Lý do yêu cầu dừng tổ chức hoạt động du lịch tại đảo Bình Ba, Bình Hưng

Ngày 4/6, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết đơn vị đã có văn bản đề nghị các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân liên quan nghiêm túc chấp hành quy định không tổ chức hoạt động du lịch tại Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút (đảo Bình Hưng), thuộc xã Nam Cam Ranh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, yêu cầu này nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn cho khu vực căn cứ quân sự Cam Ranh theo quy định của Chính phủ.

Một góc đảo Bình Ba, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Sở này yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không được quảng bá, môi giới, tổ chức tour hoặc đưa khách đến những địa điểm không được phép phát triển du lịch.

Cơ quan quản lý du lịch cũng đề nghị Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và Chi hội Lữ hành tăng cường tuyên truyền đến hội viên; yêu cầu xã Nam Cam Ranh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động du lịch tại các khu vực nêu trên.

Trước đó, tháng 9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, trong đó quy định khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút không được triển khai, phát triển các loại hình du lịch. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân quảng bá và tổ chức các chương trình tham quan đến những địa điểm này trên mạng xã hội.