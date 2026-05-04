Lao vào tranh cãi vì bị nhắc hát karaoke loa kéo ở khu cắm trại Hà Nội

Ngày 3/5, một vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận xảy ra tại khu cắm trại hồ Đồng Mô (Ba Vì, Hà Nội).

Tranh cãi nảy lửa vì mở loa kéo hát karaoke giữa trưa ở hồ Đồng Mô (Biên tập: Cẩm Tiên).

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc nhóm khách mang loa kéo vào khu cắm trại, mở nhạc và hát karaoke với âm thanh lớn vào thời điểm buổi trưa (khoảng 14h), gây ảnh hưởng tới bầu không khí chung.

Hai người phụ nữ từ nhóm khách dùng loa kéo, tranh cãi gay gắt với gia đình có con nhỏ sau khi bị nhắc nhở (Ảnh cắt từ video).

Gia đình có con nhỏ sau vài lần nhắc nhở nhưng bất thành. Cuối cùng hai bên xảy ra bức xúc căng thẳng. Đoạn video ghi lại màn tranh cãi gay gắt giữa 2 bên khiến nhiều người bày tỏ bức xúc về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm du lịch.

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, phần lớn ý kiến bày tỏ sự đồng tình với gia đình có trẻ nhỏ và cho rằng việc sử dụng loa kéo có âm thanh lớn ở nơi công cộng đặc biệt là giờ nghỉ trưa là hành vi thiếu ý thức.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt (Ảnh cắt từ video).

Bên cạnh đó, không ít nhận định bày tỏ, các khu cắm trại cần siết chặt quy định về việc sử dụng loại thiết bị có âm thanh lớn, tăng cường nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp gây ảnh hưởng tới không gian chung của nhiều người.

Sáng 4/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện khu cắm trại cho biết, nhóm khách gây ồn ào là người dân địa phương. Dù những vị khách biết quy định của khu vực này không được mang loa kéo vào bên trong nhưng vẫn cố ý làm, khiến đơn vị vận hành rơi vào tình huống khó xử.

“Khi xảy ra tranh cãi, cả hai bên đều không gọi quản lý. Chỉ đến khi bảo vệ phát hiện sự việc nghiêm trọng hơn mới báo lại. Lúc đó, chúng tôi đã tới xử lý”, đại diện khu cắm trại cho biết.

Theo vị này, ngay khi có mặt, ban quản lý đã yêu cầu nhóm khách dừng hoàn toàn việc sử dụng loa kéo để ổn định tình hình. Đồng thời, phía khu cắm trại cũng nhấn mạnh, nếu du khách cảm thấy bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, cần chủ động liên hệ quản lý thay vì tự giải quyết.

Về quy định sử dụng loa kéo, đại diện khu cắm trại cho biết, đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo không gian chung cho du khách.

Cụ thể, du khách chỉ được mang loa kéo vào các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6. Các ngày cuối tuần còn lại, khách tuyệt đối không được mang theo loa kéo. Đơn vị vận hành cũng không cho khách thuê vật dụng này vào thứ 7, chủ nhật.

Với các sự kiện có sử dụng âm thanh lớn, thời gian giới hạn muộn nhất vào 22h trong ngày. Sau đó, sự kiện phải giảm âm lượng để đảm bảo môi trường nghỉ ngơi cho khách.

Đại diện khu cắm trại cũng thừa nhận, việc kiểm soát hoàn toàn loa kéo là điều không dễ dàng, đặc biệt trong các dịp lễ đông người. Đơn vị vận hành phải tìm cách dung hòa nhu cầu của các nhóm khách khác nhau.

Sau sự cố, khu cắm trại cho biết sẽ siết chặt quy định, tiến tới cấm tuyệt đối việc sử dụng loa kéo vào cuối tuần và các dịp cao điểm để tránh tái diễn tình trạng tương tự.

Đối với loa kéo trong tuần, việc sử dụng cũng được cân nhắc tùy theo mật độ khách. Nếu khu cắm trại đông, ban quản lý sẽ không cho phép sử dụng nhằm đảm bảo không gian yên tĩnh chung, mục tiêu nhằm tạo ra môi trường hài hòa giữa các nhóm khách.