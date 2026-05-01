Loạt sao Hàn, Thái ồ ạt đến Việt Nam dịp lễ: Ăn bún bò, tắm biển Phú Quốc

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thái Lan Bua Nalinthip đăng tải loạt ảnh du lịch TPHCM, kèm dòng trạng thái bằng tiếng Việt: “Xin chào Việt Nam, mình đến rồi”.

Trong thời gian lưu trú ngắn ngày ở Việt Nam, cô cùng bạn bè trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm màu sắc địa phương như đội nón lá, thưởng thức bún bò, nem nướng, dạo phố và chụp ảnh tại Nhà thờ Tân Định (phường Tân Định).

Bua Nalinthip tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Ảnh: Instagram nhân vật).

Không dừng lại ở một bài đăng, trong hai ngày 29 và 30/4, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc cho thấy sự hào hứng với chuyến đi. Cô cũng ghé thăm và chụp ảnh tại Đường sách Nguyễn Văn Bình - địa điểm nổi bật với không gian rợp sắc cờ đỏ sao vàng trong dịp lễ.

Bên cạnh Bua Nalinthip, nhiều nghệ sĩ quốc tế khác cũng lựa chọn Việt Nam làm điểm đến trong hành trình kết hợp công việc và nghỉ dưỡng. Ngày 26/4, nữ diễn viên Yaya Urassaya bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh tại TPHCM trong chuyến đi cùng mẹ ruột.

Trong hành trình này, hai mẹ con ghé thăm phố đi bộ Nguyễn Huệ, chụp ảnh tại những tuyến đường trang trí rực rỡ và dừng chân tại Nhà thờ Tân Định - công trình kiến trúc mang phong cách Gothic pha Roman, được xây dựng từ năm 1876 và là điểm tham quan quen thuộc của du khách.

Ngôi sao Thái Lan tại Nhà thờ Tân Định (Ảnh: Instagram nhân vật).

Ẩm thực địa phương cũng là một trong những trải nghiệm khiến ngôi sao Thái Lan chú ý. Nữ diễn viên cùng gia đình thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng miền Nam như bánh mì, nem cuốn, bánh ướt cuốn thịt, gà nướng mẹt, đồng thời thử các loại đồ uống quen thuộc như nước mía, trà sữa.

Trên trang cá nhân, mẹ của cô thậm chí còn viết bằng tiếng Việt: “TPHCM vui quá. Đồ ăn quá ngon luôn”.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc cũng góp mặt trong làn sóng du lịch Việt Nam dịp này. Ngày 26/4, Seolhyun (SN 1995) - ca sĩ kiêm diễn viên, được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ AOA - chia sẻ loạt ảnh tại Phú Quốc, ghi lại những khoảnh khắc thư giãn giữa không gian biển xanh, cát trắng.

Trong loạt ảnh đăng tải trên trang cá nhân với hơn 3,8 triệu người theo dõi, Seolhyun xuất hiện với phong cách giản dị, ghé thăm các quán cà phê và thưởng thức nước dừa tại các nhà hàng địa phương.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ những khoảnh khắc vận động như chạy bộ, bơi lội rất hào hứng, khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam thích thú.

Diễn viên Seolhyun trải nghiệm các hoạt động du lịch tại biển Phú Quốc (Ảnh: Instagram nhân vật).

Sau khi hoàn thành lịch trình biểu diễn tại TPHCM, ca sĩ Jessica Jung - cựu thành viên nhóm nhạc Girls' Generation - cũng nhanh chóng di chuyển đến Phú Quốc để nghỉ dưỡng cùng bạn bè, đồng thời ghi lại những hình ảnh đón tuổi mới tại một khu nghỉ dưỡng ven biển.

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ đặt chân đến Việt Nam. Nhiều người hâm mộ cho rằng cô có sự yêu thích đặc biệt với các điểm đến biển đảo tại đây.

Jessica bên bờ biển Phú Quốc (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trước đó, nữ diễn viên Hàn Quốc Kwon Nara cũng đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch Việt Nam với dòng chú thích ngắn gọn: “No reason just happy” (Không có lý do gì, chỉ là hạnh phúc). Trong ảnh, cô dạo quanh các tuyến phố và khu chợ tại Hội An (Đà Nẵng), gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong hành trình của các nghệ sĩ châu Á. Những điểm đến như Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Phú Quốc, TPHCM hay Hà Nội tiếp tục được lựa chọn nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan đa dạng, ẩm thực phong phú và bản sắc văn hóa đặc trưng.

Sự hiện diện liên tục của các nghệ sĩ quốc tế không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam theo hướng tự nhiên, gần gũi, đặc biệt trong các dịp cao điểm như kỳ nghỉ lễ kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Kwon Nara ở Hội An (Ảnh: Instagram nhân vật cung cấp).

Theo số liệu từ Cục Thống kê, quý I năm nay ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của du lịch Việt Nam với khoảng 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 12% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành du lịch đạt mốc ba tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ và sức hút ngày càng rõ nét. Trên nền tảng này, bước sang quý II - đặc biệt trong cao điểm 30/4 và 1/5 - thị trường được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc, nhất là khi nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế đều tăng cao.