Mất 4 người thân trong 2 năm, cụ ông Trung Quốc đạp xe hơn 30 năm giải sầu

Ít ai biết, hành trình kéo dài hơn 30 năm của ông Zhang bắt đầu từ một biến cố lớn trong đời. Câu chuyện của ông được nhiều người chú ý gần đây, sau khi cô Bai Xiaobai tình cờ gặp ông tại Phủ Điền (Phúc Kiến).

Thấy cụ ông lặng lẽ đẩy xe giữa đường, cô Bai dừng lại giúp. Từ cuộc trò chuyện ngắn, một cuộc đời nhiều mất mát dần được hé lộ.

Ông Zhang Zhongyi đã đạp xe xuyên quốc gia hơn 30 năm qua (Ảnh: South China Moring Post).

Theo lời ông Zhang, vào khoảng năm 1990, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi con trai, con dâu và cháu nội 8 tuổi của ông. Chỉ một năm sau, vợ ông qua đời vì bệnh do không chịu nổi cú sốc quá lớn. Trong vòng hai năm, ông mất toàn bộ gia đình.

Không thể tiếp tục sống giữa những ký ức đau buồn, ông rời quê, bắt đầu cuộc sống lang bạt. Ban đầu ông đi bằng xe đạp, sau đó chuyển sang xe ba bánh, lặng lẽ men theo các tuyến quốc lộ, đi qua nhiều vùng đất khác nhau.

Suốt hành trình, ông đã đặt chân đến nhiều nơi, từ Tân Cương, Cam Túc ở phía tây bắc, đến Thượng Hải, Chiết Giang ở phía Đông, rồi xuống phía Nam như Hạ Môn, Tuyền Châu, trước khi đến Phúc Kiến vào đầu năm nay.

Dù tuổi cao, ông vẫn minh mẫn, nói chuyện rõ ràng và luôn giữ nụ cười hiền. Ông cho biết không muốn quay về quê cũ vì sợ khơi lại nỗi đau. “Tôi đã buông bỏ quá khứ. Giờ chỉ muốn dành phần đời còn lại để đi đây đó, ngắm nhìn thiên nhiên”, ông nói.

Ông Zhang dán đầy thông báo tìm người mất tích lên xe của mình để đi khắp nơi, như một cách góp phần giúp đỡ cộng đồng (Ảnh: South China Moring Post).

Theo truyền thông địa phương, trí nhớ của ông đã giảm sút, thậm chí không còn nhớ chính xác địa chỉ nhà. Tuy vậy, ông vẫn kiên trì đi theo các tuyến quốc lộ, tin rằng mình sẽ không lạc đường.

Trong suốt chặng đường dài, ông sống nhờ vào sự giúp đỡ của những người xa lạ. Nhiều người dân và các tay đạp xe đã cho ông thức ăn, quần áo, chỉ đường. Riêng tại Phủ Điền, cô Bai đã chăm sóc ông nhiều ngày, đưa đi ăn sáng, tổ chức sinh nhật và chơi cờ tướng cùng ông. Cô còn mua điện thoại, dạy ông cách sử dụng để giữ liên lạc.

Đổi lại, ông kể cho cô nghe những câu chuyện về lịch sử, phong tục Hà Nam, dù bản thân ông chỉ học hết tiểu học. Sau đó, cô Bai còn kêu gọi mọi người giúp đỡ nếu gặp ông trên đường.

Dù từng có người đề nghị thuê nhà để ông an hưởng tuổi già, ông từ chối. “Đây không phải là ăn xin. Đây là cuộc đời tôi đã chọn”, ông nói.

Không chỉ nhận sự giúp đỡ, ông cũng tìm cách đáp lại theo cách riêng: Chiếc xe của ông dán đầy thông báo tìm người mất tích, như một cách góp phần giúp đỡ cộng đồng.

Toàn cảnh sông Li và những dãy núi đá vôi trong ánh hoàng hôn rực rỡ ở Quế Lâm, Trung Quốc - nơi ông Zhang đã đi qua (Ảnh: Shutterstock).

Tháng 3 vừa qua, nhiều người bắt gặp ông tại Phúc Châu. Lần này, ông chia sẻ rằng bắt đầu thấy nhớ nhà. Theo truyền thông địa phương, ông dự định đi tiếp ra phía Bắc, qua núi Vũ Di, rồi dần trở về Khai Phong. Chính quyền cho biết khi ông trở về, ông sẽ được hưởng trợ cấp người cao tuổi và nhận hỗ trợ từ địa phương.

Câu chuyện của ông Zhang khiến nhiều người xúc động. Một cư dân mạng bình luận: “Biến nỗi đau thành động lực để tiếp tục bước đi, ông thật phi thường. Hành trình này chính là cách ông trân trọng cuộc đời”.