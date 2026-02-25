Malaysia: Nấu thịt tê tê cho khách, 3 người khu nghỉ dưỡng đối diện án tù

Một chiến dịch truy quét tổng hợp được diễn ra vào ngày 23/2 tại Malaysia. Ông Soffian Abu Bakar, Giám đốc Cơ quan Động vật hoang dã Sabah (SWD) vào ngày 24/2 cho biết, cuộc đột kích liên ngành được thực hiện tại khu nghỉ dưỡng thuộc huyện Semporna, bang Sabah.

Chiến dịch có sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, cảnh sát địa phương sau khi họ nhận được tin báo về việc cơ sở lưu trú này tàng trữ và chế biến các động vật quý hiếm được bảo vệ thành món đặc sản độc lạ phục vụ khách.

Tại hiện trường, các cảnh sát phát hiện một con tê tê sống cùng nhiều nồi cháo đang nấu dở có chứa thịt tê tê bên trong. Ba người đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra theo Đạo luật Bảo tồn Động vật Hoang dã Sabah năm 1997.

Khu nghỉ dưỡng ở Malaysia bị bắt quả tang tàng trữ, chế biến thịt tê tê thành đặc sản phục vụ khách (Ảnh: The Star).

Tại bang Sabah, tê tê nằm trong danh sách loài được bảo vệ hoàn toàn. Theo quy định, không ai được phép sở hữu, nuôi nhốt, buôn bán hoặc chế biến loài này làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.

Người bị kết tội có thể bị phạt từ 50.000 ringgit (336 triệu đồng) đến 250.000 ringgit (1,6 tỷ đồng) và đối mặt với án tù từ 1 đến 5 năm.

Ông Soffian nhấn mạnh, giới chức địa phương rất nghiêm túc xử lý các vụ việc chế biến loài được bảo vệ thành “món ăn lạ” cho khách du lịch.

Ông cho rằng những hành vi vô trách nhiệm như vậy không chỉ vi phạm pháp luật, còn làm tổn hại đến các nỗ lực bảo vệ môi trường, đồng thời ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bang Sabah như một điểm đến du lịch sinh thái bền vững và có trách nhiệm.

Người đại diện cơ quan chức năng khẳng định sẽ tăng cường tuần tra và thực thi pháp luật nhằm bảo vệ động vật hoang dã tại Sabah.

Tê tê nằm trong nhóm động vật nguy cấp cần được bảo vệ nghiêm ngặt (Ảnh: News).

Tê tê (hay trút) là loài thú có vú duy nhất trên thế giới với cơ thể bao phủ bằng lớp vảy cứng. Chúng hoạt động về đêm, không có răng và dùng lưỡi dài để ăn kiến, mối. Khi gặp nguy hiểm, chúng thường cuộn tròn cơ thể để tự bảo vệ.

Được biết, tê tê vốn là loài động vật có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới. Số lượng của chúng ngoài môi trường đang giảm sút tới mức báo động. Hiện chúng đang ở mức cực kỳ nguy cấp do bị săn bắt quá nhiều.

Tại Việt Nam, tê tê thuộc nhóm IB - danh mục động vật rừng quý hiếm, nguy cấp. Mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ thịt tê tê là hành vi nghiêm cấm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng vì đây là loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cá thể động vật quý hiếm là tang vật của vụ việc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó vào tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan tới việc mua bán cá thể tê tê Java để phục vụ thực khách tại một quán nhậu trên địa bàn.

Quá trình điều tra, công an xác định một nam thanh niên trú tại phường Ngũ Hành Sơn vốn là đầu bếp của một quán nhậu ở Đà Nẵng, đặt mua cá thể động vật nói trên để phục vụ thực khách.

Theo cơ quan chức năng tại địa phương, tê tê Java là loài động vật bị nghiêm cấm săn bắt, buôn bán và tiêu thụ dưới mọi hình thức do có giá trị đặc biệt và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao.