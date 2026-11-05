Loài dơi quạ đang bị nhỏ dần

Những cá thể dơi quạ Madagascar với đôi cánh rộng, khuôn mặt giống chó và thân hình lớn từng khiến nhiều người liên tưởng đến những chú chó con đang treo ngược trên cành cây. Đây là một trong những loài dơi ăn quả lớn nhất thế giới, có sải cánh lên tới khoảng 1,5m.

Thế nhưng, một phát hiện mới từ các chuyên gia tại Bảo tàng Field ở Chicago (Mỹ) cho thấy loài dơi khổng lồ này đang có sự thay đổi đáng chú ý về kích thước qua nhiều thế hệ.

Loài dơi to khổng lồ ở Madagascar (Ảnh: News).

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Mammalogy cuối tháng 10 vừa qua, các chuyên gia nhận thấy hộp sọ của những cá thể được thu thập trước thập niên 1980 dài hơn trung bình khoảng 3,6mm, tương đương 6%, so với các mẫu vật thu thập sau thời điểm này.

Phát hiện được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu phân tích 121 mẫu vật dơi quạ Madagascar được lưu giữ tại 9 bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Mỹ và châu Âu.

Những mẫu vật này được thu thập trong khoảng thời gian hơn 150 năm, cung cấp dữ liệu để các chuyên gia so sánh đặc điểm hình thái của loài dơi qua nhiều thế hệ.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi về kích thước xuất hiện rõ rệt từ khoảng thập niên 1980, trùng với thời điểm hoạt động săn bắt dơi quạ tại Madagascar được cho là bắt đầu mở rộng theo hướng thương mại.

Lý giải nguyên nhân

Theo các chuyên gia phân tích, một trong những giả thuyết đáng chú ý nhất là áp lực săn bắt gia tăng từ khoảng thập niên 1980.

Trước thời điểm này, dơi quạ Madagascar chủ yếu bị săn bắt ở quy mô nhỏ để làm thực phẩm cho các gia đình hoặc cộng đồng địa phương.

Sau đó, hoạt động săn bắt được thương mại hóa hơn, khiến loài dơi này xuất hiện phổ biến hơn tại các khu chợ và một số nhà hàng. Vì có thân hình lớn, những cá thể trưởng thành thường cung cấp nhiều thịt hơn.

Chúng cũng dễ bị phát hiện hơn khi kiếm ăn hoặc di chuyển trên những tán cây. Do đó, những cá thể lớn có thể trở thành mục tiêu săn bắt ưu tiên.

“Nếu có con dơi lớn nhất xuất hiện trên bầu trời, chúng có thể là mục tiêu dễ bị phát hiện nhất bởi cá thể này cung cấp lượng thịt nhiều nhất", chuyên gia Emily Cornelius Ruhs giải thích trong bài viết.

Giả thuyết này có thể giúp lý giải vì sao kích thước trung bình của các mẫu vật thu thập sau thập niên 1980 thấp hơn đáng kể. Nếu những cá thể lớn, trưởng thành và có khả năng sinh sản thường xuyên bị loại khỏi quần thể, cấu trúc tuổi và kích thước của các thế hệ tiếp theo có thể bị tác động.

Madagascar có hệ sinh thái đặc biệt (Ảnh: Trip).

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh công trình mới chỉ ra mối liên hệ giữa xu hướng giảm kích thước với thời điểm hoạt động săn bắt thương mại gia tăng, chưa chứng minh được săn bắt là nguyên nhân duy nhất hoặc trực tiếp khiến loài dơi nhỏ đi.

Những yếu tố khác như nạn phá rừng, biến đổi khí hậu, sự thay đổi về mùa quả và nguồn thức ăn cũng có thể góp phần. Việc môi trường sống bị thu hẹp có thể làm thay đổi điều kiện dinh dưỡng, sinh sản và phát triển của loài dơi.

Bên cạnh đó, dơi quạ có tốc độ sinh sản tương đối chậm, thường chỉ sinh một con mỗi năm. Vì vậy, việc những cá thể trưởng thành có khả năng sinh sản bị săn bắt có thể gây ra hệ quả lâu dài đối với khả năng duy trì quần thể.

Vào đầu những năm 2000, Madagascar có ước tính khoảng 300.000 cá thể dơi quạ. Các nhà nghiên cứu cho rằng số lượng này đã giảm khoảng hai phần ba kể từ đó. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại khi đặt cạnh xu hướng giảm kích thước cơ thể được ghi nhận.

Với những loài như dơi quạ Madagascar, bảo tồn rừng và kiểm soát săn bắt không chỉ là câu chuyện của giới khoa học mà còn liên quan trực tiếp đến tương lai của du lịch sinh thái trên hòn đảo này.

Được biết, Madagascar còn được xem là một trong những điểm đến có hệ sinh thái độc đáo nhất thế giới.

Nằm ngoài khơi bờ đông nam châu Phi, đảo quốc này có diện tích rộng lớn, sở hữu những khu rừng nhiệt đới, cao nguyên, sa mạc đá, các đảo nhỏ và đường bờ biển kéo dài.

Do tách khỏi lục địa châu Phi từ hàng triệu năm trước, Madagascar phát triển hệ động thực vật có nhiều nét khác biệt. Theo thông tin du lịch của Lonely Planet, khoảng 95% loài lưỡng cư và bò sát, 90% loài thú tại đây là loài đặc hữu, chỉ phân bố tự nhiên ở đây.

Theo số liệu thống kê sơ bộ năm 2025 do Bộ Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Madagascar công bố, quốc gia này đón 330.909 lượt khách quốc tế tới bằng đường hàng không và đường biển.