“Nàng thơ” đi 50km, chi 1,6 triệu đồng thuê đồ chụp ảnh dưới tuyết ở TPHCM

Đi gần 60km để chụp ảnh dưới tuyết

Để có bộ ảnh ưng ý, Yến Vy thuê hai chiếc váy có thiết kế cầu kỳ, mang phong cách công chúa. Chiếc váy đầu tiên có giá thuê khoảng 1,1 triệu đồng với nhiều chi tiết cầu kỳ, chiếc thứ hai giá 350.000 đồng. Cô còn thuê thợ chụp ảnh ở gần quán cà phê với giá 300.000 đồng, nâng tổng chi phí thuê trang phục và chụp hình lên 1,6 triệu đồng.

Yến Vy tự trang điểm, làm tóc đơn giản để tiết kiệm chi phí. Theo cô, số tiền bỏ ra không chỉ để có những bức ảnh đẹp mà còn là dịp trải nghiệm phong cách thời trang khác với thường ngày.

Yến Vy di chuyển gần 60km từ Tây Ninh đến TPHCM, chi 1,6 triệu đồng thuê váy và thợ chụp ảnh để có bộ hình Giáng sinh (Ảnh: Mộc Khải).

“Khi nhìn thấy những hình ảnh đẹp ở quán, tôi muốn thử trở thành một phiên bản khác của chính mình nên quyết định thuê những chiếc váy cầu kỳ để chụp ảnh. Tôi từ Trảng Bàng (Tây Ninh) lên TPHCM, mất một tiếng rưỡi di chuyển. Nhưng không sao, tôi cảm thấy cảnh trí ở đây khá xứng đáng”, Vy nói.

Địa điểm Vy chọn là một trong những quán cà phê đầu tư trang trí Giáng sinh sớm tại TPHCM. Năm nay, quán dựng không gian theo phong cách châu Âu với nhiều tầng, kết hợp khu vực trong nhà và ngoài trời, thu hút khách đến uống nước, tham quan và chụp ảnh.

Cô chọn những chiếc váy cầu kỳ, phong cách công chúa để chụp ảnh dưới tuyết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điểm nhấn nằm ở khu vực sân rộng được thiết kế như một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn châu Âu, với những ngôi nhà, cây thông và các chi tiết phủ tuyết trắng. Quán phun tuyết nhân tạo vào hai khung giờ 9-10h và 16-17h hằng ngày để khách có thể chụp ảnh trong khung cảnh mùa đông.

Đại diện quán cho biết ý tưởng trang trí năm nay lấy cảm hứng từ những ngôi làng ở vùng ngoại ô châu Âu, nơi có đầy đủ tiện ích nhưng không quá đông đúc, được bao phủ bởi nhiều cây thông.

Hỉn Coffee là một trong những quán cà phê tại TPHCM trang trí Giáng sinh sớm, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh (Ảnh: Mộc Khải).

Quán bắt đầu lên ý tưởng từ tháng 7, triển khai trang trí vào cuối tháng 8 và hoàn thiện vào giữa tháng 10. Để tạo nên một không gian có quy mô như thị trấn thu nhỏ, quá trình thi công đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

“Một số mô hình trang trí được mua từ nước ngoài, trong khi các cành hoa phải đặt làm thủ công. Không chỉ phần trang trí, những hạng mục cơ bản cũng phát sinh chi phí đáng kể. Trong quá trình hoàn thiện, một số chi tiết phải điều chỉnh lại kết cấu, màu sơn, hệ thống đèn hoặc tuyết nhân tạo để phù hợp với tổng thể không gian”, nhân viên quán cho hay.

Đổi nhiều phong cách trang trí trong năm để hút khách

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, quán phục vụ nhiều loại đồ uống như cà phê, trà trái cây, trà sữa, đá xay với giá đồng loạt 90.000 đồng/món. Ngoài ra, thực khách có thể gọi bánh ngọt và một số món ăn nhẹ, giá 70.000-120.000 đồng.

Quán có cả không gian trong nhà và ngoài trời (Ảnh: Mộc Khải).

