Muồng hoa đào bung sắc hồng giữa Pleiku, thu hút du khách đến chụp ảnh

Những ngày gần đây, làng Plei Ơp, phường Pleiku, Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc thơ mộng bên cây muồng hoa đào đang khoe sắc hồng rực rỡ, hòa quyện cùng không gian văn hóa đậm bản sắc của người Jrai.

Theo người dân địa phương, cây muồng hoa đào tại góc sân nhà rông làng Plei Ơp năm nay nở rộ đặc biệt, sắc hồng phủ kín tán cây, tạo nên một điểm nhấn nổi bật giữa màu xanh đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.

Muồng hoa đào nở rộ ngay sân nhà rông làng Plei Ơp (Ảnh: Phạm Hoàng).

Từ xa, cây muồng hoa đào hiện lên như một "vòm hoa" tự nhiên, tô điểm cho không gian làng du lịch Plei Ơp. Ông Rơ Châm Thớt, Trưởng thôn làng Plei Ơp, cho biết cây muồng hoa đào này được trồng cách đây khoảng 6 năm bởi phường Hoa Lư (nay là phường Pleiku). Mặc dù nhiều cây đã được trồng dọc các tuyến đường vào làng, nhưng đến nay chỉ còn 3 cây sống sót, trong đó cây tại sân nhà rông này nở đẹp nhất.

Ông Thớt cho biết sắc hồng của muồng hoa đào hòa quyện cùng kiến trúc nhà rông truyền thống và không gian xanh của làng Jrai đã tạo nên một khung cảnh mang đậm dấu ấn phố núi Pleiku. Nhiều du khách ví nơi đây như một góc "mùa xuân giữa mùa hè" của Tây Nguyên.

"Cùng với những nét văn hóa truyền thống của người Jrai, cây muồng hoa đào cũng góp phần thu hút thêm du khách tham quan, check-in tại làng. Người dân trong làng đã đề xuất lên phường xin trồng lại loại cây muồng đào hồng này để phát triển du lịch địa phương", ông Thớt cho biết thêm.

Chị Thương chụp hình bên cây muồng hoa đào ở làng Plei Ơp (Ảnh: Văn Dũng).

Mỗi ngày, khu vực này đón gần cả trăm lượt khách tham quan, chụp hình. Nhiều bạn trẻ diện váy áo rực rỡ, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên sắc hoa đang vào mùa nở rộ.

Chị Văn Thị Thương (phường Hội Phú, Gia Lai) cho biết khi ngắm những cây muồng hoa đào nở rộ tại làng Plei Ơp, chị có cảm giác như đang ở một góc phố Hàn Quốc lãng mạn.

"Vào mùa nở rộ, những chùm hoa bung nở dày đặc tạo nên khung cảnh rất đẹp mắt. Nếu được quy hoạch thành tuyến đường hoa sẽ góp phần thu hút khách du lịch, tạo điểm nhấn cho phố núi Pleiku", chị Thương bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku, cho biết nhiều năm trước, các cán bộ địa phương đã trồng những cây muồng đào hồng này nhằm tạo cảnh quan cho làng văn hóa du lịch.

Theo bà Hường, muồng hoa đào có tán rộng, hoa nở thành từng chùm lớn nên thường được trồng tại các tuyến đường, công viên và khu dân cư. Loài cây này không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần thanh lọc không khí, tạo bóng mát và giảm nhiệt độ đô thị.

Muồng hoa đào có tán rộng, hoa nở thành từng chùm lớn (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Đặc biệt, cây được trồng trong khuôn viên làng văn hóa du lịch nên khi hoa nở đã tạo thêm điểm nhấn cho không gian làng Jrai. Trước việc loài hoa này đang thu hút nhiều du khách đến tham quan, địa phương sẽ nghiên cứu trồng thêm để xây dựng thương hiệu tuyến đường hoa tại làng du lịch Plei Ơp", bà Hường khẳng định.

Bà cũng cho biết thêm muồng hoa đào có tên khoa học là Cassia javanica, nguồn gốc từ Đông Nam Á và được trồng ở một số địa phương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam. Ngoài cây muồng hoa đào tại làng Plei Ơp, loài hoa này còn xuất hiện rải rác ở suối bờ kè Hội Phú (phường Hội Phú, Gia Lai) và một cây trên đường Lê Chân (xã Ia Hrung, Gia Lai).