Không dồn áp lực giá vé máy bay lên khách để người Việt du lịch thoải mái

Không dồn áp lực giá vé lên hành khách

Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông khiến giá dầu tăng cao, tác động đến giá nhiên liệu, ảnh hưởng hoạt động vận tải, đặc biệt là lĩnh vực hàng không và du lịch.

Tại tọa đàm "Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?", ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết thống kê cho thấy khoảng 80% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sử dụng đường hàng không.

Vận tải hàng không cũng là phương thức chủ đạo đối với nhiều điểm đến nội địa. Quý 1/2026, thị trường vận chuyển hàng không Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng với hơn 24,1 triệu khách, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Dũng, chi phí khai thác hàng không đang chịu áp lực từ nhiên liệu, tỷ giá, khan hiếm về vật tư, tàu bay... Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến giá vé, khả năng kích cầu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh giá vé tăng, các hãng hàng không cũng nỗ lực tối ưu hoá chi phí hoạt động, không dồn áp lực giá vé lên hành khách.

Ông Đinh Văn Tuấn (Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Airlines), cho biết hãng đã thực hiện nhiều giải pháp trong đó có những biện pháp như thời Covid-19.

Cụ thể, áp dụng chính sách nghỉ không lương với nhân sự, cắt giảm lương của ban lãnh đạo. Trong đó, lương của Chủ tịch giảm 50%, Phó Tổng giám đốc giảm 40% và lãnh đạo các ban giảm 30%.

Để tối ưu hoá chi phí vận hành, ông Tuấn cho biết đã làm việc với các cơ quan chức năng để đường bay ngắn hơn, tranh thủ thời gian sản lượng bay giảm để triển khai sửa chữa, bảo dưỡng động cơ giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn khi vận hành, áp dụng hệ thống chuyển đổi số để đưa ra các phương án tính toán tối ưu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong ngành hàng không, áp lực chi phí nhiên liệu chỉ là một phần. Trên thực tế, doanh nghiệp còn phải gánh nhiều khoản khác để đảm bảo máy bay vận hành an toàn.

Ông Dương Hoàng Phúc - Giám đốc Ban Thương mại Vietravel Airlines - cho rằng, ngoài chi phí nhiên liệu, áp lực của ngành hàng không còn có các khoản thuê, mua tàu bay, bảo dưỡng kỹ thuật, phụ tùng thay thế, hệ thống và các chi phí khác.

"Khách hàng ngày càng khắt khe hơn về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm bay trong khi giá vé ở mức hợp lý nhất, tạo nên “bài toán kép” với doanh nghiệp hàng không", ông nhấn mạnh.

Hãng hàng không này định hướng phát triển cân bằng giữa khai thác bay và trải nghiệm khách hàng. Trong đó, hãng xác định khách hàng là trung tâm để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ xoay quanh đó.

Ở góc nhìn của cơ quan quản lý, ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, kích cầu du lịch hiện nay cần thay đổi từ tư duy giảm giá ngắn hạn đơn thuần mà cần được xem xét trong tổng thể chuỗi vận tải - lưu trú - dịch vụ - điểm đến.

Các địa phương, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành cần tăng cường liên kết, xây dựng các gói kích cầu tích hợp vé máy bay, lưu trú, tham quan, giải trí, đa dạng hoá sản phẩm..

Doanh nghiệp lữ hành linh hoạt

Các doanh nghiệp lữ hành cho biết, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, nhiều hãng hàng không đột ngột cắt các chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến). Vì vậy, mỗi đơn vị có sự linh hoạt riêng để kịp thời thích nghi giúp du khách có thể tiếp cận nhiều sản phẩm hấp dẫn.

Cụ thể, bà Lê Thị Hoà (Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist), cho biết khi tình hình Trung Đông căng thẳng, tour Dubai không thể khởi hành như dự định. Nhiều khách hàng đồng ý chuyển sang các nước khác gần hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản với mức giá ưu đãi. Thậm chí, doanh nghiệp chịu chi phí phát sinh khi lịch trình phải thay đổi do dồn hay huỷ chuyến bay.

Giá vé máy bay bị điều chỉnh, thay vì tìm cách đưa thêm các điểm mua sắm vào chương trình để có mức giá tốt, Hanoitourist cung cấp hành trình "no shopping" (không mua sắm).

"Chúng tôi chọn tăng độ dài tour, tăng trải nghiệm để khách cảm thấy số tiền chi ra là xứng đáng", bà Hoà nhấn mạnh.

Phát triển các tour nhóm nhỏ, đa dạng hoá trải nghiệm cũng là mục tiêu của Hanoitourist. Doanh nghiệp cũng làm mới các tour ngay tại Hà Nội như sản phẩm du lịch đêm tại Nhà tù Hỏa Lò và Hoàng thành Thăng Long.

Nhân viên công ty lữ hành trực tiếp đóng vai khách hàng, trải nghiệm nhiều lần để cùng chỉnh sửa kịch bản và hoàn thiện sản phẩm. Chương trình thu hút được các bạn trẻ đến trải nghiệm, "check-in".

Giá vé máy bay tăng 15-50% tuỳ chặng cũng tạo sức ép lên chuỗi sản phẩm du lịch. Bởi, chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng lớn trong cấu thành giá tour của các đơn vị lữ hành.

Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Phó Tổng Giám đốc Vietravel, cho rằng, ngành du lịch buộc phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng và trải nghiệm.

"Doanh nghiệp không còn cạnh tranh bằng giảm giá tour mà tăng trải nghiệm cho du khách. Xu hướng hiện nay là xây dựng tour xoay quanh lịch bay bằng cách thay đổi hành trình, trải nghiệm và phương tiện theo khả năng khai thác thực tế", bà Hương nói.

Tại Vietravel, đơn vị này tái thiết kế các sản phẩm tour kết hợp linh hoạt cả di chuyển bằng hàng không, đường bộ, đường sắt. Trong đó, hàng không kết nối chặng dài, còn đường bộ và hàng không giúp khách tăng trải nghiệm.

Cụ thể, tour xuyên Việt theo trục cao tốc Bắc - Nam được nhiều khách quan tâm. Sản phẩm này được chia thành 7 chặng độc lập phù hợp quỹ thời gian của khách. Trong đó hành trình dài nhất là 26 ngày 25 đêm với giá hơn 56 triệu đồng, bắt đầu từ Hà Nội vào tới khu vực miền Tây Nam Bộ.

Đơn vị này cũng đưa ra các hệ sản phẩm tích hợp bộ tiêu chí ESG-LEI (trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và tính chuẩn mực trong vận hành để hướng đến chiều sâu trải nghiệm sống).