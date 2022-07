Làng rau 400 năm tuổi được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị nổi bật của Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nghề trồng rau Trà Quế. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của các chủ thể trong việc bảo tồn di sản trong thời gian qua, sự nỗ lực của các bên liên quan trong quá trình xây dựng hồ sơ và trình công nhận di sản.

Người dân làng rau Trà Quế đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Làng rau Trà Quế được hình thành cách đây trên 400 năm. Nghề trồng rau Trà Quế là một trong những nghề truyền thống nổi tiếng ở thành phố Hội An với bề dày lịch sử, văn hóa, còn được bảo lưu tốt các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc.

Trong thời gian qua, di sản đã được các cấp chính quyền và cộng đồng cư dân thôn Trà Quế quan tâm bảo tồn và phát huy hiệu quả. Làng rau Trà Quế hôm nay đã trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn được du khách trong và ngoài nước yêu mến.

Tháng 4/2022, nghề trồng rau Trà Quế được Bộ VH-TT&DL công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nằm ở hạng mục tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống.

Nghề trồng rau Trà Quế là một trong những nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của Hội An. Làng rau cách phố cổ Hội An không xa, được bao bọc bởi sông Đế Võng và đầm Trà Quế, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, cùng diễn trình lịch sử - văn hóa lâu đời, người dân thuần hậu, chất phác, làng nghề này hiện đang được bảo tồn và phát huy hiệu quả và là điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đến Hội An.

Người dân Trà Quế chăm sóc làng rau.

Làng rau Trà Quế rộng khoảng 15ha với hơn 200 hộ nông dân theo nghề này. Với sự ưu đãi đặc biệt của thổ nhưỡng, cùng sự canh tác bằng phương pháp truyền thống thâm canh, bón phân hữu cơ truyền thống, rau Trà Quế có mùi thơm đặc trưng.

Đây cũng là một trong những nơi cung cấp nguồn rau sạch cho thị trường Hội An và các địa phương lân cận, nổi tiếng với nhiều sản phẩm rau có vị thuốc dân gian, mùi vị đậm đà. Nhiều loại rau như hành, húng, tía tô, ngò… trở thành thương hiệu với các mùi thơm đặc trưng, khác biệt.

Những luống rau xanh mướt, là công sức của người dân Trà Quế tạo nên vùng rau đặc sản.

Cùng với sự phát triển du lịch của Hội An, danh tiếng và sản phẩm của làng rau Trà Quế được lan tỏa khắp nơi. Nhiều công ty du lịch - lữ hành đã tổ chức các tour, du khách đón nhận, thích thú khi tham gia các tour khám phá làng rau Trà Quế, tham quan, tập làm nông dân cùng với người làng, tham gia các buổi "cooking-class" cùng chế biến và thưởng thức các món ăn từ rau Trà Quế, thư giãn với các hương liệu cây cỏ thiên nhiên của làng rau…

Đầu năm 2020, làng rau Trà Quế được đưa vào chương trình tham quan các di tích lịch sử - văn hóa gắn liền với quá trình phát triển của làng và tăng cường công tác quản lý các hoạt động trong làng theo hướng thân thiện với môi trường.

Mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp đã có thương hiệu như làng rau Trà Quế đã tạo ra điểm đến, tour tuyến mới làm đa dạng thêm sản phẩm du lịch địa phương.

Người dân làng rau Trà Quế đón nhận tin vui và tự hào khi nghề trồng rau được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây chính là sự tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng cư dân về quá trình gìn giữ, phát triển nghề trồng rau Trà Quế, đồng thời cũng là cơ sở để bảo tồn và phát huy tốt hơn nghề trồng rau truyền thống ở Trà Quế.