Một hãng hàng không New Zealand cắt hơn 1.000 chuyến do giá xăng dầu tăng

Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand của New Zealand cho biết sẽ cắt giảm khoảng 5% số chuyến bay trong 2 tháng tới do giá nhiên liệu tăng mạnh. Đây là hệ quả từ xung đột tại Trung Đông trong thời gian qua.

Theo kế hoạch, việc cắt giảm sẽ kéo dài đến đầu tháng 5/2026, tương đương khoảng 1.100 chuyến bay bị hủy hoặc điều chỉnh. Quyết định này dự kiến ảnh hưởng tới 44.000 hành khách trong tổng số 1,9 triệu hành khách của hãng trong giai đoạn trên. Phần lớn hành khách bị ảnh hưởng sẽ được chuyển sang các chuyến bay khác.

Ông Nikhil Ravishankar, Giám đốc điều hành Air New Zealand cho biết, hãng đang tập trung hợp nhất các chuyến bay vào những khung giờ ít khách.

“Chúng tôi tập trung vào việc hợp nhất các chuyến bay trong khung giờ thấp điểm hoặc các chuyến có lựa chọn thay thế để có thể bố trí lại hành khách", ông Ravishankar nói.

Vị Giám đốc điều hành nhấn mạnh các biện pháp mà hãng triển khai không chỉ hợp lý, cũng là điều mà các hãng hàng không trên thế giới đang thực hiện.

Trong khi đó, ông David Slotnick, chuyên gia hàng không cho rằng việc nhiều hãng hàng không lớn có làm theo cách này hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

“Việc hủy chuyến bay và sắp xếp lại mạng lưới khai thác là quyết định lớn đối với các hãng hàng không. Vì vậy họ thường sẽ không làm điều đó nếu không có lý do thật sự thuyết phục", ông Slotnick nói.

Theo ông, nếu người dân giảm nhu cầu đi lại vì giá nhiên liệu cao và các hãng nhận thấy nhu cầu sụt giảm, việc cắt bớt lịch bay để phù hợp với nhu cầu là hợp lý. Đặc biệt trong bối cảnh các chuyến bị hủy nằm trên những tuyến có nhiều chuyến mỗi ngày.

“Nhưng nếu nhu cầu đi lại vẫn ở mức cao như dự báo của một số hãng hàng không lớn của Mỹ, các hãng có nhiều khả năng sẽ chuyển một phần chi phí nhiên liệu tăng sang hành khách bằng cách tăng giá vé, đồng thời tự hấp thụ một phần chi phí như chi phí vận hành", ông Slotnick bổ sung.

Hiện Air New Zealand chưa công bố danh sách cụ thể các chuyến bay bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, giới chức New Zealand cho biết các đường bay nội địa đã được điều chỉnh.

Bên cạnh việc cắt giảm chuyến bay, hãng hàng không Air New Zealand gần đây cũng tăng giá vé khi chi phí nhiên liệu hàng không leo thang trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Trước khi xung đột nổ ra, giá dầu vào khoảng 90 USD/thùng, nhưng sau đó đã tăng vọt lên tới khoảng 200 USD/thùng.

Đối với Air New Zealand, điều này khiến giá vé các chuyến bay nội địa tăng thêm 10 USD. Cụ thể, các chuyến bay chặng ngắn tăng 20 USD và chuyến bay đường dài tăng tới 90 USD.

Một số hãng hàng không khác như Qantas và Scandinavian Airlines cũng đã có động thái tăng giá tương tự.

Trong khi đó, các hãng như Ryanair, easyJet, British Airways và Virgin Atlantic ít bị ảnh hưởng hơn do đã mua trước một phần nhiên liệu với mức giá cố định trong thời gian nhất định.

Ông Michael O'Leary, Giám đốc điều hành hãng hàng không Ryanair khẳng định, giá nhiên liệu máy bay tăng sẽ không ảnh hưởng tới chi phí của hãng và cũng không làm giảm giá vé.

Trong khi đó, chuyên gia du lịch Gary Leff nhận định, nhiên liệu là một trong những khoản chi lớn nhất của các hãng hàng không. Những đường bay có biên lợi nhuận thấp có thể trở thành tuyến lỗ. Đồng thời, nhu cầu đi lại cũng có thể giảm khi kinh tế suy yếu do giá dầu tăng cao.