tour hoặc sử dụng thêm các dịch vụ trải nghiệm như ngâm chân thảo dược, tắm rừng, chi phí sẽ cao hơn.