Luật ngầm taxi tại điểm đến nổi tiếng Đông Nam Á khiến khách bị ép giá

"Tôi không thể tới chỗ cô được. Cô hãy đi bộ ra chỗ tôi đang đỗ xe nhé", một tài xế lái xe công nghệ nhắn tin với Katie Williams - nữ du khách người Australia sau khi anh nhận chuyến xe tại khu vực Canggu, Bali của Indonesia.

Vị khách người Australia phải giải thích qua ứng dụng rằng cha mẹ cô đã lớn tuổi, khó lòng đi bộ xa dưới cái nắng gay gắt ở Bali.

Tuy nhiên, người tài xế lái xe công nghệ chỉ trả lời ngắn gọn rằng anh không thể lái xe vào sâu hơn với lý do "sợ nguy hiểm".

Sau 2 lần bị tài xế hủy chuyến, cuối cùng Katie buộc phải thuê một tài xế lái xe taxi địa phương với mức giá cao gấp đôi so với giá hiển thị trên ứng dụng.

Vụ việc khiến cô gái 30 tuổi băn khoăn và tìm hiểu. Cô mới vỡ lẽ, khách sạn nơi mình đang lưu trú nằm ở một trong những "vùng cấm không chính thức" với các tài xế lái xe công nghệ ở hòn đảo này.

Nhìn lại sự việc, Williams cho rằng đó “chỉ là một sự bất tiện”, nhưng điều khiến cô và gia đình bối rối hơn cả là họ không hiểu chuyện gì thực sự đang diễn ra.

Trên thực tế, đằng sau những phiền toái tưởng chừng nhỏ nhặt là cuộc đối đầu kéo dài nhiều năm giữa sự tiện lợi của các ứng dụng gọi xe với quyền lực của các “banjar” (hội đồng cộng đồng làng xã). Họ là những người kiểm soát phần lớn đời sống thường nhật tại Bali.

Khác với nhiều nơi khác ở Indonesia, mỗi ngôi làng tại Bali đều được chia thành nhiều “banjar”. Đây là các đơn vị cộng đồng địa phương do cư dân quản lý, đảm nhiệm nhiều công việc như xây dựng đường sá, tổ chức nghi lễ tôn giáo, giải quyết tranh chấp và cả việc quy định giá taxi hoạt động trong khu vực.

Một tài xế địa phương tên Nyoman cho biết anh chỉ giữ lại khoảng 70% số tiền mỗi cuốc xe, phần còn lại phải nộp cho banjar. Anh mô tả những người lái xe công nghệ "đe dọa giá thị trường" và không đóng góp gì cho cộng đồng địa phương.

“Ở Bali, chúng tôi bảo vệ truyền thống và đất đai của mình”, anh nói.

Nam tài xế này đưa ra ví dụ. Các tài xế địa phương thường thu 800.000 đến 1 triệu rupiah (khoảng 1,1 - 1,4 triệu đồng) cho chuyến xe từ sân bay quốc tế Denpasar tới Singaraja - thành phố lớn thứ hai ở phía bắc đảo Bali.

Trong khi đó, cùng quãng đường khoảng 95km, giá trên ứng dụng gọi xe chỉ dao động từ 550.000-600.000 rupiah (800.000 đồng - 875.000đồng).

Taxi tại đảo Bali (Ảnh: Trinigo).

Không ít lần, sự va chạm dẫn tới tranh cãi gay gắt, kéo theo những vụ bạo lực.

Tháng 1/2023, truyền thông Indonesia đưa tin một tài xế xe ôm địa phương tại Pecatu đã hành hung tài xế công nghệ vì đón khách bên ngoài một nhà hàng.

Cuối năm đó, cảnh sát tại Canggu bắt giữ một tài xế địa phương vì chặn xe chở khách du lịch đặt qua ứng dụng và ép họ trả thêm 150.000 rupiah (220.000 đồng) mới cho đi tiếp ra sân bay.

“Tôi không thích bạo lực, đó không phải cách giải quyết tốt. Nhưng đúng là chuyện đó vẫn xảy ra”, Nyoman nói.

Dù các vụ việc được ghi nhận đã giảm khi hành vi của tài xế bị giám sát chặt hơn, tình trạng đe dọa vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Trên mạng xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều nhóm du khách phàn nàn về luật ngầm taxi tại Bali. Một nhóm khách du lịch kể họ từng bị các tài xế địa phương say xỉn đe dọa vì không đồng ý sử dụng dịch vụ của họ.

Theo giới quan sát, bạo lực chỉ là biểu hiện của nỗi lo sâu xa hơn.

Trong 3 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế tới Bali đều giảm. Hồi đầu tháng 3, Thống đốc Wayan Koster cho biết, địa phương mất khoảng 800 lượt khách quốc tế mỗi ngày do các chuyến bay bị hủy hoặc gián đoạn không phận, phần lớn do xung đột Trung Đông.

Với những tài xế sống dựa vào dòng khách du lịch, mỗi chuyến xe đặt qua ứng dụng đồng nghĩa với việc tiền bạc bị “chảy” khỏi túi họ. Đối với ngành du lịch Bali, cuộc đối đầu này lại trở thành gánh nặng.

Wayan Kariasa, quản lý khu nghỉ dưỡng The Ariras Resort ở Candidasa, cho biết các ứng dụng gọi xe gần như không hoạt động tại khu vực này vì tài xế địa phương chiếm ưu thế.

Khu nghỉ dưỡng của ông nằm cách bãi biển Virgin khoảng 8km, khiến khách buộc phải cần phương tiện di chuyển. Theo quan sát của vị quản lý này, nhiều du khách không hài lòng với mức giá mà tài xế địa phương đưa ra.

Du khách trải nghiệm ở Bali (Ảnh: lrnsiakke).

Nếu đặt xe công nghệ, khách từ khu nghỉ dưỡng tới bãi biển Virgin chỉ mất 30.000 rupiah (45.000 đồng), trong khi tài xế lái xe địa phương có thể lấy cao gấp 10 lần.

Dù vậy, Kariasa cũng không dám công khai phản đối quá mạnh. Ông cần duy trì quan hệ tốt với cộng đồng địa phương.

“Từ trước tới nay, chúng tôi vẫn có quan hệ tốt với cộng đồng”, ông nói thận trọng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Sanur, một số khu vực ở Ubud, Uluwatu và Canggu, khiến du khách phải xoay xở giữa giá trên ứng dụng, giá tài xế địa phương và thậm chí phải tự đi bộ trên chính đôi chân của chính mình.

Hiện luật ngầm taxi trên hòn đảo nổi tiếng ở Đông Nam Á vẫn chưa thể giải quyết tận gốc mâu thuẫn. Thậm chí nhiều người nhận định, "cuộc chiến này" còn lâu mới kết thúc.