Lặn 1.000m ở đại dương bằng tàu lặn Trung Quốc: Du lịch xa xỉ dưới đáy biển

Nguyên mẫu tàu lặn của Trung Quốc dự kiến sẽ đi vào hoạt động thương mại vào năm 2030, mang đến cho du khách ưa mạo hiểm những trải nghiệm ngoạn mục dưới biển sâu.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, các kỹ sư Trung Quốc đã thiết kế tàu lặn du lịch đầu tiên của nước này có khả năng lặn sâu tới 1.000m dưới mặt nước đại dương. Điều này tạo thêm động lực mới cho ngành du lịch cao cấp trong tương lai.

Các kỹ sư tại trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tàu thủy Trung Quốc ở thành phố Vô Tích (phía tây Thượng Hải) dự định chế tạo mẫu tàu vào cuối năm nay và đưa vào khai thác thương mại vào năm 2030.

Dự kiến, tàu có sức chứa tối đa 4 hành khách mỗi chuyến.

Những bộ phận quan trọng trong tàu bao gồm cửa sổ quan sát toàn cảnh. Ông Diệp Thông - Giám đốc trung tâm nghiên cứu cho biết, đây là một trong những phần khó thiết kế nhất đối với tàu lặn biển sâu.

Hiện Trung Quốc có hàng chục tàu lặn du lịch hoạt động ở độ sâu khoảng 20m, phù hợp cho các chuyến tham quan tại hồ chứa, hồ nước và vùng ven biển. Các phương tiện hoạt động ở độ sâu lớn hơn phải chịu được áp lực nước bên ngoài cao hơn.

Trung tâm nghiên cứu này vốn là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc. Đơn vị cũng phát triển các tàu lặn thăm dò biển sâu tiên tiến như tàu Jiaolong và Deep Sea Warrior. Tuy nhiên, những tàu này chuyên phục vụ nghiên cứu khoa học.

Việc phát triển tàu du lịch mới là nỗ lực mới nhất nhằm mở rộng khả năng tiếp cận đại dương sâu cho mục đích dân sự.

Phương tiện mới này sẽ gia nhập nhóm các tàu lặn có khả năng xuống độ sâu từ 1.000m trở lên do các thương hiệu nước ngoài như Deep Rover, Triton và U-Boat Worx sản xuất từ năm 1985.

Theo ông Steven Zhao, CEO của công ty du lịch China Highlights, loại hình này sẽ thu hút nhóm khách hàng đặc biệt.

“Chắc chắn sẽ có thị trường dành cho nhóm khách đặc biệt. Vấn đề then chốt là giá cả và mức độ an toàn. Yếu tố an toàn sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của du khách do các tai nạn trong quá khứ", ông Steven nói.

Giá vé thường dao động từ khoảng 150 USD/người cho các chuyến đi gần mặt nước. Tuy nhiên với những chuyến lặn biển sâu hơn, mức giá lên tới vài nghìn USD mỗi khách.

Trước đó, ngành du lịch khám phá đại dương từng ghi nhận những vụ tai nạn chết người thảm khốc.

Năm 2023, 5 người đã thiệt mạng trong vụ tàu lặn du lịch Titan ngoài khơi Canada khi đang trên hành trình tham quan xác tàu Titanic. Vào tháng 3/2025, 6 công dân Nga cũng thiệt mạng trong một vụ tàu lặn du lịch gần bờ Biển Đỏ của Ai Cập.

Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu chia sẻ quan điểm với tờ Business Insider rằng, thảm kịch của Titan sẽ không kìm hãm du lịch mạo hiểm.

Theo Adele Doran, Giảng viên cao cấp về du lịch mạo hiểm và giải trí tại Đại học Sheffield Hallam (Anh) cho rằng, một số du khách có thể sẽ cân nhắc lại việc lặn biển sâu sau sự cố, nhưng sẽ có những người khác thay thế do “nhu cầu tiềm ẩn”.

Về vấn đề này, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tàu thủy Trung Quốc cho biết nhiều cơ quan du lịch địa phương và công ty lữ hành đã bày tỏ sự quan tâm đến phương tiện lặn biển sâu dự kiến sẽ triển khai trong tương lai.