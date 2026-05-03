Lần đầu tiên kết hợp rừng - biển, du lịch Ninh Bình "bội thu" dịp lễ

Ngày 3/5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ 25/4 đến 3/5), toàn tỉnh Ninh Bình ước đón hơn 2.7 triệu lượt khách; trong đó khách nội địa là 2,5 triệu lượt, khách quốc tế 274.000 lượt, tăng 123,9% so với dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2025.

Đông đảo du khách đổ về khu du lịch biển Hải Thịnh ở Ninh Bình trong ngày khai mạc (Ảnh: Thái Bá).

Cũng theo Sở Du lịch Ninh Bình, doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ vừa qua của tỉnh ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng 205,1% so với năm 2025.

Trong 9 ngày nghỉ lễ, một số khu, điểm du lịch có nhiều sản phẩm du lịch mới thu hút đông đảo du khách: Khu du lịch biển (329.377 lượt), khu sinh thái Tràng An (108.500 lượt), khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui (54.103 lượt), khu sinh thái Thung Nham (49.954 lượt), khu du lịch Tam Cốc Bích Động (42.347 lượt), khu công viên nước Sun Urban City (52.182 lượt).

Lũy kế đến hết ngày 3/5, số lượt khách toàn tỉnh Ninh Bình là hơn 14.3 triệu lượt khách. Trong đó, khách nội địa 12,8 triệu lượt, quốc tế 1,5 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 15.710 tỷ đồng.

Du khách quốc tế hòa mình vào không khí lễ hội ở Ninh Bình (Ảnh: Trường Huy).

Có được kết quả trên, tỉnh Ninh Bình đã huy động mọi nguồn lực để phát triển ngành "công nghiệp không khói", khi kết hợp rừng - biển. Theo đó, tỉnh này phát huy tối đa các điểm đến di sản vốn có như vườn quốc gia Cúc Phương, quần thể danh thắng Tràng An, danh thắng Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, đầm Vân Long, vườn chim Thung Nham...

Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc du lịch biển với bãi tắm biển Hải Thịnh, thu hút đông đảo du khách đến đây tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng trong những ngày nghỉ vừa qua.

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan. Từ đó nâng cao chất lượng phục vụ du khách, để Ninh Bình trở thành điểm đến lý tưởng đối với du khách trong nước và quốc tế.