Khách gọi đồ uống có thể thoải mái chụp ảnh bằng điện thoại hoặc máy ảnh trong không gian quán. Nếu chỉ đến chụp ảnh mà không gọi món, khách trả phí 60.000 đồng/người.

Không gian trang trí là điểm thu hút chính, trong khi đồ uống chưa thực sự nổi bật so với mức giá. Các món nước khá đa dạng nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Trong đó, một số thực khách nhận xét trà trái cây và trà sữa hơi ngọt.

Chị Anh Thư (phường Hiệp Bình) nhận xét quán có không gian đẹp, nhiều góc chụp ảnh. Tuy nhiên, chị cho rằng giá đồ uống hơi cao.

“Nếu chỉ đến uống nước thì tôi thấy quán chưa hẳn phù hợp, dù không gian rộng rãi. Khách ra vào chụp ảnh liên tục cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm của người ngồi uống nước. Vậy nên mọi người nên đầu tư thêm quần áo để đến chụp ảnh”, chị chia sẻ.

Quán phục vụ nhiều loại đồ uống với giá 90.000 đồng/món, khách không gọi đồ uống vẫn có thể vào chụp ảnh với phí 60.000 đồng/người (Ảnh: Mộc Khải).

Một điểm khách cần lưu ý là khu vực ngoài trời có thể khá nóng, nhất là khi phải đứng lâu để tạo dáng hoặc chờ đến lượt chụp ảnh. Những người trang điểm kỹ, mặc váy cầu kỳ nên chuẩn bị thêm quạt cầm tay, giấy thấm dầu để giữ lớp trang điểm và chọn trang phục phù hợp khi chụp hình.

Để bắt được khoảnh khắc tuyết rơi, khách nên sắp xếp thời gian đến quán vào hai khung giờ 9-10h hoặc 16-17h. Việc đến sớm giúp khách có thêm thời gian chuẩn bị trang phục, chọn góc chụp, tránh cập rập khi quán bắt đầu phun tuyết.

Theo đại diện quán, mức giá đồ uống được cân đối để phù hợp với chi phí đầu tư và vận hành. Vào cuối tuần, quán đón khoảng 200-300 lượt khách, phần lớn tập trung vào thời điểm chiều tối. Nhiều người đến để trải nghiệm toàn bộ không gian ngôi làng phủ tuyết thay vì chỉ chọn một góc chụp ảnh.

Quán được trang trí như một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn châu Âu, với những ngôi nhà và cây thông phủ tuyết trắng (Ảnh: Mộc Khải).

Tuy nhiên, đại diện quán thừa nhận lượng khách hiện thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Quán chưa gặp tình trạng quá tải, khách đến thường có chỗ ngồi ngay, thậm chí có những thời điểm vẫn còn nhiều bàn ghế trống.

Việc đầu tư không gian theo chủ đề Giáng sinh từ sớm cho thấy nhiều quán cà phê tại TPHCM không chỉ chú trọng đồ uống mà còn quan tâm đến cảnh quan và trải nghiệm của khách. Những mô hình trang trí theo mùa tạo thêm lựa chọn cho người muốn lưu giữ hình ảnh cùng bạn bè, người thân hoặc thử nghiệm phong cách thời trang mới.

Tuyết nhân tạo được phun vào hai khung giờ 9-10h và 16-17h hằng ngày, thu hút khách đến chụp ảnh (Ảnh: Mộc Khải).

Theo đại diện Hỉn Coffee, quán thường xuyên thay đổi phong cách trang trí theo từng dịp trong năm để mang đến không gian mới cho khách. Từ các chủ đề theo mùa đến những dịp lễ lớn, mỗi lần thay đổi đều tạo cơ hội để khách quay lại trải nghiệm và chụp ảnh. Một số khách cũ cũng trở lại khi quán có cách trang trí mới phù hợp với sở thích.

Sau mùa Giáng sinh, quán dự kiến tiếp tục thay đổi cách trang trí để đón Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu chụp ảnh theo mùa của khách.