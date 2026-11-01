Không chỉ để mọi người đến Huế ngồi uống ly cà phê, ngắm mưa rồi ra về

Sáng 31/10, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố kích cầu và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn đến năm 2027.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nêu yêu cầu: “Không chỉ để mọi người ngồi uống ly cà phê ngắm mưa Huế rồi ra về mà cần nghiên cứu các sản phẩm hấp dẫn phục vụ, giữ chân du khách”.

Làng hương Thủy Xuân truyền thống nổi tiếng tại Huế trong những ngày mưa (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Giang, các sản phẩm phải bảo đảm tính thực tiễn, khả năng tổ chức và đáp ứng nhu cầu của du khách. Sản phẩm không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà phải được đầu tư, tổ chức bài bản, có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, tạo ra giá trị trải nghiệm rõ nét.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế còn trực tiếp giới thiệu lễ hội ánh sáng quốc tế Huế. Đây là sự kiện trọng điểm của Festival Huế, dự kiến diễn ra trong các ngày 11-13/6/2027, tại sân khấu nổi phía sau Bia Quốc học bên bờ sông Hương.

Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu nghiên cứu các sản phẩm phù hợp để khai thác du lịch trong mùa mưa (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Giang tiết lộ biểu tượng chim phượng hoàng (linh phụng), một trong tứ linh gắn với văn hóa cung đình Huế sẽ là linh vật chính của lễ hội ánh sáng quốc tế Huế.

Trong đêm khai mạc lễ hội ánh sáng quốc tế Huế 2027, hình tượng chim phượng hoàng cất cánh từ Đại nội Huế bay ra giữa sông Hương sẽ trở thành ẩn dụ cho khát vọng Huế vươn mình trong kỷ nguyên mới. Sự kiện dự kiến quy tụ 10 đội thi quốc tế, với 2 phần thi chính là ánh sáng và trình diễn máy bay không người lái (drone).

Dù diễn ra cùng thời gian với lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vốn đã khẳng định được thương hiệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế tin rằng lễ hội ánh sáng sẽ mang dấu ấn riêng của cố đô. Cả hai sẽ trở thành sự bổ trợ lẫn nhau để mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân, du khách.

Sau năm 2027, lễ hội ánh sáng quốc tế Huế sẽ được tổ chức thường niên, hướng đến vị thế đối trọng với các thương hiệu lễ hội nổi bật tại Việt Nam.

Huế sẽ tổ chức lễ hội ánh sáng quốc tế trên sông Hương (Ảnh: Vi Thảo).

Hai sự kiện điểm nhấn khác trong năm 2027, cũng được giới thiệu gồm tuần lễ âm nhạc và di sản quốc tế Huế, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo.

Ban tổ chức cũng công bố kế hoạch kích cầu sản phẩm du lịch mới đến năm 2027, giới thiệu các chính sách ưu đãi của doanh nghiệp. Đáng chú ý là đề án phát triển du lịch y tế thành phố Huế nhằm phát huy thế mạnh, mở ra hướng phát triển mới thông qua việc kết hợp các dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch.

Đối với những sản phẩm, sự kiện mới, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các đơn vị quan tâm khai thác hiệu quả, có tính sáng tạo, khả năng thu hút công chúng. Doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt, tận dụng sức lan tỏa của những sự kiện này để xây dựng các gói dịch vụ, tour tuyến và hoạt động trải nghiệm, qua đó kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Dịp này, thành phố Huế còn giới thiệu nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xây dựng lịch trình du lịch cá nhân hóa cho du khách.