Làm quảng trường ven sông ở thương cảng cổ từng vào bối cảnh phim Mắt biếc
(Dân trí) - Theo quy hoạch, tại khu thương cảng cổ Bao Vinh, thành phố Huế sẽ có quảng trường ven sông và phố đi bộ với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, thành phố Huế, cho biết địa phương này đang triển khai các kế hoạch chỉnh trang hạ tầng, phát huy giá trị khu phố cổ Bao Vinh để phục vụ khai thác du lịch cộng đồng.
Theo ông Cường, phường Hóa Châu đang xúc tiến kế hoạch, đề nghị cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí để triển khai lại dự án quảng trường ven sông Hương tại phố cổ Bao Vinh, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.
Dự án bao gồm các khu quảng trường, bãi đỗ xe, phố đi bộ ven sông Hương. Ðể làm phố đi bộ, chính quyền địa phương sẽ di dời, giải tỏa dãy nhà ở khu vực dọc bờ sông, giữ lại các ngôi nhà tứ giác cổ và bến thuyền; khôi phục hình ảnh trên bến dưới thuyền để hình thành điểm nhấn về cảnh quan đô thị.
Bên cạnh đó, để chỉnh trang phố cổ, mới đây UBND phường Hóa Châu đã triển khai vẽ bích họa dọc các đường xóm và khu bến thuyền trên đường Bao Vinh từ nguồn xã hội hóa. Địa phương còn mời chuyên gia từ Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu lịch sử, tư vấn ý tưởng, thiết kế và vẽ các tác phẩm.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, các tác phẩm không chỉ là tranh trang trí mà còn trở thành bộ nhận diện văn hóa riêng của từng xóm, khu phố. Qua những bức bích họa, câu chuyện về các xóm nghề, lịch sử hình thành khu phố được kể lại gần gũi, sinh động, tạo thêm những điểm dừng chân, trải nghiệm cho người dân, du khách.
Để giữ hồn cốt thương cảng xưa, những ngôi nhà rường cổ tại Bao Vinh đã được rà soát, đưa vào danh sách bảo tồn theo đề án của thành phố Huế.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hóa Châu, cho biết tại khu phố cổ Bao Vinh hiện còn 14 ngôi nhà rường cổ và 7 nhà tứ giác có kiến trúc đặc thù.
UBND thành phố Huế đã lựa chọn 7 ngôi nhà rường cổ do gia đình tự nguyện đăng ký tham gia đề án chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà rường cổ Bao Vinh, giai đoạn 2023-2026 để bảo tồn, trùng tu. Đến nay 4 ngôi nhà từng bị xuống cấp đã hoàn thành trùng tu, tôn tạo; 3 công trình còn lại sẽ hoàn thành vào cuối năm.
Việc đầu tư, tu bổ và chống xuống cấp nhằm bảo vệ và phát huy những giá trị đặc trưng của nhà rường ở khu phố cổ Bao Vinh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Huế và phục vụ phát triển du lịch - dịch vụ.
Theo các nhà sử học, phố cổ Bao Vinh là điểm thứ 2 thuộc chuỗi cảng thị Thanh Hà - Bao Vinh sầm uất, thịnh vượng kéo dài trong các thế kỷ XVII-XIX của xứ Đàng Trong.
Bao Vinh hình thành khi cảng Thanh Hà bị bồi lắng, mất dần vai trò. Độ sâu của sông Hương tại phố Bao Vinh bảo đảm cho tàu thuyền cập bến nên nơi này ngày càng phát triển mạnh, trở thành khu thương mại lớn ở kinh đô Phú Xuân vào thế kỷ XIX.
Các thương nhân người Hoa mua đất mặt tiền của dân làng, lập nên phố xá với 2 dãy nhà đối diện trên trục đường Bao Vinh ngày nay. Tuy nhiên, đến năm 1885, kinh đô Huế thất thủ, Bao Vinh đã bị tàn phá và mai một dần.
Năm 2019, phố cổ Bao Vinh và nhiều địa điểm khác của thành phố Huế được lựa chọn đưa vào bối cảnh phim Mắt biếc. Căn nhà nơi nhân vật Hà Lan thuê trọ để đi học khi rời làng Đo Đo được quay tại ngôi nhà số 66 phố Bao Vinh. Nơi này hiện là quán cà phê Mắt Biếc, thường thu hút nhiều bạn trẻ tham quan, chụp ảnh.