Khu vườn 300 năm tuổi ở Nhật Bản, xây dựng 14 năm mới hoàn thành

Khu vườn đẹp quanh năm rực rỡ sắc màu

Korakuen là địa danh nổi tiếng ở tỉnh Okayama, Nhật Bản. Nơi đây được biết đến là tam đại danh viên - một trong 3 khu vườn đẹp hàng đầu nước này.

Vườn nằm đối diện lâu đài Okayama, bên kia sông Asahi, tạo thành một quần thể cảnh quan lịch sử đặc biệt của thành phố.

Ngoài cây xanh, khu vườn còn có hồ nước và cảnh quan được chăm sóc kỹ lưỡng (Ảnh: Yoro).

Công trình rộng 133.000m2 được một lãnh chúa địa phương cho xây dựng năm 1687, hoàn thành sau hơn 14 năm xây dựng. Sau đó, các đời lãnh chúa tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung cảnh quan, xây dựng công trình và các khu vực khác theo sở thích của mình

Đây từng được dùng là nơi đi dạo, uống trà của lãnh chúa và gia đình, tiếp đón các vị khách quan trọng.

Năm 1934, khu vườn bị hư hỏng nặng nề do lũ lụt và bom đạn trong chiến tranh Thế giới Thứ hai. Sau đó, Korakuen được phục dựng lại như ban đầu.

Nơi đây có không gian rộng rãi, mang các đặc điểm điển hình của khu vườn cảnh quan Nhật Bản gồm hồ nước, suối, lối đi bộ, ngọn đồi thoai thoải.

Khu vườn rực rỡ sắc màu vào mùa thu (Ảnh: Japan Tourism).

Ngoài ra, bên trong khuôn viên còn có trà thất (nơi thưởng trà), khu vực xem kịch Noh - loại hình kịch truyền thống của Nhật Bản, nhà nghỉ.

Các mùa trong năm, khu vườn đều rực rỡ sắc màu. Tháng 3 đến giữa tháng 4, 100 cây mận nở hoa ấn tượng. Vào mùa hè, hoa diên vĩ nở rộ khoe sắc trắng và tím vào đầu hè.

Mùa thu là thời điểm Korakuen khoác lên mình "tấm áo" rực rỡ nhất nhờ lá đỏ của 250 cây phong, anh đào, bạch quả... thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh.

Uốn lượn xuyên qua khu vườn là con kênh dài 640m. Nước trong vắt, in bóng cây và hoa xuống tạo nên khung cảnh nên thơ giữa lòng đô thị, những đàn cá Koi đủ sắc màu tung tăng bay lội.

Điểm đặc biệt của Korakuen là khu ruộng lúa, ao sen được xây dựng theo mô hình ruộng cổ. Đây là dấu tích quan trọng cho thấy khu vườn không chỉ được thiết kế để ngắm cảnh mà còn phản ánh đời sống, tư tưởng và cách tổ chức không gian của thời Edo.

Ngôi nhà từng được lãnh chúa dùng làm nhà nghỉ, mang đậm phong cách truyền thống (Ảnh: Okayama).

Dưới chân ngọn đồi thấp trong vườn Korakuen là ngôi nhà 2 tầng, xây dựng vào thế kỷ 17, được mở cửa 2 lần/năm. Gần đó là Ryuten - có cấu trúc như một căn nhà với dòng nước uốn lượn giữa sàn. Sau hành trình tham quan, khách có thể nghỉ chân, nghe tiếng nước chảy trong khung cảnh yên bình.

Vườn mở cửa hàng ngày từ 7h30 đến 18h (mùa hè) và 8h đến 17h (mùa đông). Giá vé tham quan là 400 yên (hơn 64.000 đồng), nếu mua vé với giá 560 yên (gần 100.000 đồng), khách được tham quan cả lâu đài Okayama.

Lâu đài Okayama cổ kính

Khi đến vườn Korakuen, du khách không thể bỏ qua lâu đài Okayama bên cạnh. Công trình còn được biết đến với tên gọi là "Lâu đài Quạ đen" vì tường bên ngoài được phủ ván sơn màu đen.

Toà lâu đài được xây dựng và hoàn thiện vào thế kỷ 16. Bao quanh là tường được ghép bằng những tảng đá lớn. Trong Thế chiến thứ 2, lâu đài bị phá huỷ và được xây dựng lại năm 1966.

Lâu đài Okayama được xây dựng từ thế kỷ 16, nằm giữa không gian xanh mát (Ảnh: Okayama).

Bên trong các tầng của lâu đài là không gian trưng bày về lịch sử xây dựng, áo giáp và kiếm của các lãnh chúa từng sống ở đây. Đặc biệt, xưởng gốm làm bằng tay được mở tại tầng 1 giúp khách có thể tham quan và trải nghiệm làm ra những chiếc cốc, đĩa xinh xắn.

Đứng từ tầng cao nhất, khách có thể ngắm nhìn sông và toàn cảnh Okayama (Ảnh: Okayama).

Từ tầng cao nhất của lâu đài, khách có thể ngắm toàn cảnh dòng sông Asahi hiền hoà, vườn Korakuen và thành phố Okayama thanh bình.

Khi xây dựng lâu đài, người xưa đã dùng chính các nhánh của sông Asahi tạo thành hệ thống bảo vệ tự nhiên ở phía bắc và phía đông.

Các khu dân cư xung quanh được phát triển theo trục Bắc - Nam của dòng sông, góp phần đặt nền móng cho khu trung tâm Okayama ngày nay.

Để đến tham quan lâu đài Okayama và khu vườn Korakuen, bạn có thể lựa chọn các cách sau:

- Đi bộ từ ga tàu trung tâm JR Okayama khoảng 25 phút.

- Đi bằng xe buýt: Từ ga JR Okayama, khách bắt tuyến số 18 xuống tại trạm Korakuen-mae.

Sau khi tham quan, bạn có thể thưởng thức thịt heo chiên kèm nước sốt, Ebimeshi - cơm tôm kiểu Okayama, Mamakari - cá nhỏ muối giấm và các loại hải sản nổi tiếng của địa phương này.