Mắc kẹt trong trận ẩu đả của 2 con voi Ấn Độ, cô gái bị giẫm tử vong

Một du khách đến từ bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã bị giẫm đạp tử vong sau khi mắc kẹt giữa trận chiến của hai con voi đực tại trại voi Dubare thuộc thị trấn Kushalnagar, huyện Kodagu vào ngày 18/5.

Nạn nhân được xác định là cô Juneshe S (33 tuổi), đến từ khu Pallavaram thuộc thành phố Chennai. Cô cùng chồng và con gái 3 tuổi đến tham quan trại voi này.

Mắc kẹt trong trận ẩu đả của 2 con voi Ấn Độ, cô gái tử vong thương tâm (Nguồn video: India Today).

Mỗi ngày, trại voi Dubare thu hút hàng trăm lượt khách đến để trải nghiệm hoạt động tắm cho những chú voi đã được thuần hóa. Vào khoảng 11h15 vào ngày xảy ra vụ việc, rất đông du khách đang tụ tập tại khu vực các quản tượng tắm cho voi trên sông Cauvery. Tuy nhiên, 2 con voi đực bất ngờ xảy ra ẩu đả.

Hai con voi đực có tên gọi lần lượt là Kanjan và Marthanda. Khi xảy ra ẩu đả, voi Marthanda ngã xuống sông. Trong lúc hai con vật lao vào nhau, đám đông du khách hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, khiến gia đình nữ du khách cùng con nhỏ bị kẹt lại ở giữa.

Người chồng tên Joel kịp thời giải cứu cô con gái nhỏ Jersey, trong khi đó, người vợ là Juneshe đã bị kẹt giữa hai con voi. Nạn nhân bị con Marthanda đè trúng.

Cô bị thương rất nặng và đã tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện. Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi. Cảnh sát Siddapura đã lập hồ sơ vụ án.

Nữ du khách bị voi giẫm tử vong (Ảnh chụp từ màn hình).

Ông Abhishek - Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Lâm nghiệp (DCF) vùng Madikeri - cho biết, đàn voi đột ngột lao vào đánh nhau và đây là hành vi bình thường của chúng, đặc biệt khi chúng bước vào thời kỳ động dục.

Dù các quản tượng đã cố gắng kiểm soát tình hình nhưng tai nạn đáng tiếc vẫn không thể né tránh. Đại diện cơ quan lâm nghiệp cho biết gia đình nạn nhân sẽ nhận được khoản tiền bồi thường trị giá 20 lakh Rupee (khoảng 545 triệu đồng).

Một ngày sau vụ nữ du khách thiệt mạng trong cuộc hỗn chiến, một trong hai con voi liên quan tới vụ việc cũng đã chết vì vết thương quá nặng.

Đó là con voi đực Marthanda.

Con vật nặng khoảng 4.500kg, được lực lượng chức năng bắt giữ vào năm 2023 tại khu vực Alur thuộc huyện Hassan. Trong khi đó, Kanjan, 26 tuổi, được bắt gần Yesalur (huyện Hassan) từ năm 2014 và từng 3 lần tham gia lễ hội Mysuru Dasara nổi tiếng của bang Karnataka.

Bộ trưởng Lâm nghiệp, Sinh thái và Môi trường bang Karnataka - ông Eshwar B Khandre, cũng bày tỏ đau buồn trước cái chết của voi Marthanda.

Ông gọi đây là “một thảm kịch đáng tiếc và không thể lường trước”, đồng thời cho biết việc cả nữ du khách lẫn con voi thiệt mạng đều khiến dư luận đau xót.

Trước đó, vụ việc đã khiến nữ du khách 33 tuổi tên Jyunesh, sống tại Chennai, tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, cô đang đứng quan sát các con voi được tắm tại trại Dubare thì bất ngờ chứng kiến cuộc giao chiến giữa hai con vật.

Trong lúc tắm, voi Kanjan bất ngờ tấn công Marthanda. Các quản tượng đã cố gắng khống chế nhưng không thành công.

Khi cuộc hỗn chiến tiếp diễn, một con voi mất thăng bằng và ngã đè lên nữ du khách. Trong lúc cố gắng đứng dậy, Marthanda tiếp tục giẫm lên người nạn nhân khiến cô tử vong tại chỗ.

Sau vụ việc, chính quyền bang Karnataka đã siết chặt quy định an toàn tại các trại voi nuôi nhốt phục vụ du lịch.

Bộ trưởng Eshwar B Khandre yêu cầu du khách chỉ được quan sát hoạt động tắm voi từ khoảng cách tối thiểu khoảng 30m. Ông cũng chỉ đạo xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) nhằm tăng cường an toàn cho khách tham quan.

Theo các quy định mới có hiệu lực ngay lập tức, du khách sẽ không còn được phép tiếp cận gần voi, chụp ảnh hoặc selfie quá gần với voi, chạm vào vòi voi, tắm voi, hay cho voi ăn chuối, đường thốt nốt hoặc mía.

Những biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn chặn các tai nạn tương tự tái diễn tại các khu du lịch voi ở bang Karnataka.