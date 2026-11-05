Sáng 5/11, bà Phan Thị Thúy Vân, Giám đốc Bảo tàng thành phố Huế, cho biết đơn vị đang triển khai dự án tu sửa, bảo tồn nhà lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu tại phường Thuận Hóa.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay lực lượng thi công đã hoàn thành thay mới đòn tay, rui, mè và lợp lại mái tranh từng bị hư hỏng, dột nát. Hệ thống tường vách bằng tre bị mối mọt ăn mòn, mục nát cũng đang được thay mới, dự kiến sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.

Mái tranh nhà lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu đã được thay mới (Ảnh: Vi Thảo).

Bà Vân cho biết sau khi hoàn thành tôn tạo, đơn vị sẽ chỉnh lý lại hiện vật trưng bày, sửa chữa các vật dụng bằng tre, gỗ bên trong nhà lưu niệm.

Trước đó, ngôi nhà tranh của "ông già Bến Ngự" nằm trong khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu, tại thành phố Huế bị xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục.

Phần mái và vách tường của ngôi nhà từng xuống cấp nặng (Ảnh: Vi Thảo).

Đây là công trình được phục dựng vào năm 1997, theo đúng hình dạng ngôi nhà mà cụ Phan Bội Châu từng ở tại Huế trong giai đoạn 1925-1940. Ngôi nhà có hình chữ công nằm ngang, ba gian nhà lợp tranh, tượng trưng cho ba kỳ (Bắc - Trung - Nam), vách đất tương đối cao và thoáng mát. Chính giữa nhà hình vuông, làm nơi diễn thuyết. Xung quanh có các chái chia phòng riêng biệt.

Lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế (nay là Bảo tàng thành phố Huế) cho biết đơn vị thường xuyên cắt cử người chăm sóc, dọn dẹp di tích. Tuy nhiên do kết cấu ngôi nhà hầu hết bằng vật liệu đơn giản nên khó tránh khỏi sự xuống cấp theo thời gian và thời tiết khắc nghiệt của xứ Huế.

Đòn tay, rui, mè bằng tre đã được thay mới (Ảnh: Vi Thảo).

Phương án tu sửa nhà lưu niệm của cụ Phan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hồi tháng 9, với tổng mức đầu tư hơn 300 triệu đồng, bao gồm các hạng mục lợp lại mái tranh, tu sửa hệ thống tường vách, chống mối mọt cho công trình,…

Do diện tích khu lưu niệm chật hẹp cũng như ảnh hưởng của các đợt mưa kéo dài, lực lượng thi công phải đan tranh và gia công vật liệu tại xưởng, sau đó đem đến lợp cho ngôi nhà.