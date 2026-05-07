Khoảnh khắc săn ngân hà tuyệt đẹp ở Côn Đảo của vị khách TPHCM gây sốt

Thức dậy lúc nửa đêm để săn dải ngân hà

Mới đây, anh Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, TPHCM) đã có 6 ngày lưu trú tại Côn Đảo.

Anh Tuấn trở lại Côn Đảo sau 10 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, thời điểm anh Tuấn chọn đến Côn Đảo cũng là “mùa ngân hà” - khi dải sáng mờ của Sông Ngân xuất hiện rõ trên bầu trời đêm. Hiện tượng này còn gọi là Milky Way, thực chất là một phần của thiên hà chứa Trái Đất, hiện lên như một dải sáng vắt ngang bầu trời khi điều kiện quan sát đủ lý tưởng.

Không giống những hiện tượng dễ bắt gặp, dải ngân hà chỉ hiện rõ khi trời thật tối, ít mây, không bị ánh sáng đô thị làm nhiễu và đặc biệt là phải “canh” đúng thời điểm trăng lặn. Chính sự “khó tính” này khiến việc săn ngân hà trở thành một trải nghiệm vừa thử thách vừa cuốn hút.

“Mười năm trước, trong lần đầu đặt chân đến Côn Đảo, tôi cũng từng thử chụp dải ngân hà. Khi ấy, mọi thứ khá ngẫu hứng, thiếu sự chuẩn bị. Lần này tôi trở lại, tình cờ "đúng mùa", nên chụp ảnh là điều đã có trong lịch trình”, anh nói.

Ở Côn Đảo, anh Tuấn thức dậy vào khoảng 1h30 để "săn ngân hà" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Tuấn, để có được một bức ảnh ngân hà, điều quan trọng nhất không phải thiết bị mà là thời điểm. Trước mỗi buổi chụp, anh đều phải kiểm tra lịch trăng, thời tiết và độ che phủ của mây. “Chỉ khi trăng lặn, trời đủ tối, không có mây thì mới có thể quan sát và chụp được”, anh chia sẻ.

Vì vậy, lịch trình của anh thường bắt đầu từ rất sớm, hoặc đúng hơn là rất khuya. Có hôm anh dậy từ 1h30 sáng, di chuyển 7-10km từ trung tâm đến các điểm như mũi Chân Chim hay bãi Nhát, chụp trong khoảng 2-3 tiếng rồi tiếp tục ở lại đón bình minh.

Không phải đêm nào cũng thuận lợi. Có những lần anh Tuấn phải hủy kế hoạch vì mây dày, nhưng cũng có khi tưởng chừng thất bại, mây lại bất ngờ tan, để lộ bầu trời trong vắt.

Khoảnh khắc hiếm không nằm ở bức ảnh

Điều khiến anh Tuấn nhớ nhất không phải là những tấm hình mang về, mà là khoảnh khắc được nhìn thấy dải ngân hà bằng mắt thường.

“Khi đến nơi hoàn toàn tối, ngồi yên để mắt quen dần với bóng đêm, tôi có thể thấy dải sao kéo dài từ chân trời này sang chân trời kia. Xung quanh chỉ có tiếng sóng và gió, cảm giác rất khó tả”, anh kể.

Chuyến đi 6 ngày của anh Tuấn cùng một người bạn có tổng chi phí khoảng 9 triệu đồng. Anh di chuyển bằng xe máy từ Vĩnh Long đến cảng Trần Đề (Cần Thơ), gửi xe rồi đi tàu ra đảo (khoảng 470.000 đồng/1 chiều). Tại đây, anh thuê xe máy khoảng 120.000 đồng/ngày.

Không ô nhiễm ánh sáng, Côn Đảo là nơi lý tưởng để ngắm dải ngân hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chi phí bao gồm lưu trú, ăn uống và tham gia tour hòn Bảy Cạnh. Theo anh, dù giá cả trên đảo có phần cao hơn đất liền, nhưng đổi lại là trải nghiệm xứng đáng.

Đến Côn Đảo, anh Tuấn còn tham quan khu ấp trứng rùa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ kinh nghiệm, anh Tuấn cho biết mùa chụp đẹp nhất ở Côn Đảo kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10, trong đó tháng 3-4 thường thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cần tránh những ngày trăng tròn hoặc mưa bão. Quan trọng hơn, du khách cần sẵn sàng cho việc thức khuya, dậy sớm và kiên nhẫn chờ đợi.

"Nếu không may gặp thời tiết xấu, vẫn có thể thử lại vào ngày hôm sau. Và nếu không chụp được cũng không sao. Chỉ cần được đứng giữa biển đêm, ngắm trời sao là đã rất xứng đáng rồi”, anh Tuấn nói.