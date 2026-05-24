Kỳ vọng nơi “hòn ngọc ẩn”

UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua. Phạm vi quy hoạch nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), tiếp giáp Biển Đông, với tổng diện tích gần 2.900ha.

Theo định hướng ban đầu, dự án có quy mô dân số khoảng 40.000 người; lượng khách du lịch trung bình hơn 6.900 người/ngày và có thể vượt 17.200 lượt khách mùa cao điểm (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Toàn khu vực quy hoạch dự án được chia thành 2 tiểu khu chính gồm núi Vũng Chua và Xuân Vân - Quy Hòa.

Vùng núi Vũng Chua dự kiến phát triển các khu nghỉ dưỡng ven sườn núi, trung tâm thể thao, sân golf và các công trình dịch vụ.

Từ gần đỉnh núi Vũng Chua, du khách có thể nhìn thấy cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển từng dài nhất Việt Nam tính đến năm 2017.

Con đường bê tông quanh co dẫn lên núi Vũng Chua là cung đường quen thuộc của những người yêu leo núi và muốn chiêm ngưỡng Quy Nhơn từ trên cao.

Năm 2025, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (cũ), nay là Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ hai từ trái qua), cùng lãnh đạo địa phương đã khảo sát núi Vũng Chua với mục đích nghiên cứu quy hoạch khu vực này thành một tổ hợp đa chức năng.

Khu vực Quy Hòa - Xuân Vân được định hướng hình thành tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch ven biển, kết hợp bảo tồn các công trình di tích, tôn giáo hiện hữu. Đáng chú ý, quy hoạch cũng đề cập các loại hình vận tải phục vụ du lịch như taxi bay, thủy phi cơ.

Quy hoạch mở rộng quốc lộ 1D, xây dựng các tuyến kết nối Quy Hòa - Vũng Chua - Long Vân và tuyến đường lên núi phục vụ tham quan, ngắm cảnh.

Cảnh bình yên ở làng chài ven quốc lộ 1D đoạn qua phường Quy Nhơn Nam.

Vị trí núi Vũng Chua cách Quảng trường Quy Nhơn khoảng 1,8km (Ảnh: Google Maps).