Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, thành phố Huế, cho biết địa phương này đang triển khai các kế hoạch chỉnh trang hạ tầng, phát huy giá trị khu phố cổ Bao Vinh để phục vụ khai thác du lịch cộng đồng.

Theo ông Cường, phường Hóa Châu đang xúc tiến kế hoạch, đề nghị cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí để triển khai lại dự án quảng trường ven sông Hương tại phố cổ Bao Vinh, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Trong tương lai, dãy nhà dọc bờ sông tại phố cổ Bao Vinh sẽ được chỉnh trang để làm phố đi bộ phục vụ phát triển du lịch (Ảnh: Vi Thảo).

Dự án bao gồm các khu quảng trường, bãi đỗ xe, phố đi bộ ven sông Hương. Ðể làm phố đi bộ, chính quyền địa phương sẽ di dời, giải tỏa dãy nhà ở khu vực dọc bờ sông, giữ lại các ngôi nhà tứ giác cổ và bến thuyền; khôi phục hình ảnh trên bến dưới thuyền để hình thành điểm nhấn về cảnh quan đô thị.

Bên cạnh đó, để chỉnh trang phố cổ, mới đây UBND phường Hóa Châu đã triển khai vẽ bích họa dọc các đường xóm và khu bến thuyền trên đường Bao Vinh từ nguồn xã hội hóa. Địa phương còn mời chuyên gia từ Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu lịch sử, tư vấn ý tưởng, thiết kế và vẽ các tác phẩm.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, các tác phẩm không chỉ là tranh trang trí mà còn trở thành bộ nhận diện văn hóa riêng của từng xóm, khu phố. Qua những bức bích họa, câu chuyện về các xóm nghề, lịch sử hình thành khu phố được kể lại gần gũi, sinh động, tạo thêm những điểm dừng chân, trải nghiệm cho người dân, du khách.

Các bức tường cũ tại phố cổ Bao Vinh được làm mới bằng tranh bích họa (Ảnh: Vi Thảo).

Để giữ hồn cốt thương cảng xưa, những ngôi nhà rường cổ tại Bao Vinh đã được rà soát, đưa vào danh sách bảo tồn theo đề án của thành phố Huế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hóa Châu, cho biết tại khu phố cổ Bao Vinh hiện còn 14 ngôi nhà rường cổ và 7 nhà tứ giác có kiến trúc đặc thù.

UBND thành phố Huế đã lựa chọn 7 ngôi nhà rường cổ do gia đình tự nguyện đăng ký tham gia đề án chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà rường cổ Bao Vinh, giai đoạn 2023-2026 để bảo tồn, trùng tu. Đến nay 4 ngôi nhà từng bị xuống cấp đã hoàn thành trùng tu, tôn tạo; 3 công trình còn lại sẽ hoàn thành vào cuối năm.

Những ngôi nhà rường cổ được bảo tồn, trùng tu góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Việc đầu tư, tu bổ và chống xuống cấp nhằm bảo vệ và phát huy những giá trị đặc trưng của nhà rường ở khu phố cổ Bao Vinh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Huế và phục vụ phát triển du lịch - dịch vụ.