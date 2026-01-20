Một chuyến đi nhiều trải nghiệm cho cả gia đình tại “thành phố du lịch” Sơn Tiên

Ưu đãi khai trương hấp dẫn tại Khu du lịch Đông Nam Bộ

Nhân dịp khai trương, Khu du lịch Đông Nam Bộ triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn nhằm tri ân du khách: tặng 20.000 phiếu ưu đãi vé vào cổng và vé tham quan xe lửa hoàn toàn miễn phí, tổng giá trị ưu đãi tương đương 150.000 đồng mỗi phiếu, áp dụng từ 10/1 đến hết ngày 16/2. Đây là cơ hội thuận lợi để các gia đình trải nghiệm một không gian du lịch xanh

Cổng chào Khu du lịch Đông Nam Bộ tại Sơn Tiên (Ảnh: Khu du lịch Đông Nam Bộ).

Không gian sinh thái hơn 50ha giữa lòng đô thị du lịch

Trải rộng trên diện tích hơn 50ha, Khu du lịch Đông Nam Bộ gây ấn tượng với hệ sinh thái cảnh quan phong phú, nơi cây xanh, mặt nước và các khu vườn trái cây được quy hoạch hài hòa.

Không gian mở, thoáng đãng cùng mật độ cây xanh cao mang đến cảm giác thư thái ngay từ những bước chân đầu tiên, giúp du khách tạm gác lại sự ồn ào của phố thị để tận hưởng nhịp sống chậm rãi, trong lành.

Một góc vườn chôm chôm khi nhìn từ trên cao (Ảnh: Khu du lịch Đông Nam Bộ).

Trải nghiệm tham quan và hái trái cây hữu cơ tại vườn

Một trong những trải nghiệm được nhiều gia đình yêu thích tại đây là tham quan và hái trái cây tại vườn. Khu du lịch hiện sở hữu gần 100 loại cây ăn trái được chăm sóc theo mô hình xanh - hữu cơ.

Du khách có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức đa dạng các loại trái cây từ cao cấp đến quen thuộc theo mùa như sung Mỹ, vú sữa hoàng kim, nho ngón tay, nho kẹo đen Pháp, nho mẫu đơn, cùng các loại trái cây đặc trưng của miền nhiệt đới như mít ruột đỏ, chôm chôm, ổi, cóc, dừa…

Du khách được tự tay hái trái cây hữu cơ tại vườn (Ảnh: Khu du lịch Đông Nam Bộ).

Bên cạnh không gian miệt vườn, Khu du lịch Đông Nam Bộ còn nổi bật với hệ thống hồ cảnh quan quy mô lớn. Trên mặt hồ, chuỗi hoạt động vận động - giải trí nhẹ nhàng như chèo kayak, đạp thuyền cho gia đình có giây phút yên bình.

Du khách chèo thuyền kayak (Ảnh: Khu du lịch Đông Nam Bộ).

Công trình cầu đi bộ trên không dài 8,2km - kỷ lục cầu đi bộ trên không dài nhất Việt Nam - là điểm nhấn đặc biệt của khu du lịch. Từ trên cao, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe, phóng tầm mắt bao quát toàn bộ không gian xanh rộng lớn, tận hưởng cảm giác khoáng đạt hiếm có giữa một quần thể du lịch hiện đại.

Ẩm thực đa dạng trong không gian xanh trong lành

Hành trình khám phá trong ngày tại Khu du lịch Đông Nam Bộ được hoàn thiện với hệ thống hơn 10 nhà hàng ẩm thực đa phong cách. Tại đây, du khách có thể lựa chọn từ những món ăn mang đậm hương vị miệt vườn Nam Bộ đến các thực đơn Á - Âu được chế biến tinh tế, đáp ứng nhu cầu ẩm thực đa dạng của các gia đình và nhóm du khách.

Món ăn tại nhà hàng Phúc Lâm Môn - Sơn Tiên (Ảnh: Khu du lịch Đông Nam Bộ).

Với lợi thế về vị trí, cảnh quan xanh cùng hệ sinh thái trải nghiệm phong phú, Khu du lịch Đông Nam Bộ - “thành phố du lịch” Sơn Tiên đang dần khẳng định vai trò là điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi phù hợp cho những chuyến đi gia đình ngắn ngày, đồng thời mở ra thêm lựa chọn du lịch chất lượng cho du khách trong và ngoài nước.

Thông tin liên hệ: Sơn Tiên - Khu du lịch Đông Nam Bộ

Fanpage: https://www.facebook.com/sontienamazingworld

Website: sontien.com

Địa chỉ: “Thành phố du lịch” Sơn Tiên, Quốc lộ 51, phường Long Hưng, Đồng Nai

Hotline: 1900 633 087