Mưa đá trắng đỉnh Fansipan, du khách bất ngờ chứng kiến cảnh hiếm gặp

Có mặt trên đỉnh Fansipan thời điểm đó, anh Phạm Hoàng Cương (nhiếp ảnh gia) cho biết, cơn mưa đá bắt đầu vào khoảng 17h.

“Lúc đầu chỉ là mưa bình thường, nhưng sau đó đá bắt đầu rơi xuống khá dày, từng viên trắng xóa phủ kín mặt đất. Mưa kéo dài khoảng nửa tiếng. Đây là lần đầu tôi chứng kiến hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này nên cũng khá bất ngờ”, anh Cương kể.

Tuy không kéo dài lâu, nhưng mưa đá ít nhiều gây ảnh hưởng đến việc di chuyển và tham quan của du khách.

Mưa đá trên đỉnh Fansipan chiều 22/4 (Ảnh: Phạm Hoàng Cương).

Theo anh Cương, thời điểm xảy ra mưa đá, khu vực đỉnh Fansipan không quá đông người, ngoài một số người dân địa phương, du khách còn có một số nhóm săn ảnh, trong đó có nhóm của anh.

Khi mưa đá rơi dày và mạnh, du khách chủ động tìm chỗ tránh trú để đảm bảo an toàn. Chỉ đến khi tạnh hẳn, mọi người mới bắt đầu ra ngoài quan sát và ghi lại hình ảnh. Trận mưa đá khiến không khí trên đỉnh Fansipan lạnh hơn.

Các viên đá to khoảng 1-3cm rồi tan nhanh (Ảnh: Phạm Hoàng Cương).

Báo cáo sau đó của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho hay, khoảng 17h ngày 22/4, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra dông, lốc, mưa đá làm 45 nhà bị tốc mái, 2 trường học bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.