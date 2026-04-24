Lễ hội Bánh mì TPHCM ken đặc người “săn” bánh mì trứ danh

Hàng nghìn người dân TPHCM và du khách đã đổ về Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định) trong ngày khai mạc Lễ hội Bánh mì TPHCM lần thứ 4, biến không gian này thành một biển người sôi động. Sự kiện năm nay quy tụ gần 150 gian hàng, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu bánh mì nổi tiếng, các nhà hàng phục vụ món ăn kèm, cùng các đơn vị cung cấp nguyên liệu, gia vị và thiết bị.

Ngay từ sớm, các gian hàng của những thương hiệu bánh mì lâu đời và nổi tiếng như Huynh Hoa, Cụ Lý, Trạng đã thu hút lượng lớn khách hàng, tạo nên những hàng dài người kiên nhẫn chờ đợi để được thưởng thức.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù lễ khai mạc chưa diễn ra, các lối đi trong Công viên Lê Văn Tám đã chật kín người, cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện ẩm thực này.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026, với chủ đề "Bánh mì Việt Nam - giá trị ẩm thực thế giới, lan tỏa năm châu", tiếp tục khẳng định vị thế của món ăn đường phố này trên bản đồ ẩm thực toàn cầu. Đây là nỗ lực của Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam nhằm nâng tầm giá trị bánh mì Việt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, nhấn mạnh lễ hội không chỉ tôn vinh món ăn đặc trưng mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TPHCM - một điểm đến năng động, giàu bản sắc. Ông khẳng định TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch ẩm thực thành sản phẩm chủ lực, xây dựng các sự kiện ẩm thực chuyên nghiệp để nâng cao vị thế điểm đến.

Chị Phạm Trần Kim Phúc (21 tuổi, phường Tây Thạnh) cùng nhóm bạn lần đầu tham dự lễ hội và bày tỏ sự ấn tượng: "Tôi thấy năm nay lễ hội rất nhộn nhịp, không gian được trang trí đẹp mắt. Đặc biệt, các gian hàng được tổ chức bài bản, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ nên chúng tôi yên tâm xếp hàng mua ăn thử, dù phải chờ khá lâu".

Nhiều thương hiệu bánh mì đã mang đến những sản phẩm đặc biệt. Đại diện bánh mì Huynh Hoa cho biết, ngoài ổ bánh mì "khổng lồ" đặc trưng, đơn vị còn giới thiệu phiên bản nhỏ hơn với giá 61.000 đồng, giúp du khách dễ tiếp cận hơn. Giá các sản phẩm khác vẫn được giữ nguyên, không tăng trong suốt lễ hội.

Chị Mi Lan, đại diện bánh mì Trạng, chia sẻ gian hàng của chị đã nhiều lần "cháy hàng" trong ngày đầu, bán ra hơn 500 ổ bánh mì truyền thống. Chị cũng lựa chọn diện trang phục truyền thống Việt Nam để quảng bá văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Tại gian hàng bánh mì Cụ Lý, thương hiệu hơn nửa thế kỷ, dòng người xếp hàng dài không ngớt. Ông Nguyễn Hoàng Quốc Thiện, đại diện gian hàng, cho biết đã bán ra hơn 600 ổ bánh mì, thu hút cả du khách quốc tế.

Lễ hội năm nay không chỉ tôn vinh món ăn đường phố quen thuộc mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu quốc gia cho bánh mì Việt Nam. Chị Margot, một du khách Pháp, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi thử bánh mì Việt Nam, tôi thật sự bất ngờ với hương vị rất đậm đà, lớp vỏ giòn và phần nhân phong phú. Món ăn vừa giản dị nhưng lại rất tinh tế."

Chị Thanh Hương (phường Thủ Đức) cùng hai con nhỏ đã có mặt từ 18h và dù phải xếp hàng gần 20 phút, chị vẫn cảm thấy xứng đáng khi được thưởng thức nhiều loại bánh mì trong không khí lễ hội sôi động.

Ngoài ẩm thực, lễ hội còn gây ấn tượng với nhiều mô hình trang trí độc đáo từ bánh mì, nổi bật là mô hình tháp Eiffel cao gần 3m, thu hút đông đảo du khách chụp ảnh.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 23 đến 26/4, từ 8h đến 22h hằng ngày tại Công viên Lê Văn Tám, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm ẩm thực và văn hóa đặc sắc cho du khách.