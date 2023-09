Mặc bikini, áo dài khoe vòng ba, du khách Việt nhiều lần gây tranh cãi

Cô gái mặc bikini đi thuyền trên sông Nho Quế

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip khách nữ người Việt mặc bikini, tạo dáng khi đi thuyền trên sông Nho Quế (Hà Giang). Trong video, cô gái có biểu cảm thích thú khi nghe thấy nhóm thanh niên, du khách ở các thuyền bên cạnh hò reo, vỗ tay.

Đoạn clip nữ du khách mặc bikini ở sông Nho Quế gây tranh cãi những ngày qua (Video: @tiemtaphoatheky).

Đoạn clip khi chia sẻ trên các hội nhóm du lịch gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Phần đông dư luận cho rằng sông Nho Quế không phải điểm du lịch biển, vì vậy mặc trang phục áo tắm ở đây là không phù hợp.

Khi đi thuyền trên sông hiếm du khách nào diện bikini. Thay vào đó nhiều người chủ động chọn trang phục áo dài truyền thống như một cách tôn vinh danh lam thắng cảnh Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có một số người bảo vệ du khách nữ trong clip và khẳng định lựa chọn trang phục là quyền tự do cá nhân.

Trào lưu mặc đồ Mông Cổ trên sông Nho Quế

Ngày 23/3, Khoai Lang Thang (32 tuổi, tên thật Đinh Võ Hoài Phương) - một travel blogger nổi tiếng, đã chia sẻ lên mạng xã hội về việc khách nước ngoài thắc mắc: "Nho Quế có phải là địa danh của Việt Nam không?" khi thấy tràn lan những bức ảnh khách du lịch mặc trang phục Mông Cổ, Tây Tạng tại đây.

Nhiều du khách mặc áo Mông Cổ, Tây Tạng chụp ảnh trên sông Nho Quế xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

"Nếu các bạn đến sông Nho Quế (Hà Giang) hay bất cứ cảnh đẹp tự nhiên nào của Việt Nam, nên hạn chế mặc đồ của những nước khác nha", Khoai Lang Thang gửi gắm.

Từ bài viết này, trào lưu thuê các bộ trang phục nước ngoài, của Mông Cổ, Tây Tạng, Thái Lan… chụp ảnh trên sông Nho Quế (Hà Giang) gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng.

Nhận định về trào lưu này, nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng cho biết, việc du khách Việt mặc trang phục truyền thống của nước khách, tại các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam là thực trạng đáng buồn, gây tổn thương giá trị văn hóa đặc trưng của người dân tộc.

Theo tiến sĩ Hồng, trang phục không chỉ là cái mặc, mà còn đại diện cho một quốc gia, một bản sắc dân tộc, cho chúng ta thấy cội nguồn lịch sử phát triển của dân tộc đó. Những họa tiết, hoa văn trên trang phục thể hiện nhân sinh quan của người Việt.

Khách nước ngoài mặc bikini thoải mái đi bộ trên phố cổ Hội An

Nữ du khách nước ngoài mặc bikini, đeo túi xách vô tư đi dạo trên một số tuyến đường thuộc khu phố cổ Hội An (Ảnh: Mạng xã hội).

Ngày 15/7, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini, đeo túi xách vô tư đi dạo trên một số tuyến đường thuộc khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây là hình ảnh phản cảm trong cách ăn mặc của nữ du khách nước ngoài khi vào khu phố cổ Hội An, nơi có nhiều công trình, di tích hàng trăm tuổi.

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến thông cảm vì cho rằng nữ du khách nước ngoài lần đầu đến Hội An nên không hiểu hết văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương.

Nữ du khách mặc áo dài khoe vòng ba ở Hội An

Tháng 4/2022, một nữ du khách chụp ảnh với trang phục áo dài nhưng để lộ gần như toàn bộ vòng ba. Bức ảnh chụp tại sông Hoài (thành phố Hội An, Quảng Nam).

Nữ du khách mặc áo dài tạo dáng trên sông Hoài ở Hội An (Ảnh: Mạng Xã Hội).

Bài đăng của nữ du khách này ngay lập tức nhận nhiều chỉ trích. Phần lớn cho rằng, trang phục và cách tạo dáng làm mất vẻ đẹp vốn có của tà áo dài Việt Nam.

Thời điểm đó, ông Tống Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An cho biết, việc nữ du khách "khoe mông" trên sông Hoài, thuộc khu phố cổ Hội An là không phù hợp. Hội an có quy định du khách không được ăn mặc phản cảm, khoe thân trong khu phố cổ.

Hai thiếu nữ mặc trang phục kiệm vải ở "Tuyệt tình cốc" Đà Lạt

Bộ ảnh tại "tuyệt tình cốc" Đà Lạt từng nhận nhiều chỉ trích năm 2018 (Ảnh: Mạng xã hội).

Tháng 8/2018, dư luận xôn xao trước hình ảnh hai thiếu nữ trong trang phục kiệm vải, tạo dáng bị cho là phản cảm ở Tuyệt tình cốc, Đà Lạt. Không chỉ gây chán nản về phục trang quá hở hang, các mẫu ảnh còn bị chỉ trích là thiếu ý thức, "phá hoại cảnh quan" Đà Lạt khi bẻ cành thông làm đạo cụ chụp ảnh.

Thời điểm đó, dư luận thất vọng hơn khi phát hiện ra một trong hai cô gái chính là người mẫu Thư Dung, người từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018.