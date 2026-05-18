Món ốc sên "không phải ai cũng dám thử" được xem là đặc sản ở Pháp

Trong chuyến du lịch tại Pháp mới đây, diễn viên Tăng Thanh Hà liên tục chia sẻ những khoảnh khắc dạo phố, mua sắm và thưởng thức ẩm thực tại Paris.

Bên cạnh các quán cà phê hay tiệm bánh đặc trưng của nước Pháp, “ngọc nữ” màn ảnh Việt còn tranh thủ thưởng thức escargot - món ốc sên nổi tiếng được xem là một trong những biểu tượng ẩm thực của xứ sở này.

Tăng Thanh Hà trong chuyến du lịch Pháp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với nhiều du khách, escargot là món “không phải ai cũng dám thử”, bởi có nguyên liệu chính là ốc sên. Thế nhưng tại Pháp, đây lại là món ăn lâu đời, xuất hiện phổ biến trong các nhà hàng truyền thống lẫn nhà hàng cao cấp.

Theo cách chế biến quen thuộc của người Pháp, ốc sên sau khi làm sạch sẽ được nhồi cùng bơ, tỏi và rau mùi tây rồi đem nướng nóng. Một số nơi còn thêm phô mai hoặc các loại rau thơm để tạo hương vị riêng.

Điểm khiến món ăn này được nhiều người yêu thích nằm ở phần sốt bơ tỏi thơm béo. Khi ăn, thực khách dùng kèm bánh mì để chấm phần nước sốt còn đọng lại trong vỏ ốc. Phần thịt ốc có độ dai nhẹ, vị đậm, được nhiều người nhận xét khá giống sò điệp hoặc các loại hải sản có vỏ.

Escargot là một trong những món ăn nổi tiếng gắn với ẩm thực Pháp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại Pháp, escargot thường được phục vụ như món khai vị trước bữa chính và hay đi cùng rượu vang. Ở những nhà hàng sang trọng tại Paris, món ăn này có giá không rẻ vì khâu sơ chế khá cầu kỳ, đòi hỏi đầu bếp xử lý kỹ để khử mùi và làm sạch nguyên liệu.

Không chỉ nổi tiếng ở Pháp, escargot cũng xuất hiện tại nhiều nước châu Âu như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nhắc đến món ốc sên, phần lớn du khách vẫn xem đây là một biểu tượng ẩm thực đặc trưng của nước Pháp.

Theo chuyên trang ẩm thực Pháp Les Echos, trước đây người dân thường bắt ốc sên trong các vườn nho rồi mang về chế biến. Ngày nay, nguyên liệu này chủ yếu được nuôi tại các trang trại riêng với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Trước khi nấu, ốc phải trải qua nhiều công đoạn làm sạch để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Dù khiến không ít người e dè, escargot thực tế là món ăn giàu protein và ít chất béo. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học PLOS One từng cho biết con người đã ăn ốc sên từ hàng chục nghìn năm trước.

Món ăn này thường xuất hiện trong những bữa tối kiểu Pháp hoặc thực đơn tại các nhà hàng cao cấp (Ảnh: Taste France).

Hiện nay, ngoài các nhà hàng tại Pháp, nhiều khách sạn và nhà hàng Âu ở Việt Nam cũng phục vụ escargot hoặc biến tấu món ăn này theo phong cách hiện đại. Có nơi kết hợp ốc sên cùng pasta, ravioli hay phô mai để phù hợp khẩu vị thực khách, nhưng vẫn giữ phần sốt bơ tỏi đặc trưng làm điểm nhấn